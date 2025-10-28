"경기교육의 위상 되살려야"... 경기교육이음포럼, 첫 토론회

큰사진보기 ▲경기교육이음포럼 토론회유은혜 전 부총리 겸 교육부 장관이 공동대표로 참여하는 ‘경기교육이음포럼’이 27일 오후 6시 의정부 고산초등학교에서 ‘평화와 공존을 위한 민주시민교육과 교원의 정치기본권’을 주제로 첫 연속토론회를 열었다. ⓒ 경기교육이음포럼 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기교육이음포럼 토론회에서 유은혜27일 오후 6시 의정부 고산초등학교에서 '평화와 공존을 위한 민주시민교육과 교원의 정치기본권'토론회에서 유은혜 경기교육이음포럼 공동대표는 "더 늦기 전에 학교를 민주주의의 정원으로 복원해야 합니다. 가장 중요한 출발점은 교원의 정치기본권을 제도적으로 보장하는 것"이라고 선언했다.

경기교육의 방향을 다시 묻는 움직임이 시작됐다. 유은혜 전 부총리 겸 교육부 장관이 공동대표로 참여하는 '경기교육이음포럼'(공동대표 유은혜·공정배)이 27일 오후 6시 의정부 고산초등학교에서 '평화와 공존을 위한 민주시민교육과 교원의 정치기본권'을 주제로 첫 연속토론회를 열었다.이번 토론회는 지난 9월 유 전 교육부장관이 포럼 공동대표로 취임한 이후 처음 열리는 공식 행사다. 박지혜(의정부갑), 이재강(의정부을) 국회의원이 공동주최로 참여하며 경기교육의 새로운 비전 논의에 힘을 보탰다.유 공동대표는 현 교육현장을 "교육민주주의가 위기에 놓인 상황"이라고 규정하며, 민주시민교육의 회복과 교원 정치기본권 논의의 필요성을 강조했다.그는 "민주시민교육은 단순한 교육과정이 아니라 헌법 정신의 구현이자 학교가 존재하는 이유"라며 "경기교육은 한때 민주시민교육을 선도했지만 지금은 그 위상이 약화됐다"고 말했다. 다만 특정 제도나 선거를 직접 언급하기보다 "정치기본권 보장을 논의하는 공론장이 필요하다"고 선을 그었다.이어 "더 늦기 전에 학교를 민주주의의 정원으로 복원해야 한다"며 "교육 현장의 다양한 목소리가 제도에 반영되어야 한다"고 강조했다.기조 발제는 김원석 한국교원대학교 교수가 맡았다. 그는 '약화된 학교 민주주의의 원인과 대안'을 주제로 발표하며 "한국 사회에서는 여전히 '교육 중립성'이라는 신화가 강력하게 작동하고 있다"고 진단했다.그러면서 "민주시민교육은 갈등을 피하는 교육이 아니라 참여와 토론을 통해 민주주의를 경험하는 과정이어야 하며, 초기 단계부터 학생·교사·학부모가 함께 참여할 수 있는 구조가 필요하다"고 강조했다.토론에는 천경호 실천교육교사모임 회장, 김영식 좋은교사운동 전 공동대표, 도승숙 참교육학부모회 부회장이 참여해 현장의 목소리와 정책 대안을 제시했다. 이어 청중이 참여하는 열린 토론이 진행되며 다양한 의견이 오갔다.경기교육이음포럼은 이번 토론회를 시작으로 '지금, 여기에서 시작하는 새로운 경기교육'을 슬로건으로 경기 전역을 순회하며 연속 토론회를 이어갈 예정이다.교육 주체와 시민, 전문가가 함께 정책을 논의하고, 대안을 만들며 실행 전략을 준비하는 구조를 구축하겠다는 계획이다.포럼 관계자는 "이번 토론회는 과거 경기교육이 보여줬던 혁신의 기억을 되살리고, 미래 교육의 방향을 시민과 함께 설계하는 첫걸음"이라고 말했다.