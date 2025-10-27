가톨릭영화제 홍보대사로 보낸 3개월간의 기록들

1994년 연극으로 데뷔해 영화와 연극, 드라마에서 활발한 활동을 이어가고 있는 배우 차유진의 글입니다.

"차유진 배우님 되시죠?"

큰사진보기 ▲가톨릭영화제 개막식 사회를 맡았다. ⓒ 가톨릭영화제 관련사진보기

큰사진보기 ▲단편경쟁부문 <송석주를 찾습니다>(감독 여장천) 스틸컷. ⓒ 가톨릭영화제 관련사진보기

큰사진보기 ▲단편경쟁부문 <침묵의 사선>(감독 정재훈) ⓒ 가톨릭영화제 관련사진보기

큰사진보기 ▲가톨릭영화제 개막작 <네가 보여>, 감독 브라이어 마치(Briar March) ⓒ 가톨릭영화제 관련사진보기

큰사진보기 ▲CGV명동역 씨네라이브러리 내부 공간 '씨네라이브러리' 객석 ⓒ 차유진 관련사진보기

큰사진보기 ▲CaFF초이스장편 <리처드버튼> 감독 마크 에반스(Marc Evance). ⓒ 가톨릭 영화제 관련사진보기

큰사진보기 ▲제12회 가톨릭영화제 수상자들 포토타임 ⓒ 가톨릭영화제 관련사진보기