'사북사건' 6년의 기록, 아들뻘 군인에게 맞은 아버지와 무너진 가족

다큐멘터리영화 <1980 사북>을 연출한 박봉남 감독.

"역사적 자료로 남기자는 생각이 우선 강했다. 그러려면 출연자 모두에게 동의를 받아야 했는데 그들이 서로 대립하는 상황이었다. 최종 편집본을 DMZ영화제 직전에 이재기씨 유가족들에게 보여줬는데 동의를 받지 못했다. 그래서 그 촬영분은 뺀 채 상영했는데 훨씬 더 명료하더라. 하지만 계속 생각해보니 역사적 평가에 서로 다른 주체가 있고 갈등이 지속되고 있다. 분명한 건 이재기씨 아내 김순이씨도 무고한 피해자인 건 맞으니까. 한 가지 주장만 싣는 게 맞나 의문을 갖고 다시 편집해서 허락을 구했다. 적어도 그들에게도 말할 기회를 주고 관객이 보고 판단할 수 있게끔 해야 한다고 생각했다."

"이 영화로 국가 폭력의 얼개나 책임소재가 알려지겠지만, 정확한 진상규명은 아직 되지 않았다. 당시 합동수사부에 속해서 광산 노동자들을 연행하고 고문한 경찰과 보안대 요원들 증언을 듣는 게 첫 번째 과제고, 당시 조사받은 200명 중 나머지 100여명 피해자들의 피해 사실을 수집하는 게 두 번째 과제다. 제 생각으론 진상규명이 40%밖에 되지 않았다고 생각한다."

다큐멘터리영화<1980 사북>의 한 장면.

"영화를 보다 나가는 사람도 있었다. 상영직후 이원갑씨가 사과문을 낭독했다. 당시 투석에 맞아 사망한 이덕순 순경, 다친 분들에게 심심한 사과의 마음을 전했다. 경찰 가족분들도 자기들이 가장 큰 피해잔 줄 알았는데 광부들이 더 큰 피해자였다고 하시더라. 그때 잡혀가서 고문받은 줄도 모르셨더라. 그 아수라장에서 한 광부의 품에 안겨 구출됐던 경찰분이 이원갑씨 연락처를 제게 물었다. 알려드렸고, 통화했다더라. 소통의 시작이라 생각한다. 서로 할 이야기가 있고, 토로도 해야지. 44년 만에 이야기의 물꼬가 트였다."

다큐멘터리영화<1980 사북>의 한 장면.

"이름 없는 광부들의 아픈 사연이 많다. 이중 박근식이라는 분이 계셨다. 동원탄좌 노조 대의원이었고 이원갑의 편이었다는 이유로 20일간 구금돼서 모질게 맞고 풀려났다. 그 뒤로 노동력을 상실해 그의 부인이 대신 탄광에서 일하다가 3년 뒤에 사북을 떠났다고 하더라. 울산에서 정착한 지 8년 만에 박근식씨는 사망했다.

유족 인터뷰를 하러 갔는데 아들이 셋이더라. 근데 정말 가슴 아픈 게 큰 아들은 전기기사로 일하다가 감전 사고로 양팔을 잃었다. 막내아들은 산업재해로 사망했다더라. 그 가족의 불행의 시작이 바로 사북 사건이었던 셈이다. 풀려나서 끙끙 앓는데 아내분이 물어도 고문당했다는 말을 안 했다더라. 그러다가 말씀하신 게 '아들뻘 되는 군인에게 쳐맞는 게 너무 슬펐다'였다고 한다. 영화엔 끝내 담지 못했는데 그런 사연들이 제게 고통스럽게 다가왔다. 가난하지만 단란했던 가정들이 그런 폭력에 스러졌다. 고문당한 건 그래도 참고 견딜 수 있겠지, 근데 한 가정이 완전히 파괴되는 건 무슨 죄인가."

다큐멘터리영화 <1980 사북>을 연출한 박봉남 감독.

