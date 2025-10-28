"희망고문 행정, 이제 그만" 문수기 의원, 서산시 강력 비판

큰사진보기 ▲이완섭 서산시장(좌)이 문수기 시의원(우)의 시정질문에 답하고 있다. ⓒ 김선영 관련사진보기

서산시의회 문수기 의원이 27일 열린 제309회 서산시의회 임시회 시정질문 2일차에서 남부산업단지 장기 지연 문제와 산업위기 대응정책의 실효성 부족을 잇따라 지적하며 "서산시 행정은 원론과 미봉책에 머물러 시민을 또다시 희망고문하고 있다"고 강하게 비판했다.문 의원은 먼저 남부산업단지 장기 지연으로 인한 주민 재산권 침해 문제를 거론했다.그는 "산업단지가 지정된 지 십수 년이 지났지만 주민들은 여전히 재산권 행사 제한 속에 묶여 있다"며 "집행부의 답변은 구체적 방향이나 보상책 없이 일부 이해관계인의 의견 수렴과 도로 개설만을 내세우고 있다"고 비판했다.특히 시가 제시한 '진입도로 개설'에 대해 "도로는 교통편의일 뿐, 재산권 침해에 대한 정당한 보상이 될 수 없다. 이는 또 다른 희망고문, 단순한 미봉책에 불과하다"고 일침을 가했다.이어 문 의원은 "만약 주민 불편과 안전을 진정으로 고민했다면, 산업단지 진입도로가 아니라 세무서 사거리에서 장동로타리까지의 도로 확장을 검토했어야 한다"며, 실제 여름 폭우로 남원교 일대가 침수돼 사망사고까지 발생한 점을 들어 주민 전체가 체감할 수 있는 도로 정책 전환을 촉구했다.그는 또한 "산업단지를 유지할 것인지, 해제할 것인지 분명한 결정을 내려야 한다"며 "해제를 선택한다면 공동묘지 부지를 포함한 일정 구역을 스포츠타운과 주민 편의시설로 조성해 양대동 스포츠타운과 연계한 스포츠 테마파크형 대안 개발을 적극 추진해야 한다"고 제안했다.문 의원은 같은 날 이어진 산업경제 분야 시정질문에서도 '산업위기 선제대응지역' 지정 이후 서산시의 대응 전략과 산업구조 개편 방안을 집중적으로 따져 물었다.그는 "서산 경제의 위기는 어제오늘 일이 아니다. 화학산업 의존 구조, 자동차 산업의 내연기관 중심 체제는 이미 오래전부터 예고된 위기였다"며 "그런데도 시장의 답변은 '사통팔달 교통망', '기업 유치', '산업단지 조성' 같은 추상적 구호에 머물렀다"고 지적했다.문 의원은 특히 시가 홍보한 '5개 분야 20개 사업, 8천억 원 규모의 산업위기 대응계획'에 대해 "실제로 확정된 것은 금융융자 등 일부 사업뿐이며, 나머지는 공허한 청사진에 불과하다"고 꼬집었다."확정된 것이 무엇이냐"는 의원의 질문에 시장이 즉답을 하지 못하자, "400억이 채 되지 않는다. 시민을 호도하는 행정이다. 대부분은 향후 추진될지조차 불확실한 사업"이라고 강하게 비판했다.이어 핵심 성과지표(KPI)를 묻자 이완섭 시장은 "시장은 큰 틀에서 레이아웃하는 종합행정을 하는 사람이지, 실무적인 것은 담당자에게 질의하라"고 답했으며, "민선 7기에 인프라 등이 준비되어 있지 않아서 민선 8기에 공격적인 마케팅을 하지 못했다"고 해명했다. 이에 문 의원은 "민선 8기 마무리 단계에서 여전히 민선 7기 핑계를 댄다는 것은 시민에게 설득력이 없다"고 응수했다.문 의원은 또 "서산시가 위기라면서 수백억짜리 주차장 사업, 수십억짜리 관문개선사업, 회전교차로 사업 등 도시의 겉모습만 바꾸는 일에 집중하는 것이 과연 민선 8기의 성과입니까? 도시의 디자인은 바뀔지 몰라도 도시의 미래는 바뀌지 않습니다"고 비판했다.이에 대해 이완섭 시장은 "앞으로도 계속 이어져야 할 과업"이라며 "하루아침에 도로가 만들어지나요?"라고 답했지만, 문 의원은 "교통 인프라 확충은 행정의 기본이지 산업전략이 될 수 없다"며 "'사통팔달'을 외칠 게 아니라, 산업구조 개편을 위한 실행 로드맵을 지금이라도 내놓아야 한다"고 재차 촉구했다.문 의원은 "이제는 도로와 간판이 아니라, 사람·지식·자본을 붙이는 연구와 창업 인프라가 서산의 해법"이라며 "천안·아산은 이미 포화 상태다. 이제 서산이 제2의 허브가 될 절호의 기회인데, 시가 골든타임을 흘려보내고 있다"고 강조했다. 이어 그는 "지금 서산시 행정에는 방향이 보이지 않는다. 책임은 회피하고, 답변은 원론에 그친다"며 "'기업 유치'라는 구호만 반복할 뿐, 시민이 체감할 산업정책으로 이어지지 못하고 있다"고 비판했다.문 의원은 "실행 없는 행정은 결국 시민을 희망고문하는 일"이라며 "지금 필요한 것은 말이 아니라, 실행 가능한 로드맵과 성과지표로 보여주는 책임 행정"이라고 말했다.