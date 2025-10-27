"미얀마 쿠데타 뒤 장애인이 된 청소년들, 희망을 주고 싶어요"

큰사진보기 ▲미얀마 군사쿠데타 이후 폭격 등으로 다쳐 장애를 입은 청(소)년들이 늘어나고 있다. ⓒ 네옴 관련사진보기

"쿠데타 이후 무력 충돌이 격화되면서 많은 청(소)년들이 부상과 장애를 입었다. 그들은 교육은 물론 일할 기회조차 잃어버렸다. 그래도 그들에게 세상은 살아 볼만하다는 희망을 불어 넣어주고 싶다."

지난 10월초 태국-미얀마 국경에 있는 케이엔 지역을 방문해 쿠데타 이후 부상을 당한 장애 청(소)년들을 만나고 온 네옴(35, 나잉 아웅, Naing Aung) 경남미얀마교민회 회장이 한 말이다.현지를 다녀와 나름의 계획서를 짠 네옴 회장은 26일 <오마이뉴스>를 만나, 한국을 비롯한 국제사회에 '미얀마 쿠데타 피해 청(소)년 장애인의 자립과 평화공동체 형성을 위한 사업'을 제안한다고 밝혔다.2021년 2월 1일 군부쿠데타 이전에 이주노동자로 한국에 와서 일하면서 부산대학교 대학원 석사과정에 입학해 '국제지역협력'을 공부하며 바쁘게 살고 있는 그가 고국의 아픔, 특히 자라나는 청(소)년들의 힘듦을 외면할 수 없어 손수 나선 것이다.미얀마는 쿠데타 이후 내전 상태다. 쿠데타로 집권한 군사정권에 맞서 시민방위군(PDF)과 타(따)앙민족해방군(TNLA), 까렌민족자유군(KNLA), 아라칸군(AA), 미얀마민족민주주의동맹군(MNDAA) 등 소수민족 무장세력들이 '형제동맹'을 구축해 저항하면서 곳곳에서 전투가 벌어지고 있다.이로 인한 민간인 희생이 늘어나고 있다. 인권단체 정치범지원협회(AAPP)는 미얀마 쿠데타 이후 민주화 운동가와 민간인을 포함한 총 7000명 이상이 군부와 친군부 세력에 의해 살해되었다고 최근 발표했다. 부상자도 속출하고 있는 속에, 청(소)년들도 많이 포함되어 있다.네옴 회장이 이번에 찾은 케이엔 지역의 한 시설에는 쿠데타 이후 부상으로 장애인이 된 청(소)년들이 생활하고 있다. 그가 이곳에서 확인한 장애 청(소)년은 대략 150여명이었다. 이들은 국제적십자위원회(ICRC) 태국사무소로부터 일부 의료(비) 지원을 받고 있었지만, 전체 인원을 감당하기에는 매우 부족하다는 것이다.그가 만난 장애 청(소)년들은 대개 10대 후반부터 20대들이다. 한쪽이거나 양쪽 다리 절단, 복부 파열, 하반신 마비, 척추 골절, 머리 부상, 한쪽이거나 양쪽 눈 실명, 신장 손상 등 다양하다.모두 총알에 맞았거나 폭격으로 무너진 건물에 의해 부상을 입었다. 쿠데타 이전에는 두 발로 걸으면서 멀쩡했던 이들이 지금은 휠체어와 목발에 의존하거나 누군가 도움이 없으면 전혀 움직일 수 없는 신세가 되고 말았다.이들은 서로를 의지하며 지내고 있다. 다리를 절단했거나 시력을 잃은 사람들 끼로 서로 도울 수 있는 신체 일부를 '빌려' 주고 도움을 받아가면서 생활하고 있는 것이다.청(소)년들은 쿠데타 이후 학교 공부와 일자리를 계속할 수 없는 상황이 되었다. 네옴 회장은 "현지에서 만난 사람들은 학교도 그만두어야 했고 일도 계속할 수 없는 상황이 되었다"라며 "무엇을 해야 할지 몰라 하는 사람들도 있어 더 안타까웠다"라고 말했다.그래도 이들은 '희망'을 잃지 않고 있다는 게 다행으로 여겨졌다는 것이다. 하루 아침에 장애인이 되었지만 그동안 배웠던 지식과 익힌 솜씨로 무엇인가를 하며 살아가겠다는 의지를 엿볼 수 있었다는 것이다.가령 총에 맞아 시력을 잃은 한 청년은 음악을 좋아하고 기타 연주 실력도 제법이라서 이 분야에서 장래 희망을 찾고 싶어 한다는 것이다. 또 다리를 잃어 휠체어 생활을 하는 청년은 인터넷 편집 기술이 뛰어나 영상을 만들 수 있다는 것이다.다른 장애 청소년은 휴대전화기 수리를 잘하는 기술을 가지고 있고, 하반신 마비가 된 청년은 문신 기술이 뛰어나 관련 분야에 직업을 갖고 싶어 한다는 것이다.네옴 회장은 "모두 장애인이 되었지만 각자가 가진 기술이나 앞으로 하고 싶어 하는 일들이 있어 그 분야에서 직업을 가지고 싶어 했다"라며 "서로를 의지하며 희망을 잃지 않고 살아가는 모습을 보고 도와드리고 싶었다"라고 말했다.이 시설에 거주하는 장애 청(소)년들은 쿠데타 등 여러 상황으로 인해 먹을거리도 부족하다. 네옴 회장은 "찾아 갔던 시설에 있는 사람들은 하루 2끼를 먹고 있었다"라며 "먹을거리가 부족하다 보니 그랬다. 아픈 사람들을 잘 먹어야 하는데, 먹는 것조차 풍족하지 않아 더 마음이 아팠다"라고 말했다.네옴 회장은 미얀마 쿠데타로 장애인이 된 청(소)년들을 돕기 위한 활동을 벌여야 한다고 밝혔다. 그는 "한국에도 보면 장애인을 돕는 개인이나 단체가 많다"라며 "미얀마 장애 청(소)년들한테 조금만 관심을 가진다면 그들은 힘있게 성장할 것이라 본다"라고 강조했다.그가 계획하는 '미얀마 쿠데타 피해 청소년 장애인의 자립과 평화공동체 형성을 위한 사업'은 "희망과 손길"이라는 제목이 붙어 있다. 여러 개인·단체와 협의를 거쳐 오는 12월부터 해당 사업을 진행해, 특히 메솟~미야와디, 치앙마이~카렌니 등 접견지역의 장애 청(소)년부터 적절한 재활과 생계 지원을 하겠다는 것이다.그는 쿠데타 이후 장애 청(소)년들을 위한 교육, 일을 비롯해 여러 도움의 손길을 체계적으로 해나가기 위한 준비를 하고 있다.네옴 회장은 "미얀마 군사 쿠데타로 인해 신체적, 정신적 피해를 입은 장애 청소년들을 대상으로 재활, 직업훈련, 사회통합을 지원하는 것을 목적으로 한다"라며 "우선 태국과 미얀마 접경지역을 중심으로 지역사회 기반 자립과 포용적 발전 모델을 구축해 장기적으로 지속 가능한 생계와 평화를 실현하고자 한다"라고 밝혔다.