함양의 숨은 보물 와불산, 11월 15일 전 서둘러 오르세요

매월 1000m 이상의 함양 15개 명산을 오르는 ‘초보 등산러의 함양 산행일기’를 연재하고자 한다. 주간함양 김경민 기자가 직접 함양의 명산을 오르고 느끼면서 초보 등산러의 시각으로 산행을 기록한다. 해당 연재로 천혜의 자연 함양 명산에 흥미를 가지는 독자들이 늘어나길 기대해 본다.



큰사진보기 ▲벽송사 ⓒ 주간함양 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲안개가 산의 굴곡을 따라 천천히 흐르고 능선의 윤곽만 희미하게 드러난 와불산 풍경 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲와불산 정상석 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 주간함양 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (김경민)에도 실렸습니다.

지난 10월 19일 오전 8시 30분, 초보등산러의 12번째 산행을 위해 마천면 서암정사 주차장으로 향했다. 전날 내린 비의 기운이 남아 산자락마다 안개가 흩어졌고, 공기는 차분히 젖어 있었다.7월 삼정산을 다녀온 이후 3개월 만의 마천행이었다. 함양군 북부 산행이 이어지다 오랜만에 남쪽으로 향하니 마음이 묘하게 들떴다. 창문 너머로 보이는 산들은 여전히 푸른빛을 간직한 채 단풍을 준비하고 있었고, 계절은 천천히 가을의 깊은 자리로 들어가고 있었다.와불산은 높이 1210m의 산으로, 이름 그대로 부처가 누워 있는 형상을 하고 있다. 능선을 덮은 갈대가 햇살을 받아 반짝이는 늦가을이면 '와불'의 윤곽이 뚜렷이 드러나 산 전체가 거대한 불상의 형상이 된다 한다.또한 과거 빨치산 활동의 흔적이 남아 있는 산으로도 알려져 있다. 이날은 갈대의 물결이 아직 이르렀지만, 그만큼 산의 고요와 초가을의 정취를 고스란히 느낄 수 있는 시기였다.서암정사 주차장은 와불산 산행의 주요 기점이다. 우측으로는 벽송사와 와불산 들머리가 이어지고, 좌측으로는 서암정사가 자리한다. 본격적인 산행 코스는 벽송사 방향으로 이어지지만, 서암정사도 들러볼 만한 가치가 있는 사찰이다.서암정사는 천연 암반 위에 세워진 독특한 형태의 사찰로, 지리산 자락의 바위 절벽과 하나가 되어 있다. 1950년대 원응스님이 발원을 세워 전란으로 폐허가 된 도량을 십여 년에 걸쳐 다시 세웠다고 전해진다.절 입구에는 불교 진리의 세계로 들어간다는 상징의 '대방광문'이 서 있고, 바위에는 사천왕상이 조각되어 있다. 내부에는 아미타여래를 주불로 한 석굴법당이 자리하고, 위쪽에는 광명운대와 사자굴이 있다. 모든 공간이 자연 암반을 그대로 파내어 조각한 형태로, 불교 예술과 건축의 정수가 녹아 있다. 산행을 마친 뒤 들러보면 마음이 고요해지고, 자연과 신앙이 맞닿은 지리산 불교문화의 깊이를 느낄 수 있다.이날은 와불산 정상까지 약 5km 구간을 오르기로 했다. 3시간 남짓 걸리는 코스라 평소보다 조금 일찍 출발했다. 주차장에서 우측 방향으로 발길을 옮기면 벽송사 방면 이정표가 보이고, 이 길 끝이 곧 와불산 들머리다.벽송사는 신라 말 또는 고려 초에 창건된 것으로 전해진다. 조선 중종 15년, 장군 출신의 승려 송지엄이 절을 다시 세우며 '벽송사'라 불리기 시작했다. 한국전쟁 당시 지리산이 유격대의 근거지로 쓰이면서 벽송사는 야전병원으로 이용되다가 전소되었다.