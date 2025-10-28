교사 그만두고 '사장님' 된 그가 매일 6시간 이상 하는 일

충북 옥천 지역잡지인 <월간 옥이네>가 100호 특집으로 독자들을 인터뷰했습니다. 더 많은 이야기는 <월간 옥이네> 10월호에서 확인할 수 있습니다.
셔츠와 바지 등 남성복을 판매하는 충북 옥천군 옥천읍 금구리 옥천종합상가 내 '동북상회'를 가득 채운 것이 옷 말고도 또 있다. 바로 신문과 지도. 무슨 일이 있어도 매일 6시간 이상 전국지와 지역지를 읽는 정진국(82)씨 주변에는 늘 신문이 있다. 신문에서 접한 지역 소식은 지도에서 위치를 확인하고 간략하게 메모한다. 젊은 시절 인문고 교사로 지리·역사·국사·세계사를 가르칠 때부터 시작한 신문·지도 보기가 지금까지 이어지고 있다.
<옥천신문>과 <한겨레> 창간주주이자 <월간 옥이네> 독자인 그는 "지역 이야기에 관심을 가져야 건강한 사회가 된다"고 말한다. "옥천 주민으로서 자신이 할 수 있는 것은 지역 언론을 응원하는 것뿐"이라며 5평 남짓한 가게에서 매일 신문을 정독한다. 정진국씨의 활자 가득한 공간에서 지역 언론의 의미를 물었다.
36년간 이어온 지역언론 응원
정진국씨를 만나기 위해 찾은 동북상회. 자리엔 밑줄과 메모로 가득한 신문만 있을 뿐 아무도 없다. 가게를 둘러보니 신기한 것 투성이다. 기사 일부를 발췌한 글과 속담, 가게에서 판매하는 의류의 신문 광고가 벽면 곳곳에 잔뜩 붙어있다. 때마침 가게로 들어오는 그의 손에 쓰레기 집게가 들려있다. 쓰레기가 생길 때마다 바로바로 버려야 한다는 말에서 부지런함이 느껴진다.
동북상회는 45년 전 강원도 홍천에서 시작됐다. 급속도로 건강이 나빠져 교사를 그만두고 차린 것이 동북상회. 3년 뒤 고향인 옥천으로 돌아와 지금까지 가게를 운영하고 있다. 50년 가까운 시간이 흘렀지만 그의 일과는 변함이 없다.
"새벽에 일어나 농사일하고 출근해요. 그리곤 오후 7시까지 가게 일을 하고요. 오전에는 조금 바쁜데, 가게는 상대적으로 여유가 있으니까 괜찮아요."
오전에는 벼, 참깨, 고추 등 2천여 평의 땅을 돌보고 오후에는 가게와 상가 주변을 챙긴다. 모든 일을 마치고 나면 신문을 펼친다. 지역 주간신문인 <옥천신문>뿐 아니라 <한겨레>, <경향신문>, <한국경제> 등 일간신문을 매일 정독한다. 신문에 나온 이야기는 지도에 메모하고, 모르는 단어는 수첩에 옮겨 적다보면 5~6시간이 훌쩍 지나있다. 교사 시절부터 공부를 위해 신문을 가까이 했던 그가 신문을 꼼꼼히 살피는 데는 다른 이유가 하나 더 있다.
"박정희 시대에 핍박 받는 언론을 보면서 한탄을 많이 했어요. <동아일보> 광고탄압사건도 있었고요. 당시 <동아일보> 편집국장이었던 고 송건호씨가 군사정권을 비판하면서 만든 신문이 <한겨레>예요. 새로운 신문을 만든다는 소식이 반가웠고 같은 고향 출신이니까 응원하게 되더라고."
당시 <한겨레> 지국장을 하던 오한흥씨(<옥천신문> 창간을 주도한 이. 전 <옥천신문> 대표)가 정진국씨를 찾아왔다. 옥천에 지역신문을 만들고 싶다며 도와달라는 것. 넉넉하지 않았지만 형편 닿는 대로 후원했다.
