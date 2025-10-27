시민단체, 농어촌기본소득 '충북 추가 선정' 요구

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

균형발전지방분권충북본부와 충북민간사회단체총연합회, 공정한세상 등 도내 시민사회단체가 27일 충북도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "이재명 정부가 농어촌 기본소득 시범사업 대상에서 충북만 제외하는 등 충북을 지속적으로 홀대하고 있다"고 주장했다.이들은 충북지역의 추가 선정을 촉구하는 한편, 지방 재정 부담이 과도한 만큼 사업을 전액 국비로 추진할 것을 요구했다.앞서 농림축산식품부는 지난 20일 농어촌 기본소득 시범사업 대상지로 경기 연천, 강원 정선, 충남 청양, 전북 순창, 전남 신안, 경북 영양, 경남 남해 등 7개 군을 발표했다. 그러나 1차 예비선정지였던 충북 옥천은 최종 명단에서 빠졌다. 이로써 전국에서 1차 선정 지역 중 유일하게 충북만 제외됐다.이들은 "충북은 내각 및 대통령실 인사에서 단 한 명도 기용되지 않았고, 오송 K-바이오스퀘어 사업 역시 예타 면제에서 배제된 데 이어 이번 기본소득 시범사업에서도 배제됐다"며 "이는 이재명 정부가 충북을 지속적으로 무시하고 있다는 증거"라고 주장했다.특히 옥천군은 민생소비쿠폰 신청률 99.6%(도내 1위), 지역사랑상품권 발행 규모 도내 1위, 65개 사회적경제 조직과 232개 사회단체 등 순환경제 기반이 탄탄하다는 평가로 1차 대상지에 선정됐음에도 최종 제외된 점을 문제로 지적했다. 또한 전체 면적의 83.6%가 대청댐 환경규제로 묶인 지역 특성상 인구 감소와 지역 소멸 위기가 심각함에도 "정부가 지역 간 형평성을 철저히 무시했다"고 비판했다.농어촌 기본소득 시범사업은 이재명 정부 국정과제 가운데 하나로 소멸 위험 농어촌 지역 주민에게 월 15만 원의 기본소득을 지급하는 사업이다. 정부는 당초 6개 군 내외 선정 방침이었으나 7개 군이 선정됐고, 2026년부터 2년간 약 8500억 원의 예산이 투입될 예정이다. 예산 분담은 국비 40%, 시·도비 30%, 군비 30%로 지방부담이 60%에 달한다.이들은 "지역이 강한 추진 의지를 보이는 만큼 예산이 부족하다면 늘려서라도 충북 1곳을 추가 선정해야 한다"며 "지방정부 재정이 한계에 부딪힌 상황에서 국가사업인 만큼 전액 국비로 추진하라"고 요구했다.이들은 "충북이 추가 선정되지 않을 경우 이재명 정부의 충북 홀대 사례를 도민들에게 적극 알리고 대응 행동에 나설 것"이라고 경고했다.