강원도, 강릉 경포올림픽특구 사업 신청서 보완 요청... '부실검증' 논란

큰사진보기 ▲강릉시가 추진하고 있는 '경포 복합휴양레지던스 조성사업' 현황도 ⓒ 김남권 관련사진보기

AD

강릉 경포올림픽특구에 추진 중인 '경포 복합휴양레지던스 조성사업'이 서류 미비로 인해 신청서가 반려될 위기에 처하면서, 해당 서류를 사전 검증한 강릉시의 부실검증이 도마에 오르고 있다.강원도는 최근 강릉시가 신청한 경포올림픽특구 개발을 위한 '사업시행자 지정 신청서'에 대해 보완을 요청하면서, 10월 말까지 보완되지 않을 경우 신청서를 반려하겠다고 강릉시에 통보했다. 사업계획서 검토과정에서 유효기간이 지난 '부동산매도의향서'가 첨부됐다는 이유다.강원도 관계자는 "관련 서류 검토 과정에서 강릉시가 접수한 사업계획서에 규정에 맞지 않는 서류가 발견돼 처리를 할 수가 없어서 조치한 것"이라고 말했다.앞서 강릉시는 민간업체인 (주)경포개발을 통해 2018 평창동계올림픽 특구지역인 경포 일대 1만여 평 부지에, 총사업비 4570억 원을 투입해 각각 지상 39층-35층-29층 규모(총 3동) '경포 복합휴양레지던스 조성사업'을 추진해왔다.강릉시에 대한 부실검증 논란도 제기된다. 해당 사업계획서에 대해 사전 검토를 거친 강릉시가 '적정' 의견이 포함한 사전검토서를 강원도에 제출했기 때문이다.이번 보완 요청으로 해당 업체는 토지주들로부터 토지양도에 대한 재서명을 받아야 할 처지에 놓였다. 경포올림픽특구 개발 사업은 사업예정지 부지 중 최소 66.7%에 대해 토지주 승낙을 받아야만 심사가 가능하다. 지역에서는 수년이 지난 상태에서 토지주들로부터 매도의향서를 다시 받기가 쉽지 않을 것이라는 점에서 올림픽특구 사업 지연 가능성도 흘러나온다.앞서 올림픽특구 개발 사업을 둘러싸고 지역 시민단체들은 민간 사업 시행자 신청 과정에서 주요 서류가 빠지는 등 사업계획이 부실하다며 사업 중단을 촉구한 바 있다. 강릉시 측은 경포올림픽특구 사업을 둘러싼 논란과 관련해 '해당 사업 시행자 지정 권한이나 미비한 서류 검토 부분 보완 조치 지시 주체가 강릉시가 아닌 강원도에 있다'는 입장이다.