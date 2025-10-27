문화다양성축제 '맘프'에 사흘간 연인원 31만명 관람

큰사진보기 ▲10월 24~26일 창원에서 열린 문화다양성축제 맘프(MAMF) ⓒ 맘프추진위 관련사진보기

지난 24~26일 사이 사흘동안 창원에서 열린 문화다양성축제 맘프(MAMF)에 지난해보다 더 많은 내‧외국인들이 관람했다.맘프추진위는 "올해 20년을 맞은 맘프는 행사 규모를 확충하고, 해외와의 직접 교류를 확대하면서 글로벌 축제로 진입하였다"라며 "축제 기간 공연, 경연, 참여 등 16개 행사가 펼쳐진 가운데 지난해 29만 명을 상회하는 연인원 31만 명이 관람하였다"라고 27일 밝혔다.단일 행사로는 가족 단위 체험 행사 '도시에서 떠나는 세계 여행'이 3만 7500명이 참여하여 15개국의 전통문화를 체험했고, 21개국 23개 팀이 참여한 문화다양성 거리행진은 2.2km을 행진하는 길에도 수만 명이 운집했다.이틀간 치러진 주빈국 몽골의 특별공연과 특별문화행사에도 몽골의 전통음악인 '마두금 협주'와 '흐미 창법', 고유축제인 '나담축제', 전통 스포츠' 부흐'와 '활쏘기', 놀이인 '샤가이'를 즐기려는 많은 시민들이 찾았다.이주민 가수의 등용문인 '대한민국이주민가요제'는 재중동포가 배경인 장정원(17, 부천) 학생이 다문화가정 출신으로서 자신의 정체성을 반영한 자작곡을 랩으로 불러 대상을 받았다.맘프가 널리 알려지면서 타국 공관의 참여와 해외 방문객들도 크게 늘었다. 몽골에서 아르항가이주 주의장과 부의장 등 교류단 일행이 방문했고, 몽골, 네팔, 방글라데시, 캄보디아, 과테말라 대사관은 체험 부스 운영에 참여했다.또 관람 방문객 11개국 300여 명, 해외공연단 11개국 100여 명이 입국했으며, 인도네시아에서는 취재단이 파견됐다. 인도네시아 등 5개국 출신 언론인 20여 명의 취재도 맘프 소식을 해외에 알리는 데 힘을 보탰다라고 맘프추진위가 전했다.맘프 연계행사인 '해외바이어 수출상담회'가 28일 오전 창원컨벤션센터에서 6개국 해외 바이어 30여 명과 국내 기업 50여 업체에서 참여해 열린다.이철승 맘프추진위 집행위원장은 "20년 동안 맘프는 한국에 거주하는 이주민이 자신의 역량을 알리는 축제에서 시작하여, 내외국인이 함께 즐기는 축제로 변모하였고, 이제는 세계인이 즐기는 축제라는 맘프의 숙원에 다가가고 있다"라고 평가했다.