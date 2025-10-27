이천시, 내년도 주민참여예산 사업 최종 의결... 13억8800만 원 규모

큰사진보기 ▲경기 이천시는 지난 24일‘이천시 주민참여예산위원회 전체회의’를 개최하고, 2026년도 주민참여예산 사업을 최종 의결했다고 27일 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

경기 이천시는 지난 24일'이천시 주민참여예산위원회 전체회의'를 개최하고, 2026년도 주민참여예산 사업을 최종 의결했다고 27일 밝혔다.시는 지난 2월부터 4월까지 공모를 통해 다양한 주민 제안사업을 접수했으며, 이후 소관 부서 검토와 주민총회 등을 거쳐 총 23개 사업(13억8800만 원 규모)을 최종 선정했다.이번 회의는 필요성, 형평성, 공공성, 시급성 등을 기준으로 심의가 진행됐으며, ▲호법면 공공디자인 프로젝트 ▲마장면 수변공원 편의시설 조성사업 등 다양한 분야의 주민 수요를 반영한 사업들이 선정됐다.특히 올해는 아동·청소년의 권리 증진과 참여 확대를 위해 '아동·청소년참여형 사업' 분야가 새롭게 도입됐다. 청소년이 직접 지역사회에 필요한 사업을 발굴·제안하는 취지로 마련된 것으로, '반짝반짝! 안전한 우리동네 안심길 조성사업'이 최종 선정되어 눈길을 끌었다.이천시 주민참여예산위원회 나명수 위원장은 "올해는 청소년들이 직접 주민참여예산제에 참여하고, 다양한 사업들이 반영됐다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 주민참여예산제 활성화를 위해 많은 시민의 참여를 바란다"고 말했다.