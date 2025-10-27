이 대통령 "한-아세안은 이웃사촌, 초국가범죄 함께 근절하자"

큰사진보기 ▲ 이재명 대통령이 27일 말레이시아 쿠알라룸푸르 컨벤션센터에서 열린 한-아세안 정상회의에서 아세안 정상들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 하우 칸 솜 미얀마 외교부 사무차관, 로런스 웡 싱가포르 총리, 아누틴 찬위라꾼 태국 총리, 사나나 구스마오 동티모르 총리, 팜 민 찐 베트남 총리, 이재명 대통령, 안와르 이브라힘 말레이시아 총리, 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령, 하사날 볼키아 브루나이 국왕, 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령, 훈 마네트 캄보디아 총리, 손싸이 시판돈 라오스 총리. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲ 이재명 대통령이 27일 말레이시아 쿠알라룸푸르 컨벤션센터에서 열린 한-아세안 정상회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 27일 말레이시아 쿠알라룸푸르 컨벤션센터에서 열린 아세안+3 정상회의에서 리창 중국 총리와 악수하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 27일 말레이시아 쿠알라룸푸르 컨벤션센터에서 열린 아세안+3 정상회의에 참석해 옆자리에 앉은 모테기 도시미츠 일본 외무상과 인사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

말레이시아 동남아시아국가연합(ASEAN) 정상회의에 참석 중인 이재명 대통령이 이틀째인 27일 연이은 회의에서 스캠 범죄의 심각성을 호소하고 이를 퇴치하기 위해 참가국들이 협력할 것을 호소했다.먼저 이 대통령은 이날 오전 대한민국과 아세안 10개 회원국들이 참가하는 한-아세안 정상회의에서 "한국에는 '이웃사촌'이란 말이 있는데, 기쁠 때나 어려울 때나 함께 하는 이웃은 피를 나눈 친척과도 같다는 말"이라며 "저는 한-아세안 관계가 이웃사촌과 같다고 생각한다"고 덕담을 건넸다.이 대통령은 아세안이 매년 1천만 명의 한국인이 방문하는 중요한 지역이 됐으며, 한국의 3대 교역 대상이고, 한국은 누적 85억 달러에 달하는 공적개발원조(ODA)를 하고 있음을 역설하며 한국과 아세안은 미래 발전을 함께 도모하는 이웃임을 강조했다.나아가 오는 2029년에는 한-아세안 특별정상회의의 한국 개최를 준비해나가겠다며, 한국은 아세안의 ▲꿈과 희망을 이루는 조력자(Contributor) ▲성장과 혁신의 도약대(Springboard) ▲평화와 안정의 파트너(Partner)가 되겠다고 약속했다.이어서 열린 아세안+3(한중일) 정상회의에서 이 대통령은 "한중일 교류가 아세안+3 협력으로 이어지고 아세안+3에서의 협력이 한중일 간 교류를 견인하는 선순환을 위해 중국 그리고 일본과 긴밀하게 협력해 나가겠다"고 말했다.이 대통령은 이어 "지난 1997년 출범한 아세안+3는 아시아 금융위기 극복에 큰 기여를 했지만 30년이 지난 오늘 또다시 보호무역주의, 글로벌 공급망 재편 등 새로운 지경학적 위기에 봉착해 있다"며 "협력과 연대의 정신을 되새기며 함께 지혜를 모아 직면한 위기를 슬기롭게 극복해 나가기를 기대한다"고 역설했다.이 대통령은 두 회의 모두에서 최근 심각한 국제 문제가 되고 있는 스캠범죄를 언급했다.그는 "최근 법 집행 사각지대인 국경지역을 중심으로 스캠센터 등 조직적 범죄단지가 확산되고 있고, 안타깝게도 많은 청년들이 초국가범죄의 희생양이 되고 있다"며 우려의 목소리를 높였다.그리고 "한국 경찰청은 아세아나폴과의 수사 공조를 통해 조직적 범죄단지를 근절하고, 초국가범죄가 이 지역에서 더 이상 발붙일 곳이 없도록 협력을 강화해나갈 것"이라며 "아세안 각국 및 아세안 차원에서의 긴밀한 형사·사법 공조를 통한 문제 해결 또한 모색해 나가겠다"고 말했다.이 대통령은 이어서 열린 아세안+3 정상회의에서도 "초국가범죄 위협으로부터 자유롭고 안전한 아세안 공동체를 만들기 위한 노력에 아세안+3의 관심과 협력을 기대한다"고 당부했다.