1500살 은행나무 마을, 명당 소리 들었다네요

"은행나무 한 그루가 사매면 노유암(노유재)에 있다. 당나라 정관 시대인 백제 무왕 28년(627년)에 심었다고 전한다. 은행나무 아래에 제단이 있어 백중 등에 정성스러운 제수로 예를 갖추었다."

깊어 가는 가을. 노란 은행잎이 바람에 떨어진다. 은행나무는 암그루와 수그루가 있어, 천년의 사랑을 염원한다. 어린 시절 책갈피 속에 넣어두었던 은행잎의 추억은 세월이 갈수록 환한 노란색으로 되살아난다.지난 27일 여명의 아침, 남원 사매면의 서도역을 지나 노적봉(露積峯) 산줄기 아래 계수리(桂壽里) 수동(壽洞)마을 은행나무 노거수를 찾아갔다. 남원시 사매면의 노적봉 아래에 혼불문학관이 있다. 이곳은 최명희(1948~1998)의 대하소설 <혼불>의 중심이 되는 곳이다. 소설에는 매안 이씨 종가가 이곳 노봉마을에 자리했다.노적봉 오래의 혼불문학관에 도착하였다. 구름이 많은 동녘 하늘에 햇살의 붉은 기운이 번지고 있었다. <혼불>은 남원시 사매면과 1930년대를 소설의 시공간 배경으로 하였다. 매안 이씨의 노봉마을과 상민촌 거멍굴을 주요 무대로 사회의 변화와 그 시대를 살아가는 사람들의 애환을 서술하였다.노적봉 산줄기가 이어 내려온 노봉마을 옆에 소설 속의 매안이씨 선산이 있었다. 이곳에는 사매면 계수리의 수동마을이 현재 자리 잡았다. 서출동류수(西出東流水)의 길지. 이 마을은 예로부터 마을의 개울이 서쪽에서 발원하여 동쪽으로 흐르는 상서로운 명당이라 여겨졌다.혼불문학관을 떠나서, 잠깐 사이에 수동마을의 푸르른 은행나무 노거수 앞에 이르렀다. 여명의 아침 햇살에 은행나무 한 그루가 고색창연한 자태를 드러냈다. 연로한 어르신이 지팡이를 짚은 듯, 은행나무 줄기에 지지대가 설치되어 있었다.가을이 깊어진 계절, 은행나무들은 노란색 단풍으로 물들기 마련이다. 이곳의 은행나무 노거수는 아직 단풍들 기미가 없이 독야청청 푸른 잎새였다. 이 노거수는 작은 은행잎이 촘촘히 피어 있었다. 나뭇잎 사이로 보이는 은행 열매도 작았다.이곳 수동마을에 <혼불>의 작가 최명희의 본관인 삭녕최씨의 재실 노유재(露濡齋)가 있다. 이 재실은 고려시대 건축 양식의 건물이라고 한다. 이 재실 앞에 노거수 은행나무 한 그루가 수동마을을 지켜주는 당산나무로 숭배 받아 왔다.이 은행나무의 높이는 28m 나무 둘레는 6m에 이른다. 이곳은 노적봉의 정기가 흘러와 머문 구선동의 재궁곡이었다. 1984년 2월 전라북도 발행 <내 고장 전북의 뿌리>와 1987년 12월 발행 <남원지방 문화재 지표조사 보고서> 등 각종 문헌과 구전에 의하면 이 은행나무는 1천 년 이상 되는 것으로 추정된다. 아래는 조선시대에 편찬된 남원의 읍지인 용성지(龍城誌) 기록이다.이 기록에 의하면, 이 은행나무의 수령은 1398년이 된다.1998년 4월, 컴퓨터 레이저 반사 및 피막 검사를 통해 이 은행나무의 수령을 측정했다. 그때는 백제 21대 개로왕 9년(463년)에 이 은행나무가 심어진 것으로 보았다. 이때 이 은행나무 수령을 1562년으로 측정하였다.1971년에 나무 높은 곳에 벌집을 없애려 불을 피워 연기를 피웠다. 그때 은행나무에 불이 옮겨 붙었고, 나무 세력이 약해졌다고 한다. 1982년, 남원시에서 보호수 (고유번호 9-11-11호)로 지정하고 관리해 왔다. 재궁곡 은행나무라고 명명하였다.남원 용성지에 노적봉 아래 재궁곡에 '노유암(露濡庵)'이란 명칭이 전해온다. 노유암은 백제나 고려 때에 이곳에 있었던 사찰이 아니었을까?노적봉(露積峯)의 정기가 산줄기 타고 내려온 수동마을에 재실 노유재가 자리하고, 그 앞에 우리나라 최고령으로 추정되는 1500년 노거수 은행나무가 신비롭다. 계수리(桂壽里) 수동(壽洞)마을. 마을 지명의 '장수 수(壽)' 글자가 노거수 은행나무에서 유래한 듯하다.노적봉(이슬을 맞는다, 곡식을 쌓았다), 노유재(이슬에 젖다, 은혜를 입었다). 노적봉 아래 노봉마을, 노유재와 노유암에 가을 아침 풀잎에 이슬이 맺혔다. 천수백 년 장구한 세월을 살아온 은행나무 노거수에 아침 햇살이 비쳤다. 하늘의 감로(甘露)가 이 노거수에 상서롭게 드리운 듯했다.소설 <혼불> 속 이야기의 중요한 배경 공간인 (구)서도역(西道驛)에 들렀다. 전라선 KTX 선로가 새로 건설되고, 이 (구)서도역(西道驛)은 보존하여 혼불 문학마을의 중심지가 되었다. 서도역 혼불 문학마을에서 2.1km의 가까운 거리에 재궁곡 노거수 은행나무가 있다.소설 <혼불>의 매안이씨 마을인 혼불 문학관과 직선거리 1.2km 위치에 수동마을 은행나무 노거수가 있다. 혼불문학관에서 수동마을 은행나무로 바로 가는 길은 없고, 서도역을 지나서 가야 한다.2억 5천만 년 장구한 세월을 살아온 화석식물 은행나무. 남원 노적봉의 <혼불> 은행나무가 새롭게 조명되기를 바란다. 혼불 문학관, 혼불 문학마을과 연계하여 소설 <혼불>의 상징 나무로 지정할 만하다. 이 노거수 은행나무에 적극적인 관심과 체계적인 보호 관리가 필요하겠다.