파랑나비봉사단, 석문방조제 반려해변에 '푸른 손길' 더하다

큰사진보기 ▲파랑나비봉사단은 ‘놀이서당’, ‘고대중 지구지고’, ‘충청희망포럼’ 등 지역 기관·단체들과 협력하며, 해양환경 보전 활동을 지속적으로 이어가고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 당진신문에도 실립니다.

지난 25일, 파랑나비봉사단(단장 조영종)은 충남 당진 석문방조제 26~28번 구간 해안에서 10월 정기 봉사활동을 펼쳤다. 지난해 11월 창단된 파랑나비봉사단은 1년 동안 석문방조제 20번부터 30번 구간을 '반려해변'으로 지정해 매월 해양쓰레기 정화활동을 지속적으로 이어오고 있다.이날 봉사에는 당진을 비롯해 천안과 청주에서 자발적으로 참여한 봉사자들이 함께했으며, 해안 곳곳에 버려진 페트병, 비닐, 폐스티로폼, 폐어구 등을 수거해 2시간 만에 마대자루 50여 개 분량의 쓰레기를 모아냈다.조영종 단장은 "올여름 폭염으로 해변을 찾은 인파가 늘면서 예년보다 쓰레기가 많았다"며 "파랑나비봉사단의 꾸준한 활동이 나비효과가 되어, 작지만 의미 있는 변화를 이끌어내길 바란다"고 말했다.봉사활동에 참여한 고대초등학교 5학년 최윤서(12) 학생은 "썩은 쓰레기 냄새 때문에 줍는 일이 힘들었지만, 깨끗해진 바다를 보니 뿌듯했다"며 "바다에 쓰레기를 버리는 사람들이 더 이상 없었으면 좋겠다"고 전했다.멀리 청주에서 참여한 황우진(50) 씨는 "수거한 쓰레기 중 낚시객들이 버린 낚시도구나 오물이 많았다"며 "낚시 문화를 잘못 배운 일부 사람들 때문에 선량한 낚시인들까지 비난받는 현실이 안타깝다"며 아쉬움을 전했다.파랑나비봉사단은 당진 출신 조영종 단장이 지난해 7월, 국제로타리 3620지구의 민·관 합동 해양환경 정화활동에 참여했다가 석문방조제 주변 해안의 심각한 오염 실태를 보고 충격을 받은 것이 창단의 계기가 되었다. 이후 고향 후배들과 뜻을 모아 같은 해 11월 3일 창단했으며, 매월 한 차례씩 해양쓰레기를 수거하는 활동을 꾸준히 이어오고 있다.무엇보다 지금까지 매회 30~50자루에 달하는 해양쓰레기를 수거해온 이들은 지역 환경보호의 모범사례로 평가받고 있다. 특히 지난 3월에는 KBS 대전방송국의 시사 프로그램 '오늘'에 소개되며 전국적으로 주목받았다. 단체명 '파랑나비'는 바다의 물결과 나비효과의 상징을 결합해, 작은 실천이 세상을 바꾸는 큰 변화를 만들어가자는 뜻을 담고 있다.파랑나비봉사단은 놀이서당,고대중 지구지고, 충청희망포럼 등 지역 기관·단체들과 협력하며, 해양환경 보전 활동을 지속적으로 이어가고 있다. 조영종 단장은 "해양쓰레기 문제는 단순히 환경 문제가 아니라, 우리가 살아가는 삶의 문화와 직결된 문제"라며 "앞으로도 시민들과 함께 반려 해변을 지켜나가며, 더 깨끗하고 아름다운 바다를 후손들에게 물려주겠다"고 다짐했다.