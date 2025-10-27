홍준표 전 대구시장 '측근 알박기 인사' 의혹, 국감 도마에

▲홍준표 전 대구시장이 사퇴하기 전 대구시 채용한 대구시 뉴미디어담당관 채용과 관련 이상식 의원실이 대구시로부터 확보한 자료에 따르면 특정인에게 점수를 몰아준 것으로 나타났다. ⓒ 이상식의원실 관련사진보기