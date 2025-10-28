광주고법, 청산가리 막걸리 살인사건 부녀 '재심 무죄'

2009년 전남 순천에서 일어난 이른바 '청산가리 막걸리 살인' 사건의 범인으로 지목돼 옥살이를 했던 백아무개(74)씨 부녀에게 재심 재판부가 무죄를 선고했다. 검찰 강압수사 등을 이유로 열리게 된 재심에서 재판부는 "당시 수사가 기본적 형사소송법 절차마저 준수되지 않은 채 이뤄졌으며, 범죄의 증명 또한 이뤄지지 않았다"고 무죄 선고 사유를 밝혔다. 백씨 부녀가 청산가리를 탄 막거리를 건네 아내이자 친모를 비롯한 마을 주민 2명을 살해한 혐의로 대법원 유죄 확정 판결을 받은 지 13년 만이다.
광주고등법원 형사 2부(재판장 이의영)는 28일 각각 살인과 존속살해 등 혐의로 기소된 백아무개씨와 딸 백(40)씨의 재심 선고 공판을 열고 살인 관련 혐의에 대해 모두 무죄를 선고했다.
이 사건 재심의 쟁점은 제출된 증거들의 증거 능력을 인정할 수 있는지, 그리고 백씨 부녀가 받는 살인 혐의가 의심의 여지없이 충분히 증명되는지였다. 재심 재판부는 검사가 제출한 증거 대부분이 실제와 부합하지 않거나, 절차적으로 문제가 있어 증거능력을 갖추지 못한 것으로 판단했다.
사건 발생 뒤 검찰 조사 과정에서 딸 백씨가 '부친과 공모해 막걸리에 청산가리를 타서 살해했다'는 취지의 자백이 담긴 피의자신문조서는 물론 '부친과의 성관계 사실을 모친에게 들켜 범행을 공모했다'는 취지의 딸 백씨 진술이 담긴 조서 역시 증거 능력이 없다고 본 게 대표적이다. 부녀 성관계라는 범행 동기의 경우 검찰의 주장만 있었을 뿐 실제였을 가능성도 희박하다고 봤다.
재판부는 범행 사실과 범행 동기에 대한 자백이 담긴 조서의 증거 능력을 부정하면서는 "딸 백씨의 지능은 경계선 수준으로, 조서 작성 시 신뢰관계자가 동석하지 않았고, 진술거부권 또한 고지되지 않았다"고 사유를 밝혔다. 또한 재판부는 "이 사건 수사 검사와 수사관은 뚜렷한 증거도 없이 막연한 추측을 기반으로 유도 신문을 하였던 사실도 인정된다"며 "또한 수갑과 포승줄에 결박된 상태에서 홀로 조사받았던 사정 등을 고려하면 딸이 부친을 공범으로 지목한 진술이 진실인지에도 의문이 든다"고 했다.
마찬가지로 재판부는 부친 백씨가 범행과 범행 동기를 자백한 내용이 담긴 검찰 피의자신문조서 역시 임의성을 인정하기 어렵다고 판단했다.
수갑과 포승줄에 묶인 채 12시간에 이르는 장시간 조사의 말미에 자백이 이뤄진 점, 영상 녹화 장비가 없는 별도 조사실에서 면담 뒤 이뤄진 조사에서의 자백 진술이 이뤄진 점 등을 고려하면 자백 진술을 신뢰하기 어렵다는 취지다. 부친 백씨의 자백 진술서 역시 그가 글을 읽고 쓰는 데 어려움을 겪는 사정 등을 고려하면 진술서의 내용을 이해하고 작성됐다고 보기 어렵다며 증거 능력을 인정하지 않았다.
재심 재판부는 이 사건 범죄의 증명 또한 이뤄지지 않았다고 봤다.
막걸리 구입 사실 증명 안 되고, 청산가리 관련 증거도 모순
범행 도구로 쓰인 막걸리를 백씨 부녀가 구입했다는 사실이 확인되지 않았으며, 실제 투입된 청산가리의 양과 딸 백씨의 진술에 차이가 있다는 게 재판부 판단이다. 문제의 막걸리 구매 장소로 지목된 식당에서는 사건 당시 900㎖ 짜리만 취급했을 뿐, 범행에 쓰였던 750㎖ 짜리는 판매하지 않았기 때문이다. 나아가 재심 개시 뒤 제출된 CCTV 자료를 보더라도 백씨 부녀가 순천 시내로 나가 막걸리를 구입한 흔적이 존재하지 않는다고 재판부는 지적했다.
