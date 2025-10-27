'민심 달래기?' 김용범 실장-광주시 면담 돌연 비공개에 '부글'

큰사진보기 ▲김용범 대통령실 정책실장 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

국가 AI(인공지능) 컴퓨팅센터 유치 무산에 대한 지역 민심을 듣기 위해 27일 광주광역시를 찾은 김용범 대통령실 정책실장이 일부 공개 예정이던 일정을 비공개로 전환하면서 불만의 목소리가 나온다.'광주 민심을 챙겨보라'는 이재명 대통령의 발언이 나온 이후 추진된 대통령실의 광주 첫 일정이라는 점에서, 지역 민심을 달랠 수 있는 메시지를 기대했던 것과 달리 '단순한 민심 청취에 그칠 수 있다'라는 해석이 나오면서다.27일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면 김 실장은 이날 오후 광주시청 접견실에서 강기정 광주시장과 만나 최근 논쟁거리가 됐던 국가 AI 컴퓨팅센터 광주 유치 무산 등 지역 현안에 관한 이야기를 나눴다.이번 만남은 지난 24일 김 실장 측이 강 시장과의 면담을 요청해 이뤄졌으며, 모두 발언 내용 등을 언론에 공개할 예정이었다.하지만 이날 오전 김 실장 측이 광주시에 비공개를 요청하면서, 모두 발언 등 일정이 취소되고 김 실장과 강 시장 간 단독 대담만 진행됐다.시 관계자는 "일부 공개할 예정이었지만 지역 언론이 관심을 가지면서 (김 실장 측이)부담을 느낀 것 같다"고 비공개 전환 이유를 설명했다.지역에서는 김 실장의 광주 방문이 국가 AI 컴퓨팅센터 유치 무산과 관련 있는 것으로 보고 있다.이 때문에 광주시가 꾸준히 주장해 온 국가 데이터센터 대폭 확장, 국가 AI 연구소 설립, AI 실증센터 구축 등에 대한 대통령실의 구체적인 메시지가 나올지 관심이 쏠렸다.하지만 면담이 비공개로 전환되면서 김 실장의 광주 방문이 '지역 민심 청취 수준에 머무는 것 아니냐'는 우려가 나온다.한 정치 평론가는 "지난주 이미 지역 국회의원들이 우상호 정무수석을 만나 지역 민심을 전달했고, 그래서 나온 이 대통령의 메시지가 '광주에 한 약속은 지키겠다', ''광주의 AI를 포함한 미래 산업 발전을 위한 방안을 강구하라'는 지시였다"며 "적어도 국가 데이터센터 확장 등에 대한 메시지가 나올 수 있지 않을까 기대했지만, 비공개로 전환한 것을 보면 '선물'은 없는 것 같다"고 말했다.또 다른 평론가는 "이 대통령이 타운홀미팅 이후 강조했던 광주지역 약속 중 현재까지 제대로 진행되거나 지켜지고 있는 게 거의 없다"며 "공약이나 약속에 비해 광주를 등한시한다는 이야기까지 나온다. 대통령의 메시지가 지역에서 힘을 잃을 수 있다. 민심 청취에 그쳐선 안 된다. 적어도 대통령 공약은 지켜질 거라는 믿음을 줄 수 있어야 한다" 했다.이에 대해 광주시 관계자는 "대담 내용을 강 시장 차담회 또는 보도자료를 통해 공개할지, 전체 비공개로 할지는 추후 결정할 것"이라고 말했다.