'대통령 재판중지'에 제동 건 장동혁에 "헌법에 도전" 쓴소리

장동혁 국민의힘 대표가 "더불어민주당이 재판중지법을 통과시킨다면 그 즉시 이재명 정권이 중지될 것"이라고 주장한 가운데 군법 전문가인 김경호 변호사가 "헌법정신에 대한 명백한 도전"이라고 반박하고 나섰다.장 대표는 27일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 "전날 열린 더불어민주당 의원총회에서 김용민 의원이 이재명 대통령의 재판을 조용하게 효과적으로 해결해야 한다고 하면서 재판중지법을 촉구했다는 게 언론보도로 알려졌다"고 밝혔다.그러면서 "민주당은 오직 한 사람, 이 대통령을 위한, 이재명 사법부를 만들기 위해 사법 개악을 추진하고 있다"며 "국민의 인내는 한계에 도달했다"고 주장했다.논란의 핵심은 헌법 84조에 대한 해석이다. 헌법 84조는 '대통령은 내란 또는 외환의 죄를 범한 경우를 제외하고는 재직중 형사상의 소추를 받지 아니한다'고 명시하고 있다.김경호 변호사는 헌법 84조에 대한 헌법재판소의 결정문을 근거로 장 대표의 주장을 반박하고 나섰다. 김 변호사는 "장동혁 주장의 핵심은 헌법 제84조의 대통령 불소추 특권에서 '소추'의 범위를 검사의 '기소' 행위에만 한정하고, 이미 기소된 사건의 '재판'은 진행할 수 있다는 논리"라며 "그러나 이는 헌법재판소의 명확한 판례에 의해 반박된다"고 지적했다.이어 "'헌법재판소 2005헌마167 결정'은 형사소송법 제246조의 '공소를 제기하여 수행한다'는 문언을 해석하며, 여기서 '수행'이 곧 '공소의 유지', 즉 재판 자체를 의미함을 명백히 했다"고 짚었다.그러면서 "헌법 제84조의 '불소추'는 단지 기소 행위만을 금지하는 것이 아니라, 대통령의 직무 수행 안정성이라는 헌법적 목적에 따라 이미 제기된 공소의 유지, 즉 재판의 진행 자체를 막는 것을 의미함이 법리적으로 명확하다"라고 덧붙였다.김 변호사는 "법은 정치적 흥정의 대상이 아니다. 장동혁은 판사 출신이라는 경력을 내세워 혼란을 가중시킬 것이 아니라, 확립된 법적 진실을 존중하고 헌법 수호의 책무를 다해야 한다"라며 "헌법의 권위는 그 어떤 정치적 논리보다 무겁다"라고 썼다.