홍준표 전 대구시장 '측근 알박기 인사' 의혹, 국감 도마에

국회 행정안전위원회의 대구시 국정감사에서 홍준표 전 대구시장이 대선에 출마하기 위해 사퇴하기 전 언론인 출신 측근 인사를 계속 근무하도록 한 의혹이 도마에 올랐다(관련기사 : 국민권익위, 홍준표 알박기 인사 의혹 경찰로 넘겨
https://omn.kr/2elv5).
27일 오전 대구시 산격청사에서 열린 국정감사에서 이상식 의원(더불어민주당·경기 용인시갑)은 "홍준표 전 시장의 측근이 뉴미디어담당관으로 채용된 뒤, 임기제공무원으로 재채용된 과정이 석연치 않다"며 "면접 과정과 평가 점수 모두 납득하기 어렵다"고 지적했다.
이 의원은 "면접에서 언론 이해나 미디어 전략 같은 직무 관련 항목보다 '예의와 품성'을 중점으로 물었다"며 "2~4위 후보 간 점수 차이는 7~8점인데, 최종 선발자와 2등의 점수 차이는 무려 43점"이라고 밝혔다.
앞서 대구시 뉴미디어팀장인 김아무개(37)씨는 대구지역 한 언론사 유튜브 채널 아나운서로 근무하다 홍 전 시장이 당선된 직후 시장직 인수위원회에 합류했다.
이후 별정직 공무원으로 대구시 뉴미디어담당관에 임명됐고 홍 전 시장이 사퇴하기 전인 올해 2월 뉴미디어팀장으로 다시 채용했다. 당시 대구시는 '지방임기제공무원 임용시험 공고'를 냈고 11명이 서류합격자로 발표됐으나 김씨가 최종 합격자로 결정됐다.
홍 전 시장은 사퇴 전 기자들과의 간담회에서 "김OO는 내가 앞으로 5년간 신분 보장이 가능하도록 만들어 놨다"며 "내가 4급 하라고 하니까 자기가 5급이 더 낫다고 해서... 월급은 똑같을 거다. 이제 부채도 다 갚았다"고 말해 논란이 됐다.
이상식 의원실이 대구시로부터 받은 자료에 따르면 김씨는 5명의 모든 면접위원으로부터 90점 이상을 받아 총점 467점, 평균 93.4점을 받아 1순위로 임용예정자로 지정됐다. 반면 2순위자의 총점은 424점으로 1순위와의 점수 차이가 43점에 달했다.
면접 항목별 세부평가에서도 인상, 표정, 태도, 언행의 침착성, 안정감 등 업무와 상관없는 내용으로 구성돼 특정인을 내정하고 채용 절차를 진행했다는 의혹이 일었다.
이 의원은 "면접에서 언론 이해나 미디어 잔략 같은 직무 관련 항목보다 '예의와 품성'을 중점으로 물었다"라며 "누가 봐도 점수 차이가 비정상적으로 크다. 홍준표 전 시장의 후광이나 권력의 잔존 세력이 대구시 행정에 영향을 미치는 것 아니냐"고 비판했다.
이와 관련 김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 "현재 경찰 수사가 진행 중이고 행정안전부 정부합동감사 대상에도 포함돼 있다"며 "감사 결과를 기다리고 있다"고 답했다.