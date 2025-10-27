대통령실, 공공갈등조정비서관·행정관 1명씩 경쟁 채용

큰사진보기 ▲대통령실은 이재명 대통령이 대통령실 공공갈등조정비서관에 주진우 전 서울시 정책특보(왼쪽)를, 공공갈등조정비서관실 행정관에 박지호 한국갈등전환센터 대표를 선발했다고 27일 밝혔다. 2025.10.27 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

대통령실은 최근 경력 경쟁 채용을 통해 공공갈등조정비서관과 행정관 1명을 각각 최종 선발했다.전성환 대통령실 경청통합수석은 27일 브리핑에서 "역대 정부에서 행정관을 공개 채용한 사례는 있으나 비서관급을 공개 채용을 통해 최종 선발한 것은 최초"라고 밝혔다.전 수석에 따르면, 신임 공공갈등조정비서관과 행정관은 갈등 조정 경력과 실적, 자기소개서, 직무수행계획서에 기반해 서류와 면접 전형을 거쳐 선발됐으며, 면접 위원들의 만장일치로 가장 높은 평가를 받았다.주진우 공공갈등조정비서관은 64년생으로 노동공제연합(사) 풀빵노동공제연구소 소장, 서울시 노동보좌관, 대통령직속 소득주도성장특별위원회 전문위원, 서울시 사회서비스원 원장 등을 역임했다.전 수석은 주 신임 비서관이 "서울시 정책특보 재직 시 서울 지하철 파업을 앞두고 노사 협상 타결에 기여했고 겸손하고 온화한 성격과 다양한 민간 공공의 경력을 보유하고 있다"고 소개했다.77년생인 박 신임 행정관은 한국갈등전환센터 대표, (사)하나누리 갈등전환센터 대표, 서울시 이웃분쟁조정센터 조정위원, 한전 345kv 신영주·신중부 송전선로 입지선정위원회 위원장 등을 거쳤다.전 수석은 "박지우 신임 행정관은 12년 이상 아파트 분쟁 등 이웃 분쟁 조정부터 지자체 현안, 국가 정책 의제에 이르는 다양한 갈등 현장에서 활동한 현장 전문가"라고 소개했다.전 수석은 "이번에 선발된 두 사람은 그간의 현장 경험을 바탕으로 관계 부처와 협조하여 정부의 갈등 관리 정책을 설계하고 이해관계 충돌 상황을 점검하고 경청 조정하는 업무를 맡게 된다"고 기대를 밝혔다.