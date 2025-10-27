트럼프 "김정은이 원한다면 기꺼이 만날 것"... 순방 연장 가능성도

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 대통령이 지난 25일(현지시간) 카타르 도하의 알우데이드 공군 기지에서 에어포스원에 탑승하며 기자들과 대화하고 있다. ⓒ AP=연합뉴스 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 "김정은이 나를 만나고 싶어 한다면, 나도 기꺼이 만날 것"이라고 밝혔다.AFP·교도통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 27일 말레이시아 쿠알라룸푸르를 떠나 일본 도쿄로 향하는 대통령 전용기 에어포스원에서 김정은 북한 국무위원장과 만남 가능성을 묻는 기자들에게 이같이 말했다.이와 관련해 AFP통신은 "트럼프 대통령이 김 위원장을 만나기 위해 아시아 순방 일정을 연장할 가능성도 배제하지 않았다(Trump did not rule out Monday extending his Asia trip to meet Kim Jong Un)"라고 전했다.트럼프 대통령은 김 위원장을 만나기 위해서라면 북한을 핵보유국으로 인정할 수 있다면서 대화 의지를 강조하고 있다.지난 25일 아시아 순방길에 대통령 전용기(에어포스원) 안에서 기자들이 '북한은 미국과 대화하려면 뉴클리어 파워(Nuclear Power·핵무기 보유국)로 인정받아야 한다고 주장한다. 그것에 열려 있느냐'는 질문에 "나는 그들이 일종의 뉴클리어 파워라고 생각한다"라고 답했다.또한 한국 방문 기간에 김 위원장과 만날 것이냐고 묻자 "그가 연락한다면 그렇게 하고 싶다"라며 "지난번(2019년 6월) 그를 만났을 때 나는 내가 한국에 온다는 것을 인터넷에 공개했다"라고 밝혔다.그러면서 "김 위원장은 내가 한국에 간다는 걸 알고 있을 것"이라며 "나는 100% 열려 있다. 김 위원장과 아주 잘 지냈다"라고 말했다.트럼프 대통령은 2019년 6월 일본에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의에 참석 중 김 위원장에게 판문점에서 만나고 싶다는 글을 트위터(현 엑스)에 올렸고, 북한이 긍정적으로 반응하면서 이튿날 '깜짝 회동'이 성사된 바 있다.그러나 북한의 대미 협상 전문가인 최선희 외무상이 26~29일 러시아·벨라루스 방문에 나서면서 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 기간에 북미 정상 회동 가능성이 낮아졌다는 관측이 나온다.오현주 국가안보실 3차장도 이날 외신 간담회에서 "두 분(트럼프 대통령과 김 위원장)이 만날 수 있다는 말이 있지만 그럴 가능성은 매우 희박하다고 본다"라고 밝혔다.다만 "지난 2019년 북미 회동도 30시간 만에 이뤄진 것이라고 한다. 그 30시간 안에 필요한 것들을 준비해서 한 것"이라며 "만약 지금 그런 상황이 오면 저희도 그 정도 시간 안에 내부적으로 준비할 역량이 된다"라고 덧붙였다.이어 "추측과 기대는 구분해서 다뤄야 한다"라며 "대통령실 입장에서는 매우 가능성이 낮다고 보고 있다"라고 말했다.