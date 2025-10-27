"뭐라도 해야 한다"... 정서 위기 학생 지원 나선다

큰사진보기 ▲지난 25일 충북도의회와 충북교육청은 공동으로 심리·정서 위기 학생 지원 방법을 모색하기 위한 포럼을 열었다.(충북교육청 제공) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲출처 : 유상용 의원 발제문. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲출처 : 충북교육연구정보원이 2024년 발간한 '위기학생 상담지원 활성화 방안 연구' ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기



충북에서 심리적으로 어려움을 겪고 있는 아이들을 지원하고 나아가 청소년들의 자살·자해를 예방하기 위한 활동이 이어지고 있다.정서 또는 심리적 어려움을 겪는 아이들과 자살·자해 아이들이 지속적으로 증가하고 있고, 지원 및 예방의 필요성이 시급하다는 인식이 확산되고 있는 것.지난 25일에는 충북도의회와 충북교육청이 공동으로 주최하는 심리·정서 위기 학생 지원 방법을 모색하기 위한 포럼이 열렸다.이날 포럼에서 충북도의회 유상용 의원(국민의힘)은 "위클래스-위센터-위스쿨이 있고 마음건강증진센터가 있지만 여전히 접근성에 제한이 있고 사후관리가 미흡하다"며 통합지원센터 설립과 '병원형 위센터' 설립을 제안했다.'병원형 위센터'는 신속한 의료연계를 가능케 하고, 학교로 복귀할 수 있도록 도울 수 있다는 것이다.유 의원은 "지금 이 순간에도 교실 어딘가에서 홀로 고통받고 있을 우리 아이들을 생각해 보라"며 "우리 아이들의 생명을 구하는 것 그것이 바로 진정한 미래 교육의 출발점"이라고 강조했다.장동석 충북학교운영위원장협의회 회장 또한 "학생 심리·정서 지원은 선택이 아닌 필수적 사항으로 조기 발견 및 통합지원체계 수립, 맞춤형 지원이 절실하다"고 했다.특히 존중과 소통·협력 중심의 학교문화, 학생뿐 아니라 교사들의 회복적 생활도 필요하다고 지적했다.최근 충북교육청 마음건강증진센터도 '마음건강운동', 이른바 '관심×표현 365 프로젝트'를 본격화하고 있다.이 프로젝트는 일종의 캠페인으로, 교사와 학부모가 학생 감정에 관심을 기울이고 학생 스스로 자신의 감정을 인식·표현할 수 있도록 돕는다는 것이 목적이다.마음건강증진센터는 '관심365'와 '표현365'로 나눠 진행하는데, 어려움을 겪는 학생들에게 따뜻한 관심을 보여주기 위해 ▲ 학교장 대상 권역별 컨설팅 ▲학교별 인사말 만들기 공모 ▲감정 캐릭터 만들기 공모 등을 진행한다.마음건강증진센터 관계자는 "현재는 학생들의 정서 위기에 대해 그냥 가만히 손 놓고 있을 상황이 아니다"라며 "일단은 정서 위기 예방 측면이 강하다"라고 설명했다.'조용한 유형' 아이들을 지키자충북에서 정서 위기를 겪는 아이들의 상황은 이미 '빨간불'이 들어온 상태다.2024년 충북교육연구정보원이 발간한 '위기 학생 상담 지원 활성화 방안 연구'에 따르면, 2022년 충북의 아동·청소년 자살률은 10만 명 당 14.8명으로, 이는 전국 평균 10만 명 당 10.8명에 비해 높은 수치를 보이고 있다. 전국 2위다.또한 2024년 중고생 우울감 경험률은 29%로 2023년 대비 3.5%p 증가했다. '초중고생 건강행태 조사' 결과 관심군과 자살 위험군 비율 또한 매년 증가추세를 보이고 있다.(표 참조)마음건강증진센터 A씨에 따르면, 충북에서 자살 또는 자해를 시도했던 학생들의 약 70% 가량은 정서행동특성 검사를 통해 드러나지 않았다. 즉 검사 결과 위험군에 속하지 않은 학생들이 자해 또는 자살 시도를 했다는 것.A씨는 "검사를 통해 걸러지지 않은 친구들, 이른바 조용한 유형이 이후에 자살 또는 자해 시도를 하는 경우가 많았다"며 "학교가 더 많은 관심을 기울어야 하고, 학생이 표현하고 드러낼 수 있도록 도와야 한다"고 강조했다.이어 "충북 초·중·고·특수학교 학교장들과 두 번에 걸쳐 화상회의를 진행했다. 교장 선생님들도 정서적으로 어려움을 겪는 학생들이 표현할 수 있도록 도와주자는 의견에 매우 공감하셨다"고 전했다.