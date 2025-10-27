민형배 "광주 광산교육지원청 재설립 법적 근거 마련"

큰사진보기 ▲민형배 더불어민주당(광주 광산구을)의원. ⓒ 유성호 관련사진보기

AD

광주광역시 광산교육지원청을 재설립할 수 있는 법적 근거가 마련됐다.더불어민주당 민형배(광주 광산을) 의원은 대표 발의한 '교육자치법' 개정안이 지난 26일 열린 국회 본회의에서 상임위 대안으로 통과됐다고 27일 밝혔다.개정안에는 시·도 교육감이 지방의회, 주민, 학부모 등의 의견을 들어 교육지원청을 설치·폐지·통합·분리할 수 있고, 관할 구역이나 위치를 조례로 정할 수 있는 내용이 담겼다.민 의원은 지역 여건에 맞춘 학교 현장 밀착 지원이 가능해졌고, 그동안 서부교육지원청에 흡수·통합됐던 광산교육지원청을 부활시킬 수 있는 제도적 근거가 마련됐다고 설명했다.민 의원은 "헌법에 명시된 '균등하게 교육받을 권리'를 제대로 보장하고 교육자치를 강화하는 실마리가 될 것"이라며 "앞으로도 현장 목소리를 제도화하고 시민의 삶을 바꾸는 정치를 이어가겠다"고 말했다.한편 민 의원이 대표 발의한 정신건강복지법 개정안도 상임위 대안으로 국회 본회의를 통과했다.개정안은 재난·사고 취재 과정에서 정신적 피해를 본 언론인 등을 국가 트라우마센터 심리지원 대상에 포함하는 내용을 담고 있다.