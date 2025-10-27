대전도시철도 2호선 트램 정거장 45개소 명칭 확정 공개

큰사진보기 ▲대전도시철도 2호선 트램 45개역 이름이 확정됐다. ⓒ 대전시 관련사진보기

대전시가 도시철도 2호선 트램 정거장 45개소의 명칭을 확정 고시했다.이번 명칭 확정은 2028년 개통 예정인 트램 시설의 효율적 관리와 시민 이용 편의 증진을 위한 절차로, 시민 의견과 전문가 검토, 국립국어원 감수를 모두 거쳤다.대전시는 올해 3월 관련 법령에 따라 명칭 제정 기준을 마련하고, 전문가 사전 자문을 거친 뒤 4월 온·오프라인을 통해 약 960여 명의 시민 의견과 관계기관 의견을 수렴했다.이어 5월 시·구 정책조정 간담회를 열고, 6월에는 5개 자치구 지명위원회의 심의를 받았다. 이후 7월 시의회 의견 청취, 8~10월 두 차례 시 지명위원회 심의를 통해 최종안을 확정했다.최종 명칭은 국립국어원의 공공용어 번역 감수를 거쳐 고시됐으며, 시는 이를 통해 정거장 명칭의 통일성과 정확성을 확보했다.최종수 대전시 도시철도건설국장은 "정거장 명칭 고시는 트램 정거장의 체계적 관리뿐 아니라 개통 전 시민 인지도 제고에도 도움이 될 것"이라며 "시민의 일상 가까이 다가가는 교통 인프라로 자리매김할 것"이라고 밝혔다.한편 대전 도시철도 2호선 트램은 총연장 38.8km 규모의 순환선으로, 5개 구를 연결한다. 총 45개 정거장과 차량기지 1개소가 건설되며, 2026년 상반기 정거장 공사 착공을 거쳐 2028년 12월 개통을 목표로 추진 중이다.