이후 본래 터보다 조금 아래쪽에 새로 지은 건물이 지금의 벽송사다. 사찰은 크지 않지만 세월의 흔적이 그대로 남아 있다. 절집 앞에 서면 고요한 산중의 공기 속에서 오래된 숨결이 느껴진다.벽송사에서 길은 완만하게 이어진다. 최근 '오르GO 함양' 산악완등 프로그램에 맞춰 코스가 정비되면서 초입은 둘레길처럼 걷기 편한 길로 변했다. 흙길은 부드럽고, 바닥에는 잎이 깔려 있다. 나무 사이로 부서진 햇살이 들어오고, 바람이 나무향을 실어 나른다.길은 완만하지만 조망은 제한적이다. 숲이 빽빽하게 들어차 있어 오히려 마음이 차분해진다. 발걸음은 일정했고, 속도는 자연스레 붙었다. 초반의 안정감 덕분에 예상보다 빠르게 중반부에 도달했다.중반부터는 산이 본색을 드러낸다. 경사가 점점 높아지고, 바위를 손으로 짚고 올라야 하는 구간이 이어졌다. 평탄했던 초입과 달리 숨이 찰 정도의 오르막이다. 대신 나무 사이로 하늘빛이 점점 넓어지고, 단풍이 드문드문 붉게 물들기 시작했다. 아직 절정은 아니었지만, 계절의 경계에 선 산의 색이 묘하게 아름다웠다.이날 와불산에는 생각보다 많은 사람들이 있었다. 11월 15일부터 산불예방을 위해 통제되기 때문에 그전에 산을 찾으려는 등산객들이 모인 듯했다. 말없이 걷는 사람, 웃으며 대화하는 사람, 사진을 찍는 사람까지 각자의 걸음이 숲 속에 스며 있었다. 길을 오르며 스친 얼굴들은 저마다의 속도로 가을을 오르고 있었다.중반 이후부터는 본격적인 오르막이다. 바위가 길을 막고, 돌부리를 넘어야 하는 구간이 잦다. 등산 스틱보다 손을 더 자주 써야 하는 길이었다. 초보자라면 다소 힘들 수 있지만, 길이 잘 다듬어져 있어 위험하진 않다. 능선을 따라 이어진 길은 길고도 완만하게 굽이쳤다.올해만 관외를 포함해 14번째 산행이다 보니 이제 초보라는 말이 어색했다. 여름 내내 이어진 산행 덕분인지 발걸음이 한결 가벼웠다. 그래도 늘 그렇듯 방심은 금물이다. 산에서는 속도보다 리듬이 중요했다. 일정한 박자로 숨을 고르고, 다시 한 걸음 내딛었다. 그렇게 능선을 따라 오르다 보니 어느새 정상석이 눈에 들어왔다.정상 도착 시각은 오전 11시 10분. 출발 후 정확히 2시간 10분 만이었다. 일반적인 산행 시간보다 40분가량 빠른 기록이었다. 그러나 정상의 풍경은 짙은 안개에 가려 있었다. 전날 내린 비의 여운이 산허리를 감싸고 있었다. 안개는 산의 굴곡을 따라 천천히 흘렀고, 능선의 윤곽만 희미하게 드러났다. 풍경은 닫혔지만, 대신 고요가 찾아왔다. 바람소리와 옅은 새소리만이 귓가를 스쳤다.와불산 정상석은 독특했다. 커다란 바위가 또 다른 바위를 떠받치는 형상으로, 마치 부처가 머리를 괴고 누워 있는 모습이었다. 이름처럼 산 전체가 거대한 와불의 형상을 이루고 있었다. 단풍이 완전히 물들면 이곳은 또 다른 세상일 것이다. 그때 다시 오면 어떤 풍경이 기다릴까, 하는 생각이 스쳤다.단풍이 절정에 이르는 11월 초순쯤 와불산은 가장 아름다울 것 같다. 다만 11월 15일부터 산불예방 통제가 시작되니 그 전에 찾아야 한다. 산행의 길이는 짧지 않지만, 길 자체가 잘 정비되어 있고 사찰과 숲이 함께해 여정이 한결 의미 있다. 사찰의 역사, 숲의 향기, 능선의 고요가 함께 어우러진 와불산은 등산객에게 일반적인 정상 도전이 아닌, 마음을 정리하는 시간을 선물한다. 조금 이른 가을에 올랐지만, 오래 남을 산행이었다.