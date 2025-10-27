태어난 김에 마을일주, 서로의 삶을 걸으며 이해하는 아이들

큰사진보기 ▲교사와 학부모가 함께 모여 아이들을 맞이하는 백전초등학교만의 따뜻한 하루 시작 모습 ⓒ 주간함양 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲태어난 김에 마을일주_그림으로 마을을 담다 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲태어난 김에 마을일주(양계체험)_폭싹 삶았수다 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲고마워 청년 [마을세대공감프로젝트] _ 할매랑 한 상 차림 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲학생자치활동_여름 물총놀이 ⓒ 주간함양 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (김선희 시민)에도 실렸습니다. 이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.

10월의 어느 월요일 아침, 백전초등학교 교문 앞은 이미 북적였다. 아직 등교 시간 전인데 선생님들과 학부모들이 교문 입구에 나와 있었다. 한 달에 한 번 있는 '등교 맞이' 행사 날이었다. 아이들이 하나둘 교문으로 들어온다. 선생님들과 학부모들이 아이들과 하이파이브를 하고, 따뜻하게 껴안아준다. 미리 준비한 간식을 나눠주며 "좋은 아침!", "오늘도 힘내자!" 인사를 건넨다. 다른 학교에서는 볼 수 없었던 풍경이다. 교사와 학부모가 함께 모여 아이들을 맞이하는 이 장면. 백전초의 하루는 이렇게 따뜻하게 시작되고 있었다."백전 어린이는 '꿈'을 꿉니다."교장선생님이 학교 안내자료를 펼치며 말씀하셨다. 꿈마실. 꿈을 꾸고, 마음이 자라고, 실력을 키우는 백전 어린이를 뜻하는 말이다.하지만 교장선생님이 가장 강조한 것은 따로 있다. 바로 '신뢰'다."초등학교 교육은 전인적인 인간의 성장을 위한 보편적 교육이에요. 하나의 교육 이념에 집중하거나 매몰되면 소외되는 부분이 생기거든요."교장선생님은 특정 교육 철학보다 더 중요한 것이 있다고 말씀하셨다."제가 가장 중요하게 생각하는 건 '신뢰'예요. 학부모님들한테도 항상 말씀드려요. 학교를 믿어달라, 선생님을 믿어달라고요. 믿는 만큼 감동 교육으로 돌려드릴 것이라고요."신뢰가 있으면 배려도 하게 되고, 소통도 자연스럽게 이루어진다는 것. 백전초의 교육 철학은 거창한 구호가 아니라, 서로를 믿고 함께 성장하는 것이다.백전초의 가장 큰 특색 사업은 단연 '태어난 김에 마을일주' 프로젝트다. 3~6학년 학생들이 친구가 살고 있는 마을을 직접 방문해 걸으며 돌아보는 이 프로그램은 올해로 두 번째를 맞았다."우리가 살고 있는 마을들을 탐험하는 프로젝트예요. 친구들이 살고 있는 마을을 방문해서 직접 걸어보고, 마을 사람들을 만나고, 그 속에서 배우는 거죠"윤상보 선생님(연구부장)은 이 프로젝트에 각별한 애정을 보였다. 교장선생님도 "형식적인 걸 안 하려고 해요. 진짜 의미 있는 경험을 주고 싶거든요"라며 백전초의 교육 방향을 설명했다.