시각장애 딛고 조정 유망주로, 강점은 '흔들림 없는 집중력'

큰사진보기 ▲예산여자고등학교 조정부 이현서 선수. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲예산여자고등학교 이현서(2학년, 뒤쪽) 선수가 1년 후배인 문주원 선수와 한 조를 이뤄 예당저수지 조정훈련장에서 수상훈련을 하고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

시각장애 3급이란 불리한 신체적 조건을 극복하고 조정 선수로 활약하는 여고생이 있다. 예산여자고등학교(충남 예산군 소재) 조정부 이현서 선수가 그 주인공이다. 그는 사물이 흔들려 보이는 상태로 전맹이 아니다. 경기 중 즉각적인 상대의 위치 파악이 어렵지만 "등수와 상관없이 해보자"는 마음가짐이 현재의 이현서 선수를 있게 했다.예산여고에서 현서 선수를 지도하고 있는 임수련 코치는 이를 오히려 장점으로 본다. '타인의 페이스에 휘둘리지 않는 집중력'은 조정에서 가장 배우기 어려운 자질이기 때문이다. 그 출발점은 '에르고'였다.2023년 중학교 3학년 때 현서 선수는 충남장애인도민체육대회 에르고 500미터 1위에 올랐다. 당시 심판으로 현장을 지켜보던 최인수 예산여자중학교 코치가 가능성을 포착했다. 최 코치가 "수상으로 전환하면 더 큰 장면이 열릴 것"이라는 확신으로 어머니를 설득했고, 선수는 물 위로 나왔다. '에르고'는 로잉머신으로 경합을 벌이는 조정 경기의 한 종목이다.현서 선수는 "처음엔 스스로 시각장애라는 선입견에 매몰돼 경기할 때 다른 사람들이 좋지 않게 볼 것 같아 고민했지만 어머니께서 도전해보라는 권유로 시작했다"며 "그때 그냥 당겼는데 1등을 했다"고 했다.이어 "시각장애 때문에 상대방이 안 보이니까 중간마다 내가 몇 등으로 경기 하는지 확인할 수 없는 불편함이 있다. 앞 선수의 등만 바라보고 혼자만의 싸움을 벌여야 하는 어려움이 있다. 그래서 시합 시작할 때는 '등수와 상관없이 해보자'라는 마음가짐으로 경기에 임한다"며 "제가 원래 물을 무서워하진 않는데, 처음 수상에서 배를 탈 때 무섭고 힘들었지만 지금은 재미도 있고 성취감도 많이 느낀다"고 말한다.임 코치는 2021년부터 예산군청실업팀 선수로 활약하다가 지난해 12월 예산여고 코치로 부임해 현서 선수와 1학년 문주원·장민수 선수를 맡아 지도하고 있다. 그는 현서 선수에 대해 "끈기가 좋고, 포기하는 법 없이 꾀를 부리지 않고 항상 열심히 한다. 운동에 핑계를 대지 않고 코치의 지도에 잘 따르는 좋은 선수다"라고 소개했다.이어 "특히 하체가 좋고, 신체 조건이 또래 선수들보다 좋다. 지구력은 본인 노력으로 키울 수 있기에 얼마나 열심히 노력하느냐가 관건이다. 타고난 힘을 가지고 있는 선수들은 출발할 때 좋지만, 지구력은 본인 노력으로 키울 수 있다. 현서도 출발이 좀 약하기는 하지만, 지구력과 근력이 좋아 후반에 강한면을 보인다"며 다만 "시력이 좋지 않다 보니 감각으로 뒤에서 받쳐주는 역할을 하고 있는데, 앞으로 감각 능력을 키우면 더 좋은 선수로 성장할 것 같다"고 기대했다.아산시 충무초·한울중을 거쳐 예산여고로 진학한 고교 선수 생활은 아직 채 2년이 되지 않았다. 그 사이 충주 탄금호배 경량급 더블 3위(이현서·문주원), 부산 서낙동강 싱글 2위(이현서)·더블 2위(이현서·문주원), 2025년 9월 K-워터 싱글 3위(문주원) 등 출전마다 메달권에 진입했다. 지도자들이 현서 선수의 장애 조건을 극복하는 데 도움을 주고 있는 가운데, 무엇보다 선수 자신이 노력을 많이 하고 있다.제106회 전국체육대회 참가를 위해 대회 장소인 부산 서낙동강 카누조정경기장으로 출발하기 전날인 14일 현서 선수를 예당저수지 조정 훈련장에서 만났다. 이날 그는 1년 후배인 문주원 선수와 한 조를 이뤄 U18 경량급 더블스컬 종목 출전을 위해 최종 점검했다. 