"이 다큐는 국가의 존재의미를 묻는 영화다. 여기 출연자 중에서도 이미 돌아가신 분이 계시고, 앞으로도 쭉 하나둘 세상을 뜨실 텐데 빠른 시기에 사과하고 보상 또한 이뤄져야 한다. 역사엔 큰 강줄기가 있고 거기엔 저마다 이름을 붙이잖나. 제주 4.3의 강, 6월 항쟁의 강 등 말이다. 그렇게 명명하고 지켜보는 것도 의미 있지만, 그 줄기 곁에서 회오리치거나 때론 역류하는 개인의 삶도 존재한다. 전 거기에 관심이 간다. 욕망도 드러내고 타협도 하는 그들을 들여다보려 한다. 필요하면 하나하나 기억하고 호명해야 한다. 이원갑, 강윤호, 부상경찰 진문규 등 말이다.

개인의 삶을 깊이 바라봐야 한다. 그게 다큐멘터리를 하는 사람의 자세라고 생각한다. 예단하고 어디에 편승하는 것엔 큰 관심이 없다. 개인의 삶에 존재하는 모순과 희망을 계속 발견하려 한다. 제가 광부만 바라본 게 아닌 경찰 간부도 만나고, 어용 지부장이라 비난받은 이들도 만난 게 그런 이유다. 꼭 만나야 했다."

