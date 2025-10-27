갭투기 옹호 나선 언론들, 갭투기 금지가 서민 꿈 걷어차기?

큰사진보기 ▲정부는 15일 '주택시장 안정화 대책'을 발표했다. 서울 25개 자치구 전체와 경기도 12개 지역이 조정대상지역과 투기과열지구로 묶여 규제지역으로 추가된다. 사진은 이날 서울 여의도 63빌딩에서 바라본 강남북 집합건물(아파트·다세대·연립·오피스텔) 모습 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

아파트 실거주 거래만 허용하는 10.15 부동산 대책이 시행되자, 일부 보도전문채널과 보수, 경제 언론들이 '갭투기 차단됐다'며 아우성치고 있다. 갭투기가 차단되면서 시장이 불안해진다는 논리인데, 갭투기꾼들이나 할 법한 말들이 이들 언론들을 통해 버젓이 전파되고 있다.10.15 부동산 대책은 서울 전역을 토지거래허가제로 묶고, 아파트 매매는 실거주자만 가능하도록 했다. 전세사기 등 심각한 부작용을 낳았던 '갭투자'(전세금을 받아 매매대금으로 충당하는 방식) 역시 원천 차단된다. 그런데 YTN과 <조선일보>, <중앙일보>를 비롯해 경제 언론들이 '갭투기' 차단에 반기를 들고 있다.<매일경제>는 23일 자 칼럼('갭투자 도시' 서울, 누가 만들었나, 이지용 기자)에서 '갭투자'가 서민들의 내집마련 수단이라는 황당한 주장을 하고 나섰다. 이 신문은 "2·4년 단위로 전세대출 액수를 늘리다 지친 서민들은 결국 전세를 끼고 한 채라도 보유하려 한다. 정부는 투기로 규정했지만, 실상은 불안의 반작용이었다"면서 "현금 수십억 원이 없는 이들에겐 유일한 내 집 마련의 '존버' 길인 셈"이라고 했다.<중앙일보>도 27일 자 칼럼(집 있는 죄, 집 없는 벌, 하현옥 기자)에서 비슷한 논리로 갭투기 차단을 '서민 사다리 걷어차기'라고 했다. <중앙>은 "'갭투자' 원천 봉쇄와 무차별 대출 규제라는 '거래 완박'은 정책 당국자의 부동산 투자 신공과 오버랩되며 '그들이 사는 세상'을 위한 '사다리 걷어차기'란 거센 비난과 많은 이의 좌절을 불러왔다"고 주장했다.전세를 끼고 아파트 한 채를 보유한다는 것은, 기존에 거주 가능한 주택이 있어야 가능하다. 거주할 주택을 가지고 있으면서 추가적인 주택을 매수하는 사람을 '서민'이라 규정한 것부터가 억측에 가깝다. 이들 언론 주장에 따르면 갭투기꾼들도 '서민'인 셈인데, 상식적으로 납득하기 어려운 주장이다.<조선일보>와 <이데일리>, YTN은 '갭투기' 차단으로 부동산 시장이 불안해졌다고 부채질했다. 갭투기가 사라지니 전세 매물이 없어진다는 것인데, 정작 갭투기의 부작용과 위험성은 언급조차 되지 않는다. '갭투기'를 '갭투자'로 명명해, 마치 정상적 거래 방법인 것처럼 포장하는 것도 이들 언론의 공통점이다.YTN은 22일 자 보도('3중 규제'에 사라진 전세 매물...더 빨라지는 '월세화', 차유정 기자)에서 "공급 부족에다 대출 규제 여파로 전세 놓기가 힘들어지면서 서울 전세 매물은 꾸준히 감소하는 상황"이라며 "거주 의무 규제로 갭투자가 원천 봉쇄되면서 임대용 전세 매물은 더욱 줄어들 조짐"이라고 했다.<조선일보>도 16일 보도(전세 매물 크게 줄 듯… "세입자 피해 우려", 황규락 기자)에서 "서울 전역과 경기 12개 지역이 토지거래허가구역이 되면서 광범위한 지역에서 갭투자가 막히게 됐다. 전문가들은 이로 인해 수도권에서 전세 매물이 자취를 감출 것으로 예상하고 있다"고 했다.<이데일리>도 22일 자 보도("월세 내면서 돈 모으라니"…씨 마른 매물에 전세대출도 '뚝', 최정훈 기자)에서 "정부가 10·15 부동산 대책으로 서울 전역을 토지거래허가구역으로 지정하며 갭투자 차단에 나선 이후 시장에서는 오히려 임대 공급 위축을 우려하는 목소리가 커지고 있다"고 비판했다.갭투기를 금지하면서 갭투기로 인한 전세 공급이 감소한다는 게 이들 언론이 내세우는 주장인데, 정작 이 주장을 뒷받침할 수 있는 전세 수요와 매물 등 구체적인 수치나 근거는 찾아볼 수 없다. 시중은행 부동산 컨설턴트들의 코멘트 정도가 근거로 제시되는데, 내집마련 수요자들에게 필요한 정확한 분석 기사라기보다는 '떴다방 수준의 집값 띄우기' 기사로 평가하는 것이 적절해 보인다.