92세 폴 비야, 카메룬 대통령 8선 당선... 임기 마치면 99세

큰사진보기 ▲대선 투표하는 폴 비야 카메룬 대통령 ⓒ 연합뉴스 / EPA/NIC BOTHMA 관련사진보기

AD

카메룬의 폴 비야(92) 대통령이 8선에 성공하며 43년째 집권을 이어가게 됐다.카메룬 헌법위원회는 27일(현지시간) "폴 비야 대통령이 지난 12일 실시된 대선에서 53.66%의 득표율로 당선이 확정됐다"고 발표했다.헌법위원회 클레망 아탕가나 의장은 "폴 비야 후보가 다수의 표를 얻어 공화국 대통령으로 선출됐다"고 밝혔다.비야 대통령은 이싸 치로마 바카리 전 고용장관 겸 전 정부 대변인(35.19%)을 제치고 승리했다. 이번 대선의 전체 투표율은 57.7%였다.이로써 1982년부터 집권해온 비야 대통령은 또다시 7년 임기를 확보하게 됐으며, 임기를 모두 마칠 경우 99세까지 대통령직을 수행하게 된다. 그는 2008년 헌법 개정을 통해 대통령 임기 제한을 폐지, 사실상 무제한 연임이 가능해졌다.다만 이번 선거 과정에서 부정 선거 의혹이 제기되기도 했다. 선거 결과 발표 직후, 경쟁자 치로마 후보는 SNS를 통해 고향 가루아(Garoua)에서 보안군이 민간인을 향해 발포해 두 명이 사망했다고 주장했다.치로마는 "자신의 형제들에게 총을 쏘다니 믿을 수 없다. 당신들이 용병인지 의심스럽다. 날 죽여도 좋다. 하지만 어떤 방법으로든 이 나라를 해방시키겠다. 이것이야말로 노골적인 불법"이라고 주장했다.폴 비야 대통령은 X를 통해 "국민이 나에게 다시 신임을 보여준 이 순간, 선거 이후의 폭력 사태로 목숨을 잃은 이들과 그 가족들에게 깊은 애도를 표한다"며 폭력 사태에 유감을 나타냈다.폴 비야 대통령은 고령으로 인한 건강 이상설이 꾸준히 제기돼 왔으나, 이번 당선을 통해 여전히 정치적 영향력을 과시했다. 경제 성장세에도 불구하고 젊은 세대는 혜택이 일부 엘리트층에만 집중되고 있다며 불만을 드러내고 있다.한편 북부 지역에서는 보코하람 무장단체의 공격과 영어권 분리주의 반군의 활동으로 내전과 난민 문제가 심화되고 있다. 헌법위원회의 선거 결과 확정 이후에도 정치적 반발과 사회적 불안이 계속될 가능성이 높다는 전망이 나온다.