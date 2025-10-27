딸과 함께 읽은 책, 새로운 희망이 보였다

큰사진보기 ▲책 좀 빌려 줄래?책 좀 빌려 줄래? 그랜트 스나이더. 윌북 ⓒ 윌북 관련사진보기

"책을 읽고 글을 쓴다. 그래서 당신은 여기 있다."

나는 책을 좋아한다. 어린 시절 집에는 책이 얼마 없어서 늘 아쉬웠다. 초등학교 다닐 때 엄마가 일하던 곳에서 직원 할인가로 컬러판 '동아 해님 문고'를 사주었을 때 너무 기뻐서 날아가는 줄 알았다. 마르고 책을 닳도록 읽었다. 고등학교에 다닐 때는 시를 쓰지는 못하지만, 문학소녀임을 자랑하려고 릴케 시집을 옆구리에 꽂고 다니기도 했다. 대학교에 들어가니 건물 하나가 통째로 도서관이었다. 4년 내내 도서관에서 살다시피 했다.결혼해서는 철저히 아이를 위해 살았다. 책도 아이들 책만 샀다. 내 어린 시절 책에 대한 갈증이 너무나 컸기에, 아이들에게는 집안 전체를 '책밭'으로 만들고 말리라는 야심 찬 계획을 세웠다. 첫째 아이는 엄마의 바람대로 책을 열심히 읽었다. 하지만 초등학교를 졸업하고 사춘기에 접어들면서 책과 멀어졌다. 둘째는 첫째 만큼 책에 관심이 별로 없었다. 엄마 혼자 속을 태웠다.그러다 아이들 교육에 관심이 많은 엄마들과 함께 책 모임을 시작했다. 함께 책을 읽고 기행도 가고 독후감도 함께 썼다. 하지만 엄마의 과도한 관심에 아이들은 질려버렸다. 어느새 책장 앞에는 엄마만 남았다. 아이들은 책보다는 친구와 음악, 인터넷의 바다에 더 매력을 느꼈다.그 엄마는 한동안 어찌할 줄 몰랐다. 세상이 무너지는 줄 알았다. 그 세상에 아이들밖에 없었으니 당연한 일이었다. 책이 더 이상 눈에 들어오지 않았다. 책을 읽고 나눠야 하는데 아이들이 거부하니 방법이 없었다. 함께 책 모임을 하던 엄마들도 비슷한 상황이었다. 서로 위로하고 보듬었다. 이제 아이들을 그만 바라보기로 했다. 대신 '나'를 '우리'를 바라보기로 했다. 아이들을 위해 책을 읽어줄 때도 보람차고 행복했지만, 나 자신을 위해 책을 고르고 읽는 일은 말로 다 못 할 충만감을 주었다.그랜트 스나이더의 카툰 에세이 <책 좀 빌려줄래?>는 그동안 거쳐왔던 내 모습을 적나라하게 보여주었다. 그림이 먼저인 카툰 형식은 몰입을 방해했다. 하지만 책을 사랑하는 작가의 여러 고민이 나를 끌어당겼다. 재치 가득한 그림과 글은 읽는 사람에게 재미는 물론 끊임없이 생각거리를 만들어주었다.도서관에서 빌린 책을 키득거리며 읽는데 슬며시 딸이 다가왔다. 카툰을 읽는 엄마 모습이 생경했던 모양이다. 옆에서 슬쩍 그림을 보더니 떠날 생각을 않는다. 온라인과 영상 매체가 더 쉬운 녀석을 독서의 세계로 이끌 희망을 보았다. 독서 인구를 한 명이라도 늘리자는 큰 뜻을 품고 선뜻 구매 버튼을 눌렀다.나도 작가처럼 그림책을 좋아한다. 지난 겨울 읽은 그림책에 코끼리가 단골로 등장했다. 작가가 코끼리나 펭귄은 그만 끼워 넣고 이제 천산갑이나 도롱뇽 같은 동물들을 등장시켜야 한다고 얘기한 대목에서 그 생각이 나서 웃었다. 책 읽어주는 어머니의 초상을 보면서는 아이들과 씨름하던 시절이 떠올라 또 빙그레 웃었다. 그 시절 엄마가 읽어주고 싶은 책과 아이들이 읽어 달라는 책이 다를 때가 많았다. 아이가 중학생이 될 때까지도 밤마다 베갯머리에서 열심히 읽어주었는데, 진심으로 아이들과 그 시간을 함께 보냈는지는 모르겠다. 엄마의 욕심이 8할은 넘은 것 같아 뜨끔 하다.독서 유형 분류를 읽으면서 지난 시절이 파노라마처럼 떠올랐다. 소설만 고집하던 '편독형' 시절도 있었고, 역사에 빠져 계속 파고들다가 밤을 지새우던 '탐독형' 시절도 있었다. 책 모임에서 사람들에게 멋진 모습을 보여주려고 참고 서적을 산같이 쌓아 놓고 읽다가 책 읽기를 포기할 뻔한 '준비과다형' 시절도 거쳤다. 이젠 전엔 읽지 않았던 경제나 과학 분야 책에도 손을 뻗친다. 작가의 유형 분류에는 없지만 이런 나를 과감히 '도전형'이라고 부르고 싶다. 저마다 자신이 어떤 책을 어떻게 읽는지 한번 돌이켜 보면 좋겠다.작가는 책 곳곳에서 고전 사랑을 얘기한다. 나는 고전이 고리타분하다고 생각하던 시절이 있었다. 날마다 쏟아지는 새 책을 읽기에도 시간은 빠듯했기 때문이다. 게다가 고전은 읽기 어려웠다. 그런데 나이가 들수록 고전이 맛있다. 고전을 읽으면 "하늘 아래 새로운 것은 없다"는 성경 구절이 떠오른다. 몇백 년 전 사람들도 지금 내가 하는 고민과 비슷한 고민거리를 껴안고 살았다. 그 오래전 사람들의 고민을 읽고 나와 비교하고 내가 깨우치면 새로울 것 없는 세상이 조금은 달라질 것이다.지난해 봄부터 글쓰기 플랫폼 카카오 브런치에 글을 쓰고 있다. 처음엔 50년이 넘게 살아온 세월 간직했던 이야기들이 물을 만난 듯 터져 나왔다. 그저 신나게 글을 썼다. 1년 6개월이 넘자, 글쓰기에 제동이 걸렸다. 도무지 글감이 생각나지 않는다. '도대체 나는 왜 글을 쓸까?'하는 고민이 생겼다. 조지 오웰은 에세이 <나는 왜 쓰는가>에서 사람들에게 보이고 싶은 허영심이나 이기심도 글을 쓰는 이유 중 하나라고 했다. 어쩌면 나는 그동안 자기 고백인 척 글을 쓰면서 욕심을 채우고 있었는지도 모른다.그런데 이렇게 재치 있고 유쾌하게 글을 쓰는 작가도 글이 써지지 않아 수없이 많은 불면의 밤을 보내고, 투고한 글을 수없이 거절 당했던 시간이 있었다고 한다. 나는 다시 힘을 내기로 했다. 글이 써지지 않는 이 시간에 그동안 읽지 못했던 책장 속의 책을 꺼내 읽기로 했다. 다시 책에 몰두하는 동안 내 안에 생각이 쌓이고 글의 샘이 다시 차오르는 날이 꼭 올 거라고 믿는다.작가 그랜트 스나이더가 속삭인다.