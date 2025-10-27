경남교육청, SNS에 '골반통신 밈' 홍보물 올렸다 삭제

큰사진보기 ▲경남교육청이 인스타그램에 올린 홍보물로, 부적절하다는 지적을 받고 있다. 해당 홍보물은 삭제되었다. ⓒ 전교조 경남지부 관련사진보기

경상남도교육청이 사회관계망서비스(SNS, 인스타그램)에 '골반통신 밈'을 활용한 홍보물을 올렸다가 삭제했다.지난 24일 오후 인스타그램에 올라온 짧은 영상에는 "내 골반이 멈추지 않는 탓일까?", "골반통신", "골반이 안 멈추는 병"이라는 태그를 달아놓았다. 크리에이터 풍귀가 만들어 유행하고 있는 짧은 영상 '골반이 멈추지 않아' 시리즈를 따라한 것이다.전국교직원노동조합 경남지부(지부장 김지성)는 27일 "경남교육청 성차별 SNS 게시글 강력 규탄한다. 조회수 올리기에 혈안이 된 경남교육청 각성하라"라며 "해당 게시물을 즉시 삭제하라"라고 촉구했다.전교조 경남지부는 성명을 통해 "사적 공간에서 특정한 신체부위를 부각하고 '짧은치마'라는 음원을 배경으로 사용한 이 영상은 명백히 여성을 성적 대상화하고 있으며, 공교육 기관의 품위를 심각하게 실추시키는 내용이다"라며 "심지어 구체적 내용도 없다. 그저 유행하는 밈을 따라 여성을 성적 도구로 활용하여 대중의 관심을 유도하려는 혐오적 콘텐츠일 뿐이다"라고 비판했다.전교조 경남지부는 "교육청에서 홍보를 담당하는 직원들의 노동권과도 관련된다. 여성을 대상화하는 복장을 입고 골반춤을 추는 것은 교육청 공무원의 업무에 해당하지 않는다"라며 "심지어 얼굴에 모자이크도 없이 골반만을 클로즈업하는 경남교육청의 홍보 기획은 교육청이 성평등과 인권에 대해 얼마나 안일한 인식을 가지고 있는지를 적나라하게 보여준다"라고 주장했다.해당 게시물은 27일 오후 삭제되었다.경남교육청은 이날 오후 낸 입장문을 통해 "게시된 홍보물과 관련하여 지적해주신 사안들에 대해 깊이 인식하고 있으며, 귀 지부의 강력한 규탄과 우려의 목소리에 무거운 책임감을 느낀다"라며 "교육기관으로서 성평등 및 인권 교육의 중요성을 누구보다 잘 알고 있음에도, 의도치 않게 성차별적 이미지를 조장했다는 비판에 대해 진심으로 송구스럽게 생각한다"라고 밝혔다.해당 홍보물에 대해, 교육청은 "이번 사안은 최근의 트렌드와 밈(meme)을 활용하여 교육 정책에 대한 대중적 관심을 높이고자 하는 순수한 의도에서 비롯되었으나, 그 표현 방식과 내용에 있어 교육기관의 품격과 성인지 감수성 측면에서 신중하지 못했음을 인정한다"라며 "특히 관련 직원의 노동권 보호와 인권적 측면을 충분히 고려하지 못한 점에 대해 유감을 표하며, 앞으로는 제작 과정에서 관련 규정 준수 및 인권 침해 소지가 없도록 더욱 철저히 관리하겠다"라고 밝혔다.