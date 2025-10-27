메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
오현주 광주시의원 "공원 러닝 인프라구축으로 시민 건강 증진해야"

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

인천경기

한줄뉴스

25.10.27 17:21최종 업데이트 25.10.27 17:21

오현주 광주시의원 "공원 러닝 인프라구축으로 시민 건강 증진해야"

원고료로 응원하기
광주시의회 오현주 의원은 지난 27일 열린 제320회 임시회 제2차 본회의에서 자유발언을 통해 시민 건강 증진과 여가 활성화를 위한 공원 활용 방안을 제안했다.
광주시의회 오현주 의원은 지난 27일 열린 제320회 임시회 제2차 본회의에서 자유발언을 통해 시민 건강 증진과 여가 활성화를 위한 공원 활용 방안을 제안했다. ⓒ 광주시의회

경기 광주시의회 오현주 의원은 지난 27일 열린 제320회 임시회 제2차 본회의에서 자유발언을 통해 시민 건강 증진과 여가 활성화를 위한 공원 활용 방안을 제안했다.

오 의원은 "공원은 단순한 녹지 공간을 넘어 시민의 삶의 질을 높이는 핵심 공공 인프라"라며 최근 증가하는 러닝 인구에 맞춰 누구나 걷고 뛰며 즐길 수 있는 '러닝 친화형 공원' 조성의 필요성을 강조했다.

특히 팔당물안개공원, 중대물빛공원, 청석공원, 유정호숫길 등 주요 수변공원을 순환형 코스로 연결하고, 장애인과 노약자도 함께 이용할 수 있도록 유니버설 디자인을 적용하는 방안을 제시했다.

AD
또한 양벌동 종합운동장과 연계한 시민 러닝 프로그램 운영과 함께, 벚꽃·야간·단풍·새해맞이 등 계절별 테마 러닝을 도입하고, 음수대·스트레칭 구역·야간조명 등 실질적인 인프라를 확충함으로써 공원을 하루 종일 활력 넘치는 생활체육 공간으로 탈바꿈시킬 수 있다고 설명했다.

오 의원은 "공원은 도시의 장식이 아니라 시민의 건강과 행복, 지역공동체의 회복력을 키우는 공간"이라며 "대표 수변공원에 조성될 페어로드와 러닝 인프라가 시민 모두가 함께 걷고 뛰며 즐길 수 있는 건강도시 광주의 출발점이 되길 바란다"고 했다.

#광주시의회

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사경기 광주시, '코리아 그랜드 페스티벌' 광주사랑카드 5% 캐시백 이벤트

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초