"오한흥씨와는 옥천중학교 선후배 사이예요. 고향에서 신문을 만든다는데 도와줘야죠. 당시 장사가 와락와락 잘 되는 게 아니어서 5만 원밖에 후원 못 했어요. 사정이 좋아지고 100여만 원 후원했죠."
그의 후원은 여기서 그치지 않았다. 지면평가위원회 위원 활동과 여론광장에 글을 게시하며 <옥천신문>을 함께 만들어갔다. 시간이 지날수록 기자들과의 사이가 돈독해졌고 신문에 대한 애정은 커졌다.
"<옥천신문>이 지금까지 잘 운영되는 건 기자들 덕분이에요. <월간 옥이네> 편집장인 박누리 기자도 얼마나 열심히 하던지, 보고 있으면 응원할 수밖에 없었어요. 그러다 박누리 기자가 지역 잡지를 만든다고 해. 가만있을 수 있나, 응원해야지. 그렇게 옥이네도 보게 된 거예요. 읽는 게 내가 할 수 있는 최선의 도움이라고 생각했거든."
굳센 걸음으로 지역 이야기 담아주길
<월간 옥이네>를 받으면 어떤 주제인지 호기심을 안고 살펴본다. 옥천과 비슷한 고민을 가진 다른 지역의 이야기를 보고 있으면 대견한 마음이 든다는 그다.
"지역에서 한 번도 안 빠지고 매달 잡지를 만든다는 게 대단하죠. 얼마 전에는 일본으로 읍면자치 취재도 다녀왔잖아요. 잡지가 두껍다는 건 전하고 싶은 이야기가 많다는 거고 그만큼 사람들의 이야기를 들어줬다는 거니까. 박수받아 마땅하다고 생각해요."
정진국씨는 지역언론이 살아야 주민들이 살기 좋아진다고 믿는다. 권력에 관한 비판과 감시뿐만 아니라 모두가 자유롭게 발언할 수 있는 창구 역할을 하는 곳이 지역언론밖에 없기 때문이다. 지난 36년간 지역언론을 후원한 이유이기도 하다.
"이 작은 옥천에서도 권력 남용하는 일이 얼마나 많아요. 그런 사람들이 눈치 볼 수 있게끔 하는 게 언론이죠. 내가 쫓아다니면서 확인할 수 없는 걸 대신 해줘요. 주민들이 알아야 하는 것, 궁금한 것, 말하고 싶은 것을 담아주는 지역언론은 꼭 필요해요."
2017년 옥이네 창간부터 시작한 구독, 응원한 시간만큼 쌓인 월간 옥이네는 옥천종합상가 곳곳으로 전해지고 있다.
"창간호부터 봐왔으니 집에 옥이네 보관하는 상자만 몇 개 있어요. 집에만 둘 게 아니라 나눠 봐야겠다는 생각이 들더라고. 주변 가게에 한 번 보라고 전하는데, 잘 읽는지는 모르겠네."
그에게 앞으로 <월간 옥이네>에서 보고 싶은 이야기가 있는지 물었다. 한참 고민하더니 단어를 적었다. '보건(步健)'과 '와병(臥病)'. 두 단어는 자신이 오랫동안 고향에서 농사를 지어오는 마음이라고도 했다.
"'누울 와'에 '병 병' 자예요. 다른 하나는 '걸음 보'에 '굳셀 건'. 편한 것만 취하고 누워만 있으면 병이 나지요. 한 걸음이라도 계속 움직여야 건강해져요. 지금까지 농사하는 것도 일종의 운동이라고 생각해요. 지역 이야기에 꾸준히 관심 갖는 것도 마찬가지고요. 건강한 사회를 위해 <월간 옥이네>도 굳센 걸음으로 열심히 취재하고 좋은 이야기 많이 써 주길 바라요."
월간 옥이네 통권 100호(2025년 10월호)
글·사진 김혜리
▶이 기사가 실린 월간 옥이네 구입하기
(https://smartstore.naver.com/monthlyoki)