아이들은 마을을 걸으며 단순히 풍경을 보는 것이 아니라, 그곳에 사는 사람들의 이야기를 듣고 마을의 삶을 배운다.일반적으로 교실에서 이루어지는 수업처럼 촘촘한 계획을 세우지 않아도, 아이들은 마을 속에서 자유롭게 다양한 경험을 하고, 생각하지 못했던 것들을 느낀다.마을에 거주하는 학생들은 일일 '탐험대장'으로서 활동을 주도하며, 자신의 마을을 친구들에게 소개하고 함께 활동을 이끌어가는 경험도 할 수 있다.아이들은 마을일주에 대해 저마다의 기억을 쏟아냈다. 지나가는 할머니에게 "어디 띠기(댁)세요?" 라며 고향을 여쭙는 것이 하나의 관례처럼 자리 잡았다. 한 아이는 자기 집(사과 농장)에 친구들이 와준 것이 가장 좋았다고 말했다."누군가가 우리 집에 온다는 그 자체가 설레요."취재를 하며 이 프로젝트가 참으로 특별하다는 생각이 들었다. 요즘 아이들은 친구가 어디서 어떻게 사는지 잘 모른다. 학교에서 만나 함께 공부하고 놀지만, 각자의 집, 각자의 삶은 서로에게 낯선 영역으로 남는다. SNS가 발달했지만 정작 옆 사람에 대한 관심은 점점 줄어드는 세대다.'태어난 김에 마을일주'는 바로 그 지점을 건드린다. 친구네 집에 함께 가고, 친구네 부모님과 할머니 할아버지가 가꾼 농장을 둘러보고, 친구가 사는 마을의 이야기를 듣는다. 이 과정에서 아이들은 자연스럽게 서로에 대해 관심을 갖게 되고, 서로의 삶을 이해하게 된다.다른 학교도 벤치마킹하면 좋겠다는 생각이 들만큼, 이 프로젝트는 백전초만의 빛나는 시도였다.백전초의 마을 연계 교육은 '태어난 김에 마을일주'에서 그치지 않는다.지난 9월, 아이들은 삼휴마을에서 '고마워, 청년!' 프로젝트에 참여했다. 할머니의 텃밭에서 땅콩을 수확하고, 함께 두부조림과 비지부침개를 만들어 나누어 먹었다. 그리고 소멸 위기 지역에서 새로운 삶을 일구고 있는 지역 청년들을 만났다.고향을 떠나지 않고 이곳에서 꿈을 키워가는 청년들의 이야기. 아이들은 청년들의 도전과 선택을 들으며 자기 고장을 다른 시선으로 바라보게 되었다.마을을 걷고, 마을 사람들을 만나고, 마을에서 꿈꾸는 청년들을 보는 것. 백전초 아이들은 그렇게 자기 고장과 깊이 연결되고 있었다."솔직히 말해서 할 게 진짜 많아요!"학교의 장점을 묻자 아이들이 한목소리로 외쳤다. 제주도 2박 3일, 부산, 서울, 거제도 등 셀 수 없을 만큼 많은 곳을 다녀왔다. 여름에는 부산에 가서 알라딘 뮤지컬도 봤다."체험학습이 많아서 정말 좋아요!" 작은학교들마다 아이들이 1순위로 꼽는 장점 중에 하나다. 많은 학교들이 예산과 안전 문제로 체험학습을 줄이는 상황에서, 백전초는 오히려 더 다양한 경험의 기회를 만들어내고 있다. 그렇기에 아이들이 경험하는 세상은 결코 작지 않다. 선생님들의 노력으로 만들어진 기회 덕분이다.올해부터는 공동학교를 통해 학교를 벗어나 다른 학교 친구들과 어울리는 경험도 자주 한다. 공동학교는 백전초와 병곡초, 위림초가 함께 운영하는 프로그램이다. 세 학교 아이들이 한 곳에 모여 함께 수업을 진행하는데, 인터뷰하는 아이들마다 공동학교가 재밌다는 이야기를 꺼내놓는다."공동학교 체육시간이 제일 재밌어요! 친구들이 많으니까요."올해 함양의 작은학교들이 함께 공동학교 체육대회를 열었다. 여러 학교 아이들이 한자리에 모이니 큰 학교 못지않은 규모가 되었고, 아이들은 여느 때보다 신나는 시간을 보냈다.