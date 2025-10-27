[사진] 이글이글 달구는 라면 냄비, 대장간의 맛

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
지난 26일 울주군 언양장 한 편, 오래된 대장간에서는 여전히 망치질 소리가 끊이지 않는다. 그러나 어제의 한 장면은 익숙한 노동의 풍경을 잠시 비껴갔다. 화덕에 불을 지핀 어르신이 쇠를 달구는 대신, 작은 냄비에 라면을 끓이기 시작했다. 불길 위로 김이 모락모락 피어오를 순간을 기다리던 어르신, 보는 이는 웃음과 놀라움을 동시에 느꼈다.
언양장은 단순한 시장이 아니다. 수십 년을 한 자리에서 대장간을 지켜온 어르신에게 이 화덕은 생계와 삶을 지탱하는 공간이자, 지역사회와 연결되는 작은 허브다. 라면 한 그릇의 소소한 일상조차, 오래된 시장과 사람, 그리고 노동의 깊이를 증명하는 기록이 된다.
흑백사진으로 담긴 이번 기록은 단순한 풍경이 아니다. 쇠를 달구던 망치 소리와 화덕 위 라면 냄비에서 올라오는 김, 시장 바람에 스쳐가는 웃음과 말소리까지, 일상의 노동과 삶의 이야기를 고스란히 보여준다. 노동과 일상의 순간이 교차하는 이 장면은, 현대 사회에서 점점 잊히는 소소한 인간적 순간들을 기록하는 의미를 지닌다. 화덕의 불길은 여전히 뜨겁고, 라면 냄비 위 김은 삶의 온기를 전한다.