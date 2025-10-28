'숲멍' 하며 커피 한 잔, 진주에서 맘껏 걷고 싶다면

큰사진보기 ▲가을바람 솔솔, 마음속은 숭숭하다면 떠나자! 발길 닿는 대로 월아산 숲속의 진주로 ⓒ 김종신 관련사진보기

가을바람이 송송 들어오는 요즘입니다. 덩달아 마음속도 숭숭 뚫립니다. 지난 26일, 가을 속으로 떠나기 위해 '월아산 숲 속의 진주'로 향했습니다. 언제 찾아도 넉넉한 곁을 내어주는 곳, 그곳에서 가을 속으로 즐겁게 파고들었습니다.제1 주차장에 들어서자, 바람결이 다릅니다. 아늑합니다. 숲 속으로, 가을 속으로 한 걸음 두 걸음, 걸음을 옮기는데 저만치서 오는 11월 1일부터 2일까지 열리는 '지구를 지키는 숲속 한걸음' 가을 축제 안내 걸개가 손짓합니다. 이번 축제는 단순한 계절 행사가 아닌, 기후변화 시대에 발맞춰 자연과 사람, 그리고 도시가 함께 호흡하는 새로운 축제의 방향성을 제시한다고 합니다. 일상에서 자연스럽게 환경 보호를 체험하고 탄소중립을 생활 습관으로 체득할 수 있도록 꾸며졌다니 벌써 다가올 그날이 기다려집니다.발 아래에서 청화 쑥부쟁이들이 분홍빛으로 방긋방긋 웃으며 반깁니다. 분홍빛 가을 인사를 나누자 '가을바람 사랑을 싣고'라고 적힌 걸개가 팔랑팔랑 손짓합니다. 너머에는 수국들이 우리의 걸음에 하얀 이를 드러내듯 환영합니다. 서리가 내릴 때까지 피는 대상화가 자줏빛으로 우리를 이끕니다. 곳곳에 숨은 가을꽃들을 향해 휴대전화 카메라를 그냥 둘 수 없습니다. 찰칵, 낭만과 가을을 저장합니다.고개 들어 하늘을 올려다보니 가을 옷으로 갈아입는 나뭇잎들이 무성하게 볕을 가립니다. 양산처럼 볕을 가리는 녀석들 덕분에 걸음도 더욱 가볍게 걷습니다.저만치 바람 장단에 춤을 추는 억새가 보입니다. 덩달아 몸도 가벼워집니다. 버들마편초가 초록빛 사이로 고개를 내밉니다. 그러고 보니 이곳에는 가을 꽃들이 진주 속 진주처럼 알알이 박혀 있습니다. 숨은 보물찾기라도 나선 양 걸음은 더욱 가벼워집니다.걸음은 어느새 작가정원을 지나고 더욱 깊이 가을 속으로 들어갑니다. 별 수국들이 잠든 곳을 지나자, 돌들로 꾸며진 산책로가 나옵니다. 별 하나, 별 수국 하나…연못가에 물새들이 미끄러지듯 잔잔한 물결을 만들며 지납니다. 평화롭습니다. 아늑합니다. 황금빛 반달에 기대어 누워있는 진주 상징 캐릭터 '하모'가 귀엽습니다. 평온의 선물을 받습니다.어디를 걸어도 좋습니다. 낙엽이 속삭입니다. 모든 게 괜찮다고… 야외무대에는 숲에서 즐기는 운동으로 활력을 증진할 스텝박스가 준비 중입니다. 이 밖에도 <책 읽는 행복 가족>, <한글 새움>과 같은 프로그램(오는 11월 9일까지 진행)이 주말에는 방문객들을 맞이합니다. 또한 생활 목공 프로그램(오는 11월 30일까지 진행)도 주말마다 열려 가족과 함께 <우드캘린더 만들기>와 <나는야 나무 지킴이>도 추억도 쌓을 수 있답니다.노란 국화 향이 저만치에서 밀려옵니다. 국화 향에 취합니다. 기분 좋게 국화주를 마신 듯 몸과 마음이 더욱 가볍습니다.달빛 정원으로 방향을 틀었습니다. '월아산 숲속의 진주'는 지난 1995년 대형 산불로 황폐해진 산림을 진주 시민의 손으로 되살려낸 회복의 상징 공간입니다. 이것을 더욱 잘 드러낸 곳이 달빛 정원입니다. 월아산에서 나온 돌로 꾸며진 암석정원을 걷습니다.계곡 분수대의 물줄기가 시원하게 하늘로 솟구칩니다. 바라보는 동안 내 안의 묵은 때를 벗깁니다. 가는 곳마다 특별한 아름다움이 숨어 있습니다. 수선화정원은 가을 지나 겨울을 이겨내고 봄이면 환하게 웃으며 우리를 반길 수선화들이 숨을 고르고 있습니다. 벌써 봄 내음이 전해지는 기분입니다.곳곳에는 쉬어가기 좋은 의자와 벤치들이 우리를 유혹합니다. 어디에 쉬어도 좋습니다. 바람 소리 맑고 경쾌합니다. 가을만큼 걷기 좋은 계절이 또 있을까요. 꽃길이 호위무사처럼 따라오는 꽃길도 걷습니다. 앞으로 더욱 좋은 일들만 가득할 듯합니다. 아기상어 캐릭터들과 하모가 함께하는 앙증스러운 공간에서 숨을 고릅니다. 일상 속 번뇌는 사라집니다.이곳에서는 길을 잃고 싶습니다. 어디를 걸어도 특별한 보물을 만날 수 있습니다. 맨발로 걷기 좋아하는 이들을 위한 황토로 만들어진 맨발로 숲길도 있습니다. 오늘은 그저 바람이 권하는 대로, 내 걷고 싶은 대로 걷습니다. 숲이 들려주는 가을 이야기에 두 귀를 열고 두 눈으로 보면 그만입니다.여기서도 찰칵! 저기서도 찰칵! 가을 숲 한 장 한 장, 추억을 담습니다.숲속에 가을을 마시자 문득 커피 한잔이 간절해졌습니다. 산림 레포츠단지로 향했습니다. 이곳에는 실버 바리스타들이 운영하는 카페 트럭이 있습니다. 커피는 물론이고 수제 청귤차, 생강차 등과 컵라면, 군것질 거리들이 찾는 이들의 입을 즐겁게 합니다.산림 레포츠단지에는 네트어드벤처, 곡선형 집와이어, 에코 라이더, 집라인, 로프어드벤처 등의 산림 레포츠 시설이 남녀노소 모두 사계절을 느끼고 즐길 수 있도록 꾸며져 있습니다. 아메리카노 한 잔을 포장 구매해서 숲 어느 곳에서 마십니다. 달콤합니다. 숲 멍, 넋 놓고 물 구경을 합니다. 번잡한 속세의 때를 벗기는 듯 한결 상쾌해집니다. 걷기 좋은 가을, 월아산에서 특별한 보물들을 찾아 나선 기분입니다.