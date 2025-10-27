조웅석 보유자의 '화순 능주 씻김굿', 전라남도 무형유산 지정

큰사진보기 ▲전라남도 무형유산으로 지정된 화순 능주 씻김굿을 보유한 조웅석 보유자. ⓒ 화순저널 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널에도 실립니다.

조웅석 보유자가 이어받아 지역의 전통을 계승하고 있는 '화순 능주 씻김굿'이 전라남도 무형유산으로 새롭게 지정됐다.'화순 능주 씻김굿' 전라남도 무형유산 지정 보유자는 '조웅석(63)', 보유 단체로는 '능주 씻김굿 보존회'가 인정되었다.이번 지정으로 급격한 산업화와 세대 단절로 사라져가던 지역 무형유산을 재조명하고, 이를 후대에 전승할 수 있는 기반을 마련하는 계기가 될 것으로 기대된다.'화순 능주 씻김굿'은 전남 내륙 지역에서 유일하게 계승되고 있는 전통 씻김굿으로, 세습무계 중심의 확고한 계보를 유지하고 있다. 정통 무속의 전형적인 의례 구성과 무악(巫樂)의 예술성 그리고 지역 공동체 신앙이 어우러진 대표적인 사례로 평가된다.보유자로 지정된 조웅석씨는 조씨 집안 무계의 전통을 이어받은 본인의 모친 고 박정녀 무녀로부터 전통 의례를 전수해 지역사회와 함께 씻김굿의 예술성과 신앙적 가치를 지켜오고 있다.조웅석 보유자는 "선대로부터 이어져 온 씻김굿이 무형유산으로 등재되기까지의 오랜 세월을 되돌아보게 된다. 무거운 책임감이 느껴지기도 하지만, 뜻깊은 예술적·신앙적 가치를 인정 받았다고 생각하면 의미 있는 것 같다"고 소감을 전했다.구복규 화순군수는 "이번 지정은 오랜 세월 묵묵히 전통의 맥을 지켜온 보유자와 지역 공동체의 노력을 제도적으로 인정받은 결과다. 화순군은 앞으로도 지역의 정체성을 잘 보여주는 무형유산을 체계적으로 보존·전승할 수 있도록 조사·연구와 전승 지원 사업을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다"고 했다.