[사진] 이글이글 달구는 라면 냄비, 대장간의 맛

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲쇠 대신 라면 냄비가 화덕 위에 자리를 잡는다. 익숙한 화덕과 불길 위에서 삶의 간단한 허기가 조용히 채워진다. ⓒ 정남준 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲망치질 소리와 불길, 연기 속에서 반복되는 장인의 손길. 라면 냄비가 오르기 전, 평범하지만 삶의 깊이가 담긴 일상의 풍경이 흑백 속에 묻어난다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲대장간의 화덕에서 불길이 일어난다. 수십 년 이어온 장인의 공간, 손끝으로 불길을 다스리는 순간에도 노동과 삶의 흔적이 스며 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲장인의 손이 불을 피운다. 수십 년 이어온 화덕의 열기와 경험이, 단순한 라면 한 그릇에도 스며드는 순간이다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲쇠를 달구던 화덕 위에 작은 냄비를 올리려는 손길. 장인의 일상과 소소한 요리의 순간이 겹쳐지는 장면이다. ⓒ 정남준 관련사진보기

지난 26일 울주군 언양장 한 편, 오래된 대장간에서는 여전히 망치질 소리가 끊이지 않는다. 그러나 어제의 한 장면은 익숙한 노동의 풍경을 잠시 비껴갔다. 화덕에 불을 지핀 어르신이 쇠를 달구는 대신, 작은 냄비에 라면을 끓이기 시작했다. 불길 위로 김이 모락모락 피어오를 순간을 기다리던 어르신, 보는 이는 웃음과 놀라움을 동시에 느꼈다.언양장은 단순한 시장이 아니다. 수십 년을 한 자리에서 대장간을 지켜온 어르신에게 이 화덕은 생계와 삶을 지탱하는 공간이자, 지역사회와 연결되는 작은 허브다. 라면 한 그릇의 소소한 일상조차, 오래된 시장과 사람, 그리고 노동의 깊이를 증명하는 기록이 된다.흑백사진으로 담긴 이번 기록은 단순한 풍경이 아니다. 쇠를 달구던 망치 소리와 화덕 위 라면 냄비에서 올라오는 김, 시장 바람에 스쳐가는 웃음과 말소리까지, 일상의 노동과 삶의 이야기를 고스란히 보여준다. 노동과 일상의 순간이 교차하는 이 장면은, 현대 사회에서 점점 잊히는 소소한 인간적 순간들을 기록하는 의미를 지닌다. 화덕의 불길은 여전히 뜨겁고, 라면 냄비 위 김은 삶의 온기를 전한다.