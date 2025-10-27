국가정보 화재 때 '돌봄 공백' 해소한 '울산 이웃사촌돌봄단', 1만 명으로 확대

울산광역시 내 5개 구군에서 진행하던 명예사회복지공무원 제도가 광역 단위로 확대해 1만여 명이 활동하는 울산형 복지안전망 제도로 진행된다.
울산시와 구군의 인적 안전망을 통합 기반(플랫폼)으로 묶어, 생활 속 위기가구 발굴과 복지 사각지대 해소에 실질적인 역할을 하도록 지원하는 역할을 하는 '이웃사촌돌봄단'이 27일 발대식을 가진 것.
울산시는 현재 5000여 명인 활동 인력을 1만 명으로 확대하고, 읍·면·동 단위 조직체계를 정비해 '복지 사각지대 제로(Zero)'를 실현한다는 계획인데, 이들 이웃사촌돌봄단은 위기가구 조기 발굴, 복지서비스 연계, 고독사 예방, 돌봄 공백 해소 등 생활밀착형 복지안전망 구축의 핵심 인력으로 활동하고 있다.
특히 울산시는 지난 7월 전국 최초로 명예사회복지공무원 활동지원센터를 설치해 이웃사촌돌봄단의 활동을 체계적으로 지원하고 있다.
이웃사촌돌봄단의 활동은 지난달 국가정보자원관리원 화재로 '응급안전디지털돌봄시스템'이 일시 중단됐을 당시 진가를 발휘했다. 이번 위기 때 돌봄단은 중증 혼자 사는 노인과 장애인 150여 명에게 1대1 안부 확인을 진행하면서 공백 없는 돌봄을 이어갔던 것.
주목되는 점은 이웃사촌돌봄단을 후원하기 위해 지역 향토기업이 나섰다는 것. 이날 발대식에서 진행된 기업 지정기탁금 전달에서 고려아연㈜은 "이웃사촌돌봄단의 활동 기반 강화와 역량 향상에 사용해 달라"며 2500만 원을 전달했다.
고려아연은 비철금속 제련을 넘어 수소·2차전지 등 미래 신산업 분야로 사업을 확장하며 지역의 성장에 동참하던 중 MBK파트너스의 공개매수로 위기에 처했고. 이에 김두겸 울산시장이 "향토기업을 살리자"며 주식사주기 운동을 시작하면서 지역 각계가 동참하는 등 이번 후원은 지역과의 연대가 강한 점이 작용했다(관련기사 : 김두겸 울산시장 매입 1호... '고려아연 주식 사주기' 불 붙었다).
김두겸 울산시장은 "이웃사촌돌봄단은 지역 복지의 최일선에서 이웃의 안부를 살피는 울산 복지의 따뜻한 주인공"이라며 "서로 돌보고 함께 웃을 수 있는 도시, 이웃이 이웃을 지키는 울산을 만들어가겠다"라고 말했다.
울산 이웃사촌돌봄 발대식 강사로 온 '션' , 나눔과 봉사 주제 특강
한편 울산시는 27일 오후 3시 시청 본관 대강당에서 '울산광역시 명예사회복지공무원(이웃사촌돌봄단) 발대식 및 역량 강화 교육'을 열었다.
이날 행사는 김두겸 울산시장, 유관기관 관계자 및 5개 구군의 명예사회복지공무원 등 600여 명이 참석한 가운데 명예사회복지공무원 선서, 위촉장 수여, 후원기업 지정기탁금 전달, 역량 강화 교육 순으로 진행됐다.
이어진 역량 강화 교육에서는 기부와 봉사로 사회적 나눔을 실천해 온 가수 션이 초청 강사로 나서 '나눔과 봉사'를 주제로 특강을 진행해 명예사회복지공무원의 사명감과 참여 의식에 도움이 되도록 했다.
이날 행사에서는 참여자들에게 배지, 안내서(가이드북), 명예사회복지공무원증 등 활동 물품을 배부하며 소속감과 책임감을 높였다.