진보교육감 후보들 "대전교육 현실은 참담, 변화·혁신 시급"

큰사진보기 ▲대전공교육혁신포럼이 개최한 '대전 공교육 주요 정책과 쟁점 토론회'가 27일 오후 충남대학교 글로벌인재양성센터에서 개최됐다. 사진은 이날 토론자로 참석한 진보진영 대전교육감 후보 강재구 건양대 교수, 성광진 대전교육연구소장, 정상신 대전미래교육연구회 소장, 맹수석 충남대 명예교수(왼쪽부터). ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

내년 대전교육감 선거에서 범진보진영 후보로 출마가 예상되는 인사들이 한 자리에 모여 대전교육의 과제를 진단하고 비전을 제시했다. 이들은 모두 한목소리로 설동호 대전교육감 11년의 결과는 '참담하다'고 비판하면서 변화와 혁신이 시급하다고 입을 모았다.대전공교육혁신포럼이 개최한 '대전 공교육 주요 정책과 쟁점 토론회'가 27일 오후 충남대학교 글로벌인재양성센터에서 개최됐다. 이날 토론회에서는 충남대 박수정 교수의 발제를 듣고, 강재구 건양대 교수, 맹수석 충남대 명예교수, 성광진 대전교육연구소장, 송가영 대전교사노조 정책실장, 신은 전교조대전지부장, 정상신 대전미래교육연구회 소장 등이 토론자로 나서 열띤 토론을 벌였다.특히, 이날 포럼에서는 내년 대전교육감 선거에서 진보 진영 후보로 출마가 예상되는 강재구·맹수석·성광진·정상신 등 4명의 예비후보가 각각의 대전교육 비전을 제시해 눈길을 끌었다.가장 먼저 토론에 나선 강재구 건양대 의학과 교수는 대전교육이 행정 중심 구조를 벗어나 시민과 함께 설계하는 협치형 거버넌스로 전환해야 한다고 주장했다.강 교수는 "2025년 대전교육은 다양한 정책이 병렬적으로 추진되고 있지만, 그 철학과 실행이 유기적으로 맞물려 돌아가지 못하고 있다"며 "유보통합, IB, 늘봄학교, 교육발전특구, 행복이음교육지구 등이 존재하지만 학교 현장에서는 또 하나의 사업으로만 느껴지는 경우가 많다"고 지적했다.그는 "학교는 행정 지침에 피로하고 교사는 실천의 주체로 설 수 없으며, 학부모와 시민은 여전히 청중으로 머물러 있다"면서 "이제는 교육청의 관리에서 시민사회의 공동 설계로, 행정 중심의 거버넌스에서 학교·교사·학부모·지자체·시민이 함께 정책을 만드는 구조로 전환해야 한다"고 강조했다.강 교수는 OECD 'Education 2030'이 제시한 핵심 개념인 '공동주체성(Co-agency)'을 대전교육의 혁신 방향으로 제시했다. 그는 "학부모와 교사는 교육정책의 수용자가 아니라 설계와 실행의 동반자가 돼야 한다"며 ▲학교별 학부모 정책참여단 구성 ▲행복이음교육지구와 연계한 마을-학부모 네트워크 구축 ▲교육시민회의 내 학부모분과 설치 등을 구체적 방안으로 제안했다.또한 그는 교사의 자치와 전문성 보장을 강조하며 "교사는 행정 지원의 대상이 아니라 정책 설계의 핵심 파트너"라며 "학교 교육과정협의회나 전문학습공동체에서 나온 현장 의견이 교육청 정책에 직접 반영되는 피드백 구조를 제도화해야 한다"고 했다.지자체와의 협력도 강화해야 한다고 했다. 강 교수는 "현재 행복이음교육지구는 행정 협약 수준에 머물러 있다"며 "공동 설계(Co-Design), 공동 예산(Co-Budgeting), 공동 평가(Co-Evaluation) 체계로 발전해야 한다"고 주장했다. 