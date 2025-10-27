홍보수석 "APEC 때 관세협상 타결 당연? 온당치 않은 보도"

큰사진보기 ▲이규연 대통령실 홍보소통수석이 27일 오전 서울 여의도 <오마이TV> ‘박정호의 핫스팟’에 출연해 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

이규연 대통령실 홍보소통수석이 "일부 언론에서 한미관세협상이 이번 경주 APEC 정상회의 때 타결되는 것처럼 당위론을 펼치는 건 온당치 못하다 생각한다. 어떻게든 국익에 맞는 조건으로 타결되는 것이 중요하지, APEC 때 타결되느냐는 중요하지 않다"고 밝혔다.그는 27일 <오마이TV> '박정호의 핫스팟'과 한 인터뷰에서 관련 질문을 받고 "밋밋한 얘기를 해야 돼 죄송하다. (타결 가능성에 대해) 낙관도, 비관도 할 수 없다는 게 정확한 입장"이라며 이같이 밝혔다.이재명 대통령이 26일(현지 시각) 공개된 블룸버그통신과의 인터뷰에서 "투자 방식, 투자 금액, 시간표, 우리가 어떻게 손실을 공유하고 배당을 나눌지 이 모든 게 여전히 쟁점"이라면서 타결 지연 가능성을 시사한 것과 같은 맥락이다.이 수석은 이날 "(한미 양국 간) 구체적으로 오간 조건을 말하는 건 국익에 부합하지 않아 말하기 어렵다"며 "국익에 충실하게 해서, 우리에게 불리한 조건을 최대한 제거해 나가는 형태로 협상안이 만들어지도록 주력하고 있다"고 밝혔다.이어 "트럼프 대통령이 온다고 해서 국익을 훼손해서 협상을 타결할 수는 없는 것"이라며 "(APEC 계기 관세협상 타결 예상은) 언론에서는 할 수 있는데 정부는 그럴 수 없다. 정부는 절대로 빈틈을 주면 안 된다"고 강조했다.이 수석은 서울 전역과 경기도 12곳을 토지거래허가구역으로 묶고 주택담보대출 한도제한을 강화한 10.15 부동산 대책 관련 질문에는 "현 상황을 방치할 수 없기 때문에 나온 고육지책"이라면서 이에 따른 시장 반응을 지켜보고 있다고 밝혔다.그는 "부동산 문제는 난제 중의 난제다. 어느 정권이든지 부동산 정책을 폈을 때 그게 100% 시장에 잘 반영되기는 어려운 구조"라면서 "(10.15 대책에 대해) 불편함을 느끼는 분들이 다수 있으실 것 같은데 지금 상황을 그냥 방치할 수 없기 때문에 나온 고육지책이었다"고 말했다.무엇보다 그는 10.15 부동산 대책에 대해 잘못 알려진 부분들이 있다고 지적했다. 생애 최초 주택담보대출비율은 여전히 70%를 유지하고 있고 15억 원 이하 아파트에 대해서는 최대 6억 원의 대출이 현재도 가능하다는 것.이 수석은 그러면서 "정부는 기본적으로 망국으로 갈 수 있는 투기 수요를 막겠다는 것이고 신혼부부 생애 첫 주택구입자 또는 무주택자들이 집을 마련하고자 하는 희망은 지지한다"라며 "차례차례 그런 (주택공급) 대책을 더 강화해서 내놓을 생각이다. 조금만 기다려 달라"고 했다.또한 "(10.15 부동산 대책 이후) 1~2개월 시장 상황을 보면서 추가 대책 등을 고려해야지 우후죽순식, 중구난방식으로 (부동산) 정책을 얘기하는 것은 바람직하지 못하다고 생각한다"라며 "강력한 부동산 대책을 내놨기 때문에 어떻게 시장에 적용될지 보는 시간이 좀 필요하다"고 설명했다.다만 "이재명 대통령이 강조했던 '머니무브(money move)', 부동산에서 주식시장으로 '머니무브'가 일어날 수 있도록 하는 정책적 기조는 상당히 유지할 생각"이라고 덧붙였다.