충북 제천 경제활력지원금을 환영하며

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

다음 주 11월 3일부터 충북 제천시에서 '경제활력지원금'으로 이십만 원 선불카드를 지급한다(취약계층 30만 원 차등 지원). 충북 음성군은 2월에, 증평군은 6월에 민생회복지원금 10만 원을 지급한 데 이어 제천시는 세 번째다.선불카드 소식은 나도 들어서 알았던 정보라 여기저기 주변 사람들에게 소식을 퍼뜨렸다. 강원도 시골에서 가게를 하는 엄마를 생각해 평소에도 지역 상권에 관심이 많은 나로서는 이런 정책이 '세금으로 만드는 선순환'으로 그야말로 ' 착한 정책'이라 생각한다.정류소에서 버스를 기다리는데 선불카드에 대해 이야기 하는 소리가 들렸다. 70대로 보이는 한 노인이 "이거 다 세금이잖아"라며 불만인 듯 내뱉었다. 그 말에 나는 잠깐 멈칫했다. 주변에 있던 사람들도 들었지만 아무도 대꾸하지 않았다. 괜히 말 한 마디 잘못했다가 논쟁이라도 벌어질까 싶었을 것이다.하지만 나는 그 말이 마음에 걸려 기어이 한마디 하고 말았다. 웃으면서. "어르신, 그럼 어르신은 그거 안 받으시면 돼요. 안 받는 분들도 많이 있답니다. 안 받으면 나라에 기부하는 거예요"라고 했더니 그 노인은 잠시 나를 보더니 아무 말 없이 시선을 돌렸다.노인에게 말은 그렇게 했지만 하루 종일 그 대화가 마음에 남았다. 노인의 '이거 다 세금이잖아'라는 불평은 아마도 그 세금이 자신 혹은 자녀가 낸 돈이라는 생각, 그만큼 진짜 혜택이 아닐지도 모른다는 느낌, 그리고 어쩌면 정책이 불공정하게 돌아간다는 불신이 뒤섞인 말이었을지도 모른다. 그렇지만 나는 여전히 소비 카드가 '나쁜 세금'이라고 생각하지 않는다.세금은 늘 누군가에겐 부담이고 또 누군가에겐 혜택이지만, 그 혜택이 한 사람의 주머니를 채우는 것이 아니라 지역의 상권을 살리고 이웃의 생계를 돕는 일이라면 그건 '순환'이라 불러도 되지 않을까. 그리고 그 순환의 고리로 모두를 살릴 수만 있다면 서로 상생할 수 있다고 생각한다. 예전 우리 조상들이 서로 나눴던 품앗이의 진화라고 본다. 나라가 어려울 땐 금을 모으고 민생을 위해서는 소비쿠폰으로 서로 돕는 것처럼. 경제의 체온을 지키는 생명.요즘 동네 마트에 가보면 싱싱하지 않은 과일들이 눈에 들어온다. 까매진 바나나는 1000원이지만 산더미처럼 쌓여있고, 멜론은 꼭지를 잘라 랩으로 밀봉한 상태로 1000원이라고 전시되어 있지만 찾는 손길이 없어 보인다. 신선품들이 버려진다는 건 사람들이 많이 찾지 않는다는 뜻일 텐데 문득 '이러다가 설마 마트가 없어지는 건 아니겠지' 하는 걱정마저 든다. 그렇지 않아도 올초 동네 마트 하나가 사라졌다.대형 마트보다 동네 나들가게나 식자재 마트를 이용하는 나로서는 동네 마트 하나가 사라질 때마다 움찔한다. 동네 마트가 없어지면 사소한 물건 하나를 사기 위해서도 버스를 타고 나가야 한다. 그 길 위에서 흘러나간 시간과 돈이, 우리 동네로 다시 돌아오지 않는다는 것을 알기에 대형 마트 보다 가격이 조금 비싸더라도 동네 마트를 이용한다. 그것만이 동네가 살아갈 숨통이자 이웃의 생계라는 걸 알기 때문이다.지난번에 지인과 함께 시내에 있는 대형 마트를 찾았다가 놀란적이 있는데 지인이 말하길, 지역화폐도 민생쿠폰도 해당되지 않는 곳인데 사람들이 언제나 바글바글 하다는 것이다. 거대한 식품 창고 같은 대형 마트를 나오면서 무서운 생각이 들었다. 사람들이 모두 대형 마트만 찾는다면 결국 동네마트는 소멸되고 독점하게 된 대형 마트는 더 이상 가격이 착하지 않을지도 모르는데.... 시장 경제학이 아니더라도 독점이 위험하고 무서운 것은 누구라도 알 것이다. 그런 날이 오지 않기를 바랄 뿐이다.정부와 지자체에서는 '지역소멸 대응 정책'이 쏟아진다. 청년 정착 지원금, 귀촌 장려금, 지역사랑상품권 등 이름도 다양하다. 하지만 우리가 지역소멸의 위기를 체감하지 못한다면, 그 어떤 정책도 오래 가지 못한다. 골목의 가게가 사라지고, 동네 학교의 불이 꺼지고, 젊은이들이 모두 도시로 떠나는 현실을 남의 이야기로만 여긴다면 결국은 우리의 삶터가 사라지는 것이다. 나는, 동네 마트를 이용하는 일이 거대한 흐름 속에서 내가 할 수 있는 작은 실천이라고 믿는다.정책에는 늘 사각지대가 있고 '이거 다 세금이잖아'라고 말한 노인도 어떤 이유가 있겠지만 마을에 공공건물을 짓는 것만이 세금의 옳은 일은 아닐 것이다. 시대는 바뀌어 가고 세금의 모양도 다양한 방식으로 쓰인다. 시대적 요구인 것이다. 누군가 소비 카드를 쓰게 되면, 그 돈은 곧바로 동네 가게 주인의 수입이 되고, 그 수입은 또 다른 소비로 이어진다.누군가의 소비가 누군가의 생계가 되고, 누군가의 세금이 누군가의 버팀목이 되는 구조라면 세금은 단순히 '지출'이 아니라 '순환의 기름' 역할을 하는 것이 아닌가. 그러니까 소비쿠폰이 일시적인 단순혜택이 아닌 '함께 살아가는 방식'을 위한 노력이라고 본다.버스정류장에서 만난 그 노인의 한 마디 덕분에 다시 한번 세금과 복지, 그리고 공동체의 의미를 곱씹어 보게 되는 하루다. 우리가 낸 세금이 우리를 위해 쓰는 것이 과연 나쁜 것인가. 나 혼자 잘 먹고 잘 사는 세상이 아니라 서로 연결된 삶으로서의 세상. 비록, 내가 받는 선불카드가 세금이지만 그 세금이 이웃의 밥이 되고 웃음이 된다면 나는 기꺼이 경제활력지원금 선불카드를 환영할 것이다. 그리고 이제는 그런 방식에 긍정적으로 익숙해질 필요가 있다고 생각한다.돈이 서류속에 머물때는 숫자지만 사람들 손에서 돌면 삶이 된다. '돈은 써야 돌고 도는 것이다' 라는 말처럼 무엇이든 고여 있으면 썩는다. 흐름이 끊기면 동네도 사람의 마음도 메말라 버릴지 모른다. 경제활력지원금 소비형 선불카드는 서로의 상생을 위해 쓰이는 만큼 '좋은 세금' 이라고 생각한다. 좋은 세금은 걷히는 것이 아니라 돌아오는 것이다. 돈이 흘러야 살고 돌아야 희망도 도는 것처럼 사람들 마음속에도 긍정적 희망이 돈처럼 돌았으면 좋겠다.