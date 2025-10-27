대구시 동대구역 극우단체 집회 사용허가 '조례 위반'

큰사진보기 ▲27일 오전 대구시 산격청사에서 열린 국회 행안위 국정감사에서 윤건영 더불어민주당 의원이 질의하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

대구시가 동대구역 광장 관리 조례를 위반하면서 극우단체 집회를 집중적으로 허용한 것으로 나타났다.27일 대구시청 산격청사에서 열린 국회 행정안전위원회 국정감사에서 윤건영 더불어민주당 의원(서울 구로을)은 지난 2월 8일 동대구역 광장에서 세이브코리아가 주최한 기도회 등 극우단체들의 집회를 예로 들며 대구시가 조례를 위반했다고 따졌다.윤 의원은 "세이브코리아 국가비상기도회 신청은 2월 3일"이라며 "대구시 조례는 7일 전까지 제출해야 한다고 돼 있지만 집회 5일 전에 제출한 것은 조례를 어긴 것이다. 왜 이렇게 대구시는 극우 보수단체 또는 그와 유사한 집회에만 7일 기준을 지키지 않느냐"고 질타했다.세이브코리아 집회 외에도 2월 9일 열린 '탄핵 반대 집회'는 2월 3일, 5월 1일 열린 '국민저항 대구경북 국민대회'는 4월 25일 집회신고가 접수됐고 모두 허가했다. 이들 집회는 모두 극우단체가 신청한 집회이다.하지만 '대구광역시 동대구역 광장 관리 조례' 제4조는 광장 사용을 원할 경우 '사용하려는 날 7일 전까지 시장에게 신청서를 제출하여야 한다'고 명시하고 있다.윤 의원은 "'북벌TV 부정선거 반대 집회'나 '국민저항 대구경북대회' 역시 조례를 어기고 집회신고가 신청됐다"며 "집회의 자유를 이유로 극우단체들만 예외적으로 허용하고 있는 것 아니냐"고 지적했다.이에 대해 김정기 행정부시장은 "통상 7일 이전 신청을 원칙으로 하고 있지만 집회의 자유를 고려해 7일 이내 신청도 상당수 허가해왔다. 유사 사례가 37건 정도 된다"고 답했다.윤 의원은 "'탄핵 무효', 부정선거 반대' 등을 외친 극우집회가 어떻게 공익에 해당하느냐"며 "대구시는 민주적 절차를 부정하는 단체들에만 광장을 쉽게 내줬다. 명백한 조례 위반이자 행정의 편향성"이라고 비판했다.그러면서 "그렇다면 조례를 왜 만들었느냐"며 "조례를 지키지 않으면서 집회자유만 이야기하는 것은 이중잣대"라고 반박했다.윤 의원은 "예외로 허가한 몇 건은 정당에서 신청한 것"이라며 "극우세력들은 정당도 아니고 무슨 공익을 위해 사용이 필요한 경우냐"며 "앞으로는 치우치지 않도록 재발방지 대책을 세워 보고해 달라"고 요구했다.용혜인 기본소득당 의원(비례대표)도 "극우세력 집회에 조례까지 어겨가면서 허가를 내준 부분을 지적하니까 '집회자유를 위해서'라고 답변했다"며 "대구시가 이런 해명을 한다는 게 참 황당하다"고 지적했다.