이를 위해 대전시교육청 내 '학교·마을·과학협력과' 신설을 제안하며, "대덕연구단지와 KAIST, 지역 대학 등 과학도시 인프라를 교육과정과 연계해 '과학 기반 교육 생태계'를 구축해야 한다"고 덧붙였다.이어 강 교수는 "대전의 정체성은 과학도시"라며 "대덕특구와 행복이음교육지구, 학교가 삼각 구조를 이루면 학생들은 지역 안에서 세계적 연구 환경을 경험할 수 있다. 이는 단순한 진로 체험을 넘어 과학문화가 삶의 자산이 되는 교육 혁신이 될 것"이라고 강조했다.끝으로 그는 "이제 대전교육이 나아가야 할 길은 더 많은 사업이 아니라 함께 정책을 만들어가는 구조, 즉 거버넌스 생태계 구축"이라며 "행복이음교육지구와 연구단지, 교사·학부모·시민이 결합할 때 대전은 행정 중심의 교육도시에서 시민 중심의 학습 도시로 도약할 것"이라고 말했다.맹수석 충남대학교 명예교수는 "대전교육의 현 상황은 참담하다"며 "교육격차 해소와 안전한 교육환경 확보 등 핵심 공약의 이행이 미흡하다"고 지적했다.맹 교수는 "현 대전시교육감이 3연임 동안 여러 정책을 추진해 왔지만, 핵심 과제의 성과는 미비하다"며 "균등한 교육 기회 보장과 책임 있는 교육행정으로 전환해야 한다"고 강조했다.그는 폐지 또는 통폐합이 필요한 사업으로 ▲대전미래교육박람회 ▲대전형 혁신학교 ▲각종 박람회·페스티벌 행사를 꼽았다. "대전미래교육박람회는 교육감을 위한 행사성 사업으로, 시의회가 예산을 전액 삭감했다 되살린 사례가 있을 정도로 공교육과의 연관성이 약하다"며 "학교예술교육박람회, 노벨과학페스티벌 등 부서별 행사를 통합해 예산 낭비와 현장 부담을 줄여야 한다"고 말했다.또 "대전형 혁신학교는 이름만 혁신학교일 뿐, 신청 학교가 적고 운영이 부진하다"며 "대전에 맞는 새로운 혁신학교 모델을 만들어야 한다"고 제안했다.보완이 필요한 과제로는 '균등한 교육기회 보장'을 가장 먼저 들었다. 그는 "대전교육청은 교육격차 해소에 대해 구체적 실적을 내놓지 못하고 있다"며 "지역 간·학교 간 격차뿐 아니라 같은 학급 내에서도 발생하는 불평등을 해소하기 위한 명확한 공약과 실행계획이 필요하다"고 말했다.이어 '안전한 교육환경' 구축의 중요성을 강조하며 "잇따른 사건에도 교육청의 대응은 무책임했다"면서 "교육감이 직접 나서 진정성 있는 사과와 대책 마련에 나서야 한다"고 비판했다.아울러 맹 교수는 "AI 시대에 걸맞은 창의융합교육 시스템을 새롭게 구축해야 한다"며 "대전만의 특화된 교육 모델을 만들어 인성과 협력, 상생의 가치를 키워야 한다"고 제언했다.끝으로 "아이들을 위한 교육정책이 행정의 생색내기 수단으로 전락해선 안 된다"며 "지금이라도 대전교육이 본질로 돌아가 혁신의 길을 모색해야 한다"고 강조했다.성광진 대전교육연구소장은 "지금 대전교육이 직면한 위기는 학령인구 감소, 입시 경쟁, 교육 양극화뿐 아니라 교육 주체 간 신뢰 붕괴에 있다"며 "존중과 협력의 회복, 학교와 지역사회의 공존이 필요하다"고 강조했다.성 소장은 '무엇을 계속하고, 더하고, 뺄 것인가'라는 주제로 토론에 나서 "행정 중심의 교육을 벗어나 실질적인 자율과 현장 중심의 교육으로 전환해야 한다"며 12개 쟁점에 대한 구체적 대안을 제시했다.이어 "지금 대전교육은 잘 되는 것은 계속하고, 필요한 것은 더하되, 불필요한 것은 과감히 빼야 한다"며 "특히 강제적 자율학습, 획일적 방과후학교, 전시성 연구학교와 같은 관료적 사업은 폐지해야 한다"고 했다. 