반에 2~3명밖에 없는 아이들에게, 다른 학교 친구들과 함께 뛰어노는 시간은 무엇보다 소중하다. 선생님들도 "공동학교가 작은 학교의 단점을 보완해주는 최고의 프로그램"이라고 입을 모았다.'친구가 적어요' 작은학교 취재를 다니며 가장 자주 들었던 말이다. 백전초 역시 예외는 아니다. 하지만 함양의 작은학교들은 모두가 공동학교라는 프로젝트를 통해 꾸준한 교류로 이 부분을 보완하고 있다. 선생님들이 만들어준 연결 고리 덕분에 아이들은 학교 밖 친구들을 만나고, 함께 활동하며 관계의 폭을 넓혀가고 있다.'등교맞이'를 마친 학부모들이 학교에 남아 이야기를 나누고 있었다. 백전초는 한 달에 한 번, 학부모들이 교사와 함께 아침 일찍 나와 아이들을 맞이한다."아이들 얼굴 보는 것도 좋고, 다른 학부모, 선생님들이랑 자연스럽게 이야기 나누게 되어서 좋아요."등교 맞이는 단순한 행사가 아니라 소통의 시작이었다.또한 백전초의 마을학교는 유림초와 함께 함양에서 가장 활발히 운영되는 곳 중 하나다."주말에 학교에서 캠핑했어요. 텐트도 치고, 고기도 구워 먹고."한 학부모가 지난주 활동 사진을 보여주며 자랑했다. 매주 마을학교 프로그램을 통해 공동육아의 진수를 보여주고 있는 곳이 바로 백전초이다. 매주 운영되는 마을학교 프로그램에는 학부모들의 참여가 빠지지 않는다. 주말을 반납하고 아이들과 함께 시간을 보내는 일, 쉽지 않은 일이지만 백전초 학부모들은 기꺼이 그 시간을 내고 있다."학부모 동아리도 따로 있어요. 책봄 동아리라고, 그림책을 함께 읽으면서 서로 이야기 나누는 시간이에요."그림책을 읽으며 자연스럽게 자녀 양육의 고민을 나누고, 서로를 이해하는 시간. 작은 학교이기에 가능한 깊은 소통이다."학교랑 소통이 정말 잘 돼요. 그게 가장 큰 장점이에요."학부모들은 학교와의 원활한 소통, 선생님들의 열정, 좋은 환경을 백전초의 강점으로 꼽았다."작은 학교는 모든 선생님이 다 그 아이의 선생님이에요."교장선생님의 말이다. 큰 학교에서는 담임선생님과의 관계가 전부지만, 백전초에서는 행정실 직원까지 모든 어른이 아이들의 이름을 알고, 아이들을 돌본다."한 명 한 명을 더 깊이 들여다볼 수 있어요. 인성교육이나 언어 예절 같은 것도 더 효과적으로 할 수 있고요."화려한 홍보보다 내실 있는 교육. 장학금으로 학생을 유치하기보다는 교육 철학에 공감하는 가족들이 모이도록 하는 것. 그것이 백전초가 추구하는 방향이다."자랑을 굳이 할 필요는 없어요. 가장 큰 소문은 입소문이에요. 아이들 속에서 자랑스러워해야 하고, 그 소문이 퍼져 나가야죠"백전초를 나서며 다시 한 번 운동장을 돌아봤다. 놀이터를 향해 그늘을 드리운 커다란 나무들. 백전의 아이들은 이 나무처럼 자라고 있었다. 뿌리는 마을 깊숙이 내리고, 가지는 친구들을 향해 뻗으며.마을을 걷는 아이들의 발걸음은 느렸지만 단단했다. 그 걸음 하나하나가 서로를 이해하는 시간이 되고, 고향을 배우는 공부가 되고 있었다. 친구네 집을 방문하고, 마을 어르신의 이야기를 듣고, 서로의 삶을 걸으며 배우는 아이들. 백전초는 작은 학교가 가진 가능성을, 가장 백전다운 방식으로 보여주고 있었다.작은학교 저마다의 색깔로 아이들을 키워내는 함양. 다음 학교는 또 어떤 특별한 이야기를 품고 있을까. 아홉 번째 이야기가 벌써부터 기대 된다.