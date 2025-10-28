진보당 경기도당 "동두천 환경미화원, 행정의 무책임이 부른 죽음"

큰사진보기 ▲진보당 경기도당 간판 ⓒ 서창식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 수원시민신문에도 실립니다.

경기도 동두천시에서 환경미화원이 과중한 업무를 견디지 못하고 숨진 사건과 관련해, 진보당 경기도당은 "이번 죽음은 예고된 사회적 타살"이라며 동두천시의 책임을 강하게 비판했다.진보당 경기도당은 27일 논평을 통해 "고인은 10개월 전부터 퇴사로 인한 결원을 보충해달라고 수차례 호소했"다며 "결국 인력 충원을 거부한 행정의 무책임이 한 노동자의 생명을 앗아갔다"고 밝혔다.언론 보도에 따르면 지난 10월 23일 오전 9시 15분께 동두천시 지행동의 한 초등학교 인근 인도에서 청소 작업 중이던 50대 환경미화원 A씨가 갑자기 쓰러져 병원으로 이송됐으나 사망했다. 노조는 지난해 말 퇴직자 3명의 결원이 발생했지만 인력 충원이 이뤄지지 않아 작업 구역이 2배로 늘어 과로 상태였다고 주장했다.진보당 경기도당은 동두천시가 '과원(過員)'을 이유로 충원을 거부하고, 환경미화원 인건비의 40%를 집행하지 않은 채 남은 인력에게 업무를 떠넘겼다며 "예산 절감이라는 미명 아래 노동자의 삶을 갉아먹은 행정 폭력"이라고 비판했다.또한 "고용노동부 의정부지청은 특별근로감독을 즉시 실시하고, 정부와 경기도는 공공부문 비정규직·공무직 노동자들에게 구조적 과로를 강요하는 인력 감축 정책을 중단해야 한다"고 촉구했다.이어 "더 이상 이런 죽음이 반복되어서는 안 된다"며 "노동이 존중받고 사람이 일터에서 죽지 않는 사회를 만들기 위해 끝까지 진실을 밝히고 투쟁할 것"이라고 덧붙였다.진보당 경기도당 관계자는 "고인의 죽음은 단순한 사고가 아니라 구조적인 무책임이 낳은 비극"이라며 "행정은 예산보다 생명을 우선해야 하고, 이번 사건을 계기로 공공부문 노동환경 전반을 다시 점검해야 한다"고 밝혔다.