현서 선수는 "경기 중에 앞만 보고 노를 젓느라 옆의 선수들의 상황을 파악하지 못하지만, 경기를 마치고 나서 느끼는 성취감이 좋다. 조정 경기를 하기 전보다 자신감이 확실히 커진 것 같다"고 말했다.임 코치는 "현서의 시각장애 상태는 사물이 흔들려 보이는 정도이고 앞이 보이지 않는 것은 아니다. 꾸준한 훈련을 통해 현서가 스스로 많은 노력으로 장애를 극복하고 다른 일반 선수들과 함께 경기하고 있다"며 "상대를 쫓는 대신 페이스 자율성이 중요하다. 경기 중에 앞에 앉아 있는 동료 선수 등만 보고 노를 젓기 때문에 자신의 페이스에 몰입할 수 있고, 경기 집중력 측면에선 강점으로 작용하고 있다"고 말했다.더블스컬은 두 선수가 각각 두 개의 노를 젓는 조정 경기의 한 종목이다. 앞(Stroke)은 리듬·템포를 만든다. 뒤(Bow)는 라인과 균형을 보며 추진력을 증폭한다. 일반적으로 힘 좋은 선수가 뒤에 앉는다. 이 조합은 '출발 약', '후반 강' 패턴이 뚜렷하다.임 코치는 "타고난 힘이 좋은 선수는 스타트가 유리하지만, 지구력은 훈련으로 만든다. 현서는 후반이 강한 유형이다"라고 분석했다. 이현서·문주원 조는 20일 열린 이번 전국체전 U18 경량급 더블스컬 종목 결승전에 올라, 7개 팀 가운데 7분 55초20의 기록으로 4위를 차지했다. 대회 참가 전 예상했던 목표에 이르진 못했지만 전날까지의 경기 흐름을 보면 앞으로가 더 기대되는 팀이다.지난 18일 예선(8:03.98)에서 결승 직행에 실패했지만, 19일 패자부활전(7:59.54)으로 반등했고, 결승에서는 다시 기록을 끌어올렸다. 라운드를 거듭할수록 빨라진다. 이현서·문주원 조합의 잠재력이다.임 코치는 "조정은 수면 컨디션·바람 각도·기류가 변수를 만든다. 기록이 절대 지표가 되기 어려운 스포츠에서, '경기 내 적응력'과 '라운드별 개선'은 더 큰 의미를 갖는다. 이번 3일 간의 트렌드는 그 자체로 팀 경쟁력의 지표다"라고 평가했다. 임 코치에 따르면 수상 종목에서 시각장애를 갖고 있는 사람들은 많지 않다. 국내 조정 일반팀에서 시각 장애를 갖고 조정에서 활동하는 선수는 이현서 선수가 유일하다.예산군은 충남에서 중·고교 조정팀이 상시 운영되는 유일한 지역이다. 여학생부(예산여중·예산여고)와 남학생부(덕산중·덕산고)를 거쳐 대학(단국대·천안)과 실업(예산군청 남·여)으로 이어지는 수직 라인이 구축돼 있다.예당저수지가 훈련의 허브, 지도자 풀(최인수·임수련)의 연쇄 발굴이 '실내→수상', '에르고→스컬'로 환경과 종목 전환을 설계한다. 이 구조가 시각장애 선수의 일반 엘리트 무대 도전을 가능하게 했다.현서 선수는 오는 10월 31일부터 11월 2일까지 서낙동강에서 열리는 장애인 전국체전 조정 종목에 출전한다. 지금까지 다진 거리 감각과 페이스 운영이 메달 색깔을 가리게 될 것으로 보인다.수상 종목에서 시각 장애를 가진 일반팀 선수는 국내에서 드문 사례로 꼽힌다. 최 코치는 "장애를 딛고 일반 엘리트 무대에서 경쟁하는 모습이 다른 아이들에게 건강한 자극이 되고 있다"며 "이는 단지 한 선수의 성공담이 아니라, 학교 스포츠가 포용성을 증명하는 과정이다"라고 의미를 부여했다.현서 선수를 취재하며 가장 자주 들었던 단어는 '집중'이었다. 스포츠에서 때로 '평등'을 말할 때마다 추상적 표현에서 끝나곤 하는데, 현서 선수를 보면 생각을 달리하게 된다. 상대가 보이지 않아도 물 위에서 자신의 페이스를 지키는 태도.물살은 장애·비장애 구분 없는 훈련과 역할, 같은 목표를 향해 같은 물길을 잡는 리듬을 차별하지 않는다. 집중과 훈련이 만든 흔들림 없는 시야가 이들의 7분55초20에 새겨졌다.한편, 조정에서 에르고(Ergometer)는 실내 로잉머신 기록 종목이다. 이를 통해 수상 기술의 기초 체력·리듬을 점검한다. 경량급(LW)은 체중 제한이 있는 체급으로 기술·리듬·지구력의 완성도가 승부를 가른다. 더블스컬(2x)은 2인이 각각 두 개의 노를 젓는 종목. 앞(리듬)·뒤(방향·추진)역할 분업이 관건이다.