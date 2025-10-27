'해킹 사고' SK쉴더스, 120개 민간기업·다수 공공기관 정보 유출

큰사진보기 ▲국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 최수진 국민의힘 의원. ⓒ 최수진 국회의원실 관련사진보기

국내 보안업체 에스케이(SK)쉴더스 해킹 사고로 에스케이텔레콤(SKT)과 금융기관 15개를 비롯해 민간기업 120곳과 다수의 공공기관들 자료가 유출된 것으로 파악됐다.27일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 최수진 국민의힘 의원이 과학기술정보통신부로부터 제출받은 'SK쉴더스 침해사고 대응 현황'에 따르면 해커가 회사의 내부 직원 2명의 개인 메일에서 15.1기가바이트(GB) 분량의 자료를 빼돌린 것으로 확인됐다.과기정통부는 지난 18일 SK쉴더스가 내부 정보 24GB 분량의 정보유출 침해사고를 한국인터넷진흥원(KISA)에 신고함에 따라 현재 사고 경위와 대응 현황 등을 조사 중에 있다. SK쉴더스가 운영 중이던 해커 유인시스템(허니팟)에 내부 직원 2명의 개인메일이 자동로그인 설정되면서 해커가 해당 직원 메일에 저장된 고객사 정보를 다크웹에 게시한 것으로 보고 있다.당초 해커는 24GB 분량의 데이터를 탈취했다고 주장했으나, 실제론 15.1GB의 자료가 누출된 것으로 과기정통부는 확인했다. 다만 여기에는 SK텔레콤과 주요 금융기관 15곳을 포함한 민간기업 120곳, 일부 공공기관의 정보가 포함된 것으로 파악됐다.최수진 의원은 "SK쉴더스의 고객사가 1200여 개에 달하고 SK텔레콤을 비롯한 금융기관과 공공기관들의 보안 관제시스템을 비롯한 보안 자료들이 누출된 것이 확인된 만큼 추가 피해를 막기 위한 보안대응이 시급하다"고 지적했다.한편, SK쉴더스는 임직원 약 7000명, 매출액 2조47억 원 규모의 대표 보안기업이다. 고객사도 1201곳(공공 230곳, 금융 185곳, 민간기업 786곳)에 달한다.