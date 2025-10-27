광주 코로나19·독감 환자 2배 증가…"각별한 주의"

큰사진보기 ▲조류인플루엔자 예방수칙 ⓒ 질병관리청 관련사진보기

광주광역시에서 최근 코로나19와 인플루엔자(독감) 검출률이 지난해 같은 기간보다 2배가량 증가한 것으로 나타났다.27일 광주시 보건환경연구원에 따르면 최근 4주간(9월 28일~10월 24일) 광주지역 호흡기 바이러스 9종의 병원체 감시 결과, 총 120건의 수집 검체 중 86건(71.7%)에서 바이러스가 검출됐다.이는 지난해 같은 기간 검출률 43.8% 대비 1.6배 정도 증가한 수치로, 이중 코로나19와 인플루엔자의 검출률은 각각 2배 정도 증가했다.인플루엔자바이러스는 독감을 일으키는 병원체로 주로 환자의 기침이나 콧물 등을 통해 쉽게 감염이 된다.38도 이상의 발열, 두통, 근육통 등의 전신 증상과 인후통, 기침, 가래 등 코로나19와도 유사한 호흡기 증상을 보인다.앞선 17일 질병관리청은 전국 인플루엔자 유행주의보를 발령했다.정현철 광주보건환경연구원장은 "앞으로 인플루엔자의 본격적인 유행에 앞서 시민들에게 예방접종과 손 씻기, 마스크 착용 등의 개인 위생관리에 각별한 주의가 요구된다"고 당부했다.