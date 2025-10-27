캄보디아 총리 "한국 대학생 사망 사건, 우리도 가만 있지 않았다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 훈 마네트 캄보디아 총리가 27일 말레이시아 쿠알라룸푸르 한 호텔에서 정상회담을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 훈 마네트 캄보디아 총리가 27일 말레이시아 쿠알라룸푸르 한 호텔에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령을 만난 캄보디아 총리가 한국 대학생 사망 사건에 대해 위로의 뜻을 전하고 사건 해결을 위해 한국과 함께 공조하고 있다고 말했다.동남아시아국가연합(ASEAN) 정상회의에 참석하기 위해 말레이시아 쿠알라룸푸르를 방문중인 이 대통령은 27일 오전 훈 마네트 캄보디아 총리와 정상회담을 진행했다.이 자리에서 이 대통령은 "캄보디아와 대한민국은 아주 특별한 관계"라며 "양국이 지금과는 다른 새로운 단계의 협력 관계를 맺어나가기를 기대한다"고 말했다.이 대통령은 특히 "얼마 전 (한국 대학생 사망 사건을 조사하기 위해) 한국 대표단이 방문했을 때 격의 없이 환대해주신 점에 대해 대한민국 국민을 대표해 진심으로 감사하다는 말씀을 드린다"고 말했다.이어 "대한민국에서는 현재 스캠 범죄 때문에 국민들 전체가 매우 예민한 상태인데, 캄보디아 당국이 대한민국 국민에 대해 각별한 배려를 해주신 점 진심으로 감사하다"고 다시 한번 사의를 표했다.또 "캄보디아와 대한민국은 역사적 경험에 유사한 점이 많다"며 "한국이 한 발짝 앞서 나가고 있기는 하지만 캄보디아에게도 새로운 모델이 되고 대한민국도 캄보디아 발전에 크게 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.이에 훈 마네트 캄보디아 총리는 "1997년 재수교 이후 양국이 많은 관계 발전을 이뤘으며 지난해에는 전략적 동반자 관계로 격상해 지난 수십년동안 관계가 계속 진전돼왔다는 것을 증명했다"고 화답했다.훈 총리는 특히 최근 스캠 범죄에 휘말린 한국인 대학생 1명이 캄보디아에서 사망한 사건에 대해 "불행한 사태, 사건에 대해 심심한 위로를 전한다"며 유감의 뜻을 표했다.훈 총리는 "캄보디아 경찰 당국은 가만히 있지 않고 즉시 조사하고 범인들을 체포했으며 스캠에 관련돼 있는 인사들을 추적하기 위해 한국과 함께 공조하고 있다"면서 사건의 해결을 위해 노력하고 있음을 적극 피력했다.그는 또 "캄보디아 정부는 인신매매, 마약 등 초국경 범죄를 퇴치하는 데 매우 큰 우선순위를 두고 있다"며 "최근 수년간에도 이러한 초국경 범죄를 많이 잡았고 지난 7월초에는 이를 위해 범국가적인 TF를 출범시켰다"고 강조했다.훈 총리는 이어 "아시다시피 이것은 하나의 국가가 해결할 수 있는 것은 아니고, 역내 문제라 역내 국가들이 함께 노력해야 한다"며 "캄보디아 뿐만 아니라 인근 국가들도 관련돼있기 때문에 복잡하다"고 말했다.그러면서 "물론 저는 남을 탓하고 싶지는 않다"면서도 "그러나 역내적인 성격이 있기 때문에 역내의 국가들이 함께 협력해야 한다"며 캄보디아만의 문제가 아님을 다시 한번 강조했다.한편 강유정 대통령실 대변인은 현지에서 열린 기자 브리핑에서 "대한민국과 캄보디아 양국이 한국인 대상 범죄 태스크포스(TF)를 오는 11월부터 가동하기로 했고, 그 명칭은 '코리아 전담반'으로 정했다"고 전했다.강 대변인은 코리아 전담반이 양국의 수사 당국이 함께 범죄 단속 및 수사를 진행하게 되며 이른 시일내 한국 경찰의 파견 규모와 구체적인 운영 방식을 확정하기로 했다고 말했다.