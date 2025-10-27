명현관 해남군수 "AI수도 향한 거대한 도약, 준비됐다"

큰사진보기 ▲명현관 해남군수. ⓒ 해남군 관련사진보기

명현관 해남군수는 27일 과학기술정보통신부가 추진하는 국가 AI(인공지능) 컴퓨팅센터 조성사업의 유력 대상지로 전남 해남 솔라시도 기업도시가 사실상 확정된 것과 관련해 "AI 수도를 향한 도약이 시작됐다. 해남군은 준비돼 있다"고 밝혔다.명 군수는 이날 정례회의에서 "삼성SDS 컨소시엄의 탁월한 선택을 환영하며, 최종 입지로 해남이 확정될 수 있도록 끝까지 최선을 다해 지원하겠다"고 말했다.또한 "RE100 국가산단 지정과 오픈 AI·SK그룹의 데이터센터에 이어 이번 국가 AI 컴퓨팅센터까지 해남으로 자리 잡을 가능성이 매우 커지고 있다"며 "군에서도 이에 맞춘 기반 확충과 주민 인식 제고 등 만반의 준비를 해야한다"고 강조했다.국가 AI 컴퓨팅센터 조성은 이재명 정부 국정과제로, 총 2조5000억원 규모의 초대형 인공지능 인프라를 구축하는 사업이다.지난 21일 공모 마감 결과 삼성SDS 컨소시엄이 해남 솔라시도 기업도시 데이터센터 파크를 입지로 선정해 단독 입찰함에 따라 사실상 최종 사업 대상지로 해남이 굳어졌다.컨소시엄은 삼성SDS가 주도해 네이버, 카카오, KT 등 주요 클라우드 관련 기업들이 빅텐트를 형성해 입찰한 만큼 사업자 선정과 추진에도 속도가 붙을 것으로 전망되고 있다.사업자는 올해 연내 우선협상대상자를 선정하고, 최종 입지는 연말까지 확정한다. 2026년 민관합작 특수목적법인(SPC) 설립과 출자 절차를 마무리하면 착공할 예정이다.국가 AI 컴퓨팅센터는 오는 2028년까지 첨단 GPU 1만5000장 이상, 2030년까지 총 5만 장 이상을 확보하는 등 인공지능 학습과 서비스 개발을 위한 국가 차원의 대규모 AI 컴퓨팅 인프라를 구축하는 것을 목표로 하고 있다.해남을 선점하기 위한 기업들의 움직임도 빨라지고 있다.지난 20일에는 LS와 전국 최초 해상풍력 배후항만 조성을 위한 투자협약을 체결하는 등 에너지-디지털융합 허브로서의 확장도 기대하고 있다.명현관 군수는 "지금 해남에서 일어나고 있는 변화는 지역을 넘어 대한민국의 운명을 가를 중대한 미래 사업들로서, AI 수도를 향해 나아가고 있는 전남의 핵심 거점이 될 것으로 생각한다"고 말했다.이어 "해남에 다시 오지 않을 거대한 기회인 만큼 지역 의원, 전남도와 긴밀히 협력해 해남이 AI 3강국의 국정과제를 반드시 이뤄내는 출발점이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.