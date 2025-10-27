주남환경학교 고건율 학생 가족, '천수만 탐조대회' 서산시장상 받아

큰사진보기 ▲고건율 학생 가족, ‘천수만 전국 어린이 탐조대회’ 서산시장상 수상. ⓒ 주남환경학교 관련사진보기

큰사진보기 ▲고건율 학생 가족, ‘천수만 전국 어린이 탐조대회’ 서산시장상 수상. ⓒ 주남환경학교 관련사진보기

창원 주남환경학교의 새덕후탐조단에서 활동해온 고건율 학생(울산 장생포초교 5년)이 '천수만 전국 어린이 탐조대회'에서 서산시장상을 받았다.충남 서산시는 지난 25일 서산버드랜드 일원에서 '천수만 전국 어린이 탐조대회'를 열었다. 이번 대회는 오는 11월 1일부터 2일까지 서산버드랜드에서 열리는 제14회 아시아 조류박람회의 성공 개최를 기원하며 전국의 어린이들에게 철새와 자연에 대한 관심을 높이기 위해 마련됐다.대회는 충남생태문화교육원이 주관했으며, 경남·울산·창원·전북·경기·서울 등 전국 각지에서 모인 22개팀 100여 명의 어린이 탐조가들이 참가했다.참가 어린이들은 천수만과 간월도 일대에서 자유롭게 철새를 관찰하고, 관찰 기록장에 철새의 생김새와 특징을 세밀히 기록했다. 전문가이드가 동행한 버스 탐조투어도 함께 진행되어, 아이들은 현장에서 철새 생태에 대한 설명을 들으며 탐조의 즐거움을 배웠다.심사 결과, 고건율 학생 가족이 '서산시장상'을 수상했다.고건율 학생은 주남환경학교에서 탐조리더로 활동하며 어린이 탐조단원들을 이끌고 있으며, 철새 보호와 생태 탐조 교육에 대한 남다른 열정으로 주목받고 있다.고건율 학생은 "탐조를 통해 새의 삶을 이해하고 자연을 아끼는 마음을 배우게 됐다"며 "앞으로 더 많은 사람들에게 철새의 아름다움을 알리고 싶다"고 소감을 밝혔다.