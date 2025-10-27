오현주 광주시의원 "공원 러닝 인프라구축으로 시민 건강 증진해야"

경기 광주시의회 오현주 의원은 지난 27일 열린 제320회 임시회 제2차 본회의에서 자유발언을 통해 시민 건강 증진과 여가 활성화를 위한 공원 활용 방안을 제안했다.
오 의원은 "공원은 단순한 녹지 공간을 넘어 시민의 삶의 질을 높이는 핵심 공공 인프라"라며 최근 증가하는 러닝 인구에 맞춰 누구나 걷고 뛰며 즐길 수 있는 '러닝 친화형 공원' 조성의 필요성을 강조했다.
특히 팔당물안개공원, 중대물빛공원, 청석공원, 유정호숫길 등 주요 수변공원을 순환형 코스로 연결하고, 장애인과 노약자도 함께 이용할 수 있도록 유니버설 디자인을 적용하는 방안을 제시했다.
또한 양벌동 종합운동장과 연계한 시민 러닝 프로그램 운영과 함께, 벚꽃·야간·단풍·새해맞이 등 계절별 테마 러닝을 도입하고, 음수대·스트레칭 구역·야간조명 등 실질적인 인프라를 확충함으로써 공원을 하루 종일 활력 넘치는 생활체육 공간으로 탈바꿈시킬 수 있다고 설명했다.
오 의원은 "공원은 도시의 장식이 아니라 시민의 건강과 행복, 지역공동체의 회복력을 키우는 공간"이라며 "대표 수변공원에 조성될 페어로드와 러닝 인프라가 시민 모두가 함께 걷고 뛰며 즐길 수 있는 건강도시 광주의 출발점이 되길 바란다"고 했다.