남편이 중고앱에서 오매불망 기다리는 나눔

"힘들어도 이상하게 이게 좋더라."

큰사진보기 ▲다시 자란 잡초오랜만에 찾아가면 그곳은 언제나 풀로 가득했다. ⓒ 이효진 관련사진보기

"이거, 또 이렇게 됐네."

"이걸 어쩌지? 매번 와서 손질할 수도 없고..."

"무슨 방법을 찾아야 할텐데, 어떻게 해야 하지?"

"나무 데크를 깔자."

"이거다!"

"오늘은 나오겠지. 오늘은 꼭 하나 뜨겠지?"

"이걸로 해보자."

큰사진보기 ▲나무 파레트 되살리기파레트의 나무를 다시 하나하나 떼어 내고, 박혀 있던 못을 정리하고, 다시 나무들을 이용해 짜 맞추는 과정은 쉽지 않았다. 생각보다 손이 많이 갔고 몸도 고됐다. ⓒ 이효진 관련사진보기

"이 나무들도 다 버려질 뻔했는데, 이렇게 다시 쓰이잖아."

"나는 왜 이럴까..."

"공짜라서 더 고맙다. 다 버려진 나무들이지만, 다시 쓸 수 있잖아. 나도 그런 존재였으면 좋겠어."

"그거 언제 다 해?"

"글쎄, 모르지. 근데... 이게 좋잖아."

큰사진보기 ▲파레트 데크누군가에게는 처치 곤란의 나무였지만, 남편에게는 새로운 삶의 재료였고, 누군가에게는 버려진 폐자재였지만, 그에게는 ‘다시 일어서게 하는 힘’이었다. ⓒ 이효진 관련사진보기

"저는 이런 파레트를 돈 주고 버렸는데, 멋지게 재탄생시키네요. 보면서 늘 배우고 갑니다."