또한 "행정 성과 중심의 구호성 사업보다는 학교 자율에 예산을 균등 배분해야 한다"고 덧붙였다.소규모 학교 증가에 대해서는 "작은 학교를 줄이기보다 유연한 통합운영교 모델(초중고 통합운영교 모델, 1교 다캠퍼스 모형)을 통해 지역 교육의 다양성을 살려야 한다"고 제안했다. 또 공립유치원 취원율 확대를 위해 "차량 운행과 돌봄 연장, 학급당 원아 수 14명 이하 감축이 필요하다"고 말했다.성 소장은 자율형 공립고(자공고 2.0) 제도에 대해서도 "15년이 지났지만 뚜렷한 성과가 없다"며 "학교 간 위화감만 조성한 제도는 폐지를 검토해야 한다"고 지적했다. 반면 특성화고와 직업교육은 "지역 산업과 연계된 교육과정 개편, 광역 취업 매칭 시스템 구축, 직업교육원 설립 등을 통해 지역 정주형 인재 양성으로 연결해야 한다"고 강조했다.그는 또 "AI 교육진흥과를 신설해 디지털 전환에 대응하고, 교사의 자발적 전문학습공동체를 실질적으로 지원해야 한다"며 "학생·학부모·교사의 학교 자치를 제도화해 민주적 학교 문화를 만들어야 한다"고 말했다.끝으로 그는 "대전교육의 낡은 성과 지표인 '명문대 진학' 중심 문화를 과감히 버려야 한다"며 "교육 자치와 분권을 강화하고, 지역의 특성과 색깔을 살린 대전형 교육철학으로 전환해야 한다"고 했다.정상신 대전미래교육연구회 소장은 "지금 대전교육은 너무 많은 정책을 안고 가며 방향을 잃고 있다"며 "불필요한 사업을 과감히 비우고, 유지할 것과 새로 더해야 할 정책을 선별해 체계를 재정비해야 한다"고 강조했다.정 소장은 "교육은 목표가 없으면 방향을 잃고, 계획이 없으면 지속될 수 없다"며 "대전교육청은 시대성을 잃은 관행적 사업을 정리하고 행정 효율화에 나서야 한다"고 했다. 그는 ▲창의인재씨앗학교 ▲에듀브릿지 프로젝트 ▲학교폭력제로센터 등 실적 중심의 전시성 정책을 대표적 '비워야 할 사업'으로 지목했다.유지해야 할 정책으로는 "모든 학생에게 영향을 미치는 기초학력과 안전, 사회적 약자를 위한 교육, 지역과 함께 성장하는 협약형 특성화고 등이 포함된다"고 말했다. 반면 미래 대비를 위한 '더할 정책'으로는 ▲AI교육 진흥과 신설 ▲ESG 기반의 교육행정 도입 ▲교사·직원 마음건강 지원 ▲공교육 내실화를 통한 사교육비 절감 ▲헌법·기후·역사 등 시민교육 강화 등을 제시했다.공립유치원 소규모화 문제에 대해서는 "현재 대전 공립유치원의 70%가 병설 형태로 소규모 운영 중"이라며 "학부모 협의에 따른 통폐합, 공동교육과정 운영, 통학지원 확대 등 구조적 개선이 필요하다"고 말했다.또한 정 소장은 대전시의 공립 대안학교 부재를 지적하며 "대전에는 사립 대안학교만 있고 공립 대안학교가 단 한 곳도 없다"면서 "학교 밖 청소년은 부적응 학생이 아니라 교육제도가 담지 못한 아이들"이라고 강조했다. 그는 "대전교육청은 대안교육 인프라를 마련하고, 학생의 특기와 적성을 살릴 수 있는 다양한 교육과정을 제도적으로 보장해야 한다"고 촉구했다.정 소장은 마지막으로 "교육의 경계에 서 있는 지금이 새로운 출발선"이라며 "비우고, 유지하고, 더하는 선택을 통해 대전교육이 다시 희망의 태양을 맞이하길 바란다"고 말했다.한편, 진보진영 대전교육감 후보 중 한 명으로 분류되는 김한수 전 배재대 교수는 이날 개인 일정으로 참석하지 못했다.