숱하게 스러져 간 민주화 운동의 진실이 널리 알려지고 역사로 바로 서기까지 수십 년의 시간이 걸렸고, 여전히 일부에서는 그 투쟁이 진행 중이다. 제주 4.3, 부마항쟁, 광주항쟁 등. '항쟁'이란 단어가 붙기까지 국가와 시간과 싸운 이들이 존재한다. 그리고 여기 무려 45년 전 일임에도 여전히 국가로부터 인정과 사과는커녕 진상규명까지 이르지 못한 또하나의 비극이 있다.박봉남 감독이 지난 6년간 만들어 낸 다큐멘터리 <1980 사북>은 제목대로 1980년 4월 21일을 기점으로 벌어진 탄광 노동자들과 사북 주민, 이들을 고문하고 괴롭긴 공권력의 진실을 파헤친 작품이다. 지난 24일 6년 동안 '사북사건'을 추적한 감독으로부터 자세한 이야기를 들을 수 있었다.사북사건은 당시 최대 민영 탄광 기업이던 동원탄좌 노동자들이 조합장 직선제를 요구하며 궐기한 것에 경찰 및 군대가 개입하면서 일어난 비극이다. 1979년 대의원 투표로 당선된 이재기 당시 지부장의 어용 행위를 비판하며 직선제를 요구했던 노동 행위였지만 1980년 정보과 경찰이 노동자를 차로 들이받고 미수습한 일로 노동자들의 분노를 촉발했다. 결국 계엄사를 주축으로 합동수사팀이 꾸려져 가담자들을 강제 고문, 조사하며 숱한 피해자를 낳았다.이 사건이 비극적인 또다른 이유는 공권력과의 갈등이 전부가 아니라 주민들끼리도 서로 의심하며 결국 큰 상처를 남겼다는 데 있다. 경찰 정보과 형사가 탄광 노동자를 차로 들이받고 도주한 일로 촉발된 경찰서 점거 사건, 나아가 이재기 지부장의 아내 감금 사건 등은 사북 사건을 짚을 때 피할 수 없는 비극이다.영화화 제안은 박 감독의 대학 동문 황인욱 정선지역사회연구소 소장이 했다. 전북 부안 출신으로 대학 입학 때야 비로소 민주화 항쟁의 진실을 알게 된 박봉남 감독은 같은 대학 1년 선배였던 고 박종철 열사를 비롯, 당시 학생 운동과 민주화 운동에 앞장선 황인욱 등에게 부채감을 안고 살았다고 고백했다. 박봉남 감독은 "2019년도에 갑자기 황인욱에게 전화가 왔다. 2020년이 사북 항쟁 40주년이니 사북에 한번 오라는 말이었다"라며 "어쩌면 그에 대한 오랜 빚을 갚을 수도 있겠다는 생각에 카메라를 들고 나섰다"고 이 영화의 출발을 전했다.3년 안에 만들겠다는 포부와 달리 영화 진행은 더뎠다. 당시 동원탄좌에 맞서 노동자 대표로 나선 이원갑씨, 경찰 고문 피해자로 오랜 세월 억울함을 간직하다 무기고 손괴 혐의 등에 대한 재심에서 지난 2022년 무죄판결을 받은 강윤호씨 등에 비해 이름 모를 피해자나 경찰 관계자, 이재기씨 유족들의 설득은 요원했기 때문.지난해 DMZ국제다큐멘터리영화제에서 대상을 받았음에도 개봉이 1년 더 미뤄진 것도 보다 객관적 관점에서 영화를 완성해야겠다는 판단때문이었다고. 박 감독은 "처음 전화해서 만나기까지 1년, 그리고 촬영하는 데까지 1년이 더 걸렸다"고 운을 뗐다. 항쟁 과정에서 벌어진 투석전에 크게 다친 경찰들 또한 영화에 등장해 당시를 증언하는 장면도 그래서 담길 수 있었다.그래서 영화의 공개가 끝이 아니라 시작이라고 감독은 말했다. 역사 연구가에겐 사료의 의미가, 당사자들에겐 진상규명과 국가의 사과를 촉구할 자료로써 남길 원하는 마음이라고 했다.노동자의 정당한 쟁의 행위에 독재 정권의 폭압이 개입한 사건, 노동사나 민중사 관점에서 항쟁이라는 단어는 일견 타당하다. 하지만 박봉남 감독은 '사건'이라는 표현을 영화에서 사용했다. 논쟁이 있을지언정 존재했던 이면의 사실들을 애써 외면하지 않겠다는 의지였다. 박봉남 감독은 "다큐를 만드는 사람 입장에선 사실에 근거해 객관적 거리를 둬야 하지만 노동운동사와 민중사 관점에선 항쟁으로 볼 수 있다"고 속생각을 밝히기도 했다.그래도 희망적인 걸까. 지난 4월 20일, 사북 사건 45주년을 맞아 강원도 영월에서 진행된 상영회에 당시 사건에서 부상을 입은 진문규, 이종환, 최병주씨와 이원갑 사북항쟁동지회 명예회장, 전직 경찰 모임과 가족들이 참석했다. 박봉남 감독은 당시 분위기를 이렇게 전했다.오는 29일 공식 개봉을 앞두고 박봉남 감독은 후속 이야기에 대한 생각을 품고 있었다. 영화에 다 담지 못했던 개인들의 아픈 이야기가 너무 많다며 그는 "여건이 되면 해야 하지 않나 싶다"며 말을 이었다.2008년, 그리고 2024년 '진실·화해를 위한 과거사정리위원회'(아래 진실화해위원회)는 사북 광업소 광부들은 정부의 탄압으로 기본권이 제한된 노동 환경에 처해 있었음을 공식 인정했다. 당시 노조 집회가 계엄사에 의해 불허되었고, 경찰 차량이 광부를 쳤음에도 구호조치를 하지 않고 도주해 광부들의 누적된 분노가 폭발했음을 설명하며 정보기관과 지역 경찰이 동원탄좌와 유착해 노조 활동에 부당하게 개입했다는 취지의 보고서를 발간했다. 나아가 두 차례에 걸쳐 국가는 부당한 공권력 행사에 대해 피해자들과 유족들에게 사과할 것을 권고했다. 하지만 아직까지 이뤄지지 않았다.박봉남 감독은 "이미 국가가 사과할 조건은 충족된 상태"라며 "사과받을 대상으로 (이재기씨 부인) 김순이씨 유가족도 포함돼 있다. 시급하게 책임 있는 당국자들과 국가는 이것을 인정하고 사과해야 한다"고 강조했다.