청산가리 입수 경위와 관련해서도 객관적 증거에 의한 증명이 이뤄지지 않았다고 재판부는 밝혔다. 국립과학수사연구원 감정을 토대로 이 사건에 쓰인 청산가리의 양은 29.63g 이상인데, 딸 백씨가 진술한 바와 같이 플라스틱 숟가락 2스푼 만으로는 투입할 수 있는 양이 아니라고 지적했다.
부친 "너무 억울... 검찰 수사 때 뺨도 맞아"
딸 "스토리 짜고 윽박... 검찰 말, 다 거짓"
가족 "누명으로 가정 파탄... 진범 수사해야"
부친 백씨는 재심 무죄 선고 뒤 기자들과 만나 "기가 막힌다. 억울해서 말이 나오지 않는다"며 울먹인 뒤 "(사건 당시) 검찰 조사 과정에선 딸을 대면시켜달라고 하니 수사관이 뺨을 때리더라. 기가 막혀 말이 안 나온다"고 말했다. 딸 백씨 역시 검찰을 향해 "이렇게 수사하면 안 된다. (저희에게) 윽박지르고, 아니라고 말해도 스토리를 짜고. 검사, 수사관들 말 다 거짓말이다. 치가 떨린다"라며 "그동안 많이 힘들었지만 가족이 있어 버텼다. 저희처럼 억울하신 분들도 희망을 잃지 않으셨으면 좋겠다"고 말했다. 다른 가족들은 "검찰 수사로 가정이 파탄났다. 어서 빨리 진범 수사에 나서야 한다"고 했다.
백씨 부녀는 2009년 7월 6일 순천시 황전면에서 일어난 살인 사건 피의자로 재판에 넘겨졌다.
백씨 아내이자 딸 백씨의 모친인 A(사망 당시 59세) 씨가 집에서 가져온 막걸리를 나눠 마신 뒤 A 씨와 주민 1명이 숨지고 주민 2명이 크게 다친 사건이다. 순천경찰이 다수 용의자를 수사 선상에 올려두고 조사를 진행하던 중, 딸 백씨 관련 별개 사건을 수사하던 검찰이 '부녀가 공모한 살인 사건'이라고 판단하면서 검찰의 직접 수사가 시작됐다. 곧이어 검찰은 백씨 부녀가 부적절한 관계를 맺어오다 이 사실을 알게 된 A 씨와 갈등을 빚자 부녀가 공모해 범행을 저질렀다는 수사 결과를 내놨다.
1심을 맡은 광주지법 순천지원 형사 1부(재판장 홍준호)는 2010년 2월 부녀가 받는 살인 혐의를 모두 무죄로 선고했다. 이 사건 핵심 증거인 백씨 부녀의 자백이 신빙성이 떨어진 것이 무죄 판단의 주된 사유였다. 광주고등법원 형사 1부(재판장 이창한)는 2011년 11월 검찰 항소를 받아들여 1심 무죄 판결을 깨고 백씨 부녀에게 모두 유죄를 선고했다. 딸 백씨에겐 징역 20년을, 아버지 백씨에는 무기징역을 선고했다. 대법원 형사 1부(주심 대법관 김능환)가 2012년 3월 피고인들의 상고를 모두 기각하면서 백씨 부녀의 형은 확정됐다.
이후 백씨 부녀는 재심 전문 박준영 변호사를 선임해 2022년 1월 법원에 재심을 청구했다. 법원은 '차량 관련 CCTV 영상 증거의 신규성'이 인정되고, '수사 검사의 강압 수사' 또한 인정된다며 지난해 1월 재심 개시와 함께 수감 중인 부녀를 석방 조치했다. 구속 수사와 1심 무죄 판결 등을 거쳐 대법 확정 판결 이후 부녀가 교도소에서 수감된 기간은 13년에 이른다.
[관련기사]
'청산가리 막걸리 살인' 부녀 재심 개시 결정
https://omn.kr/26z0n