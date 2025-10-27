통일부 "APEC, 북미 정상 만날 수 있는 좋은 기회" 다시 강조

큰사진보기 ▲통일부 정례브리핑구병삼 통일부 대변인 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 회의 공식 일정이 27일 시작된 가운데, 통일부는 이번 회의가 북미 정상이 만날 수 있는 좋은 기회라는 점을 다시 강조했다.구병삼 통일부 대변인은 이날 오전 정례브리핑에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과 만나고 싶다고 발언한 것에 대한 정부 입장을 묻는 질문에 "이번 APEC 계기가 북미정상이 만날 수 있는 좋은 기회라는 점을 다시 한 번 말씀 드린다"고 밝혔다.구 대변인은 '최선희 북한 외무상이 러시아로 출국해 북미회담 성사 가능성이 낮아진 것 아니냐'는 질문에는 "그런 평가도 있는데 여기에 대해서는 정부 차원에서 평가하지 않겠다"고 말을 아꼈다.북미 정상회동이 성사되면 유력한 장소로 거론되는 판문점 북 측 지역에서 청소와 풀 뽑기, 사진 촬영하는 모습이 포착되었다는 정동영 통일부 장관의 언급에 대해서 구 대변인은 "지난 주말에는 북한 측 판문관 인근 지역에서 청소를 하는 모습이 식별되었다. 다만, 이런 청소는 통상적인 것으로 알고 있다"고 밝혔다.앞서 정 장관은 지난 24일 기자 간담회에서 "북한이 판문각 등 판문점 북측 시설의 미화 작업을 진행한 것이 포착됐다"라며 이것이 북미 대화 가능성을 시사하는 동향일 수 있다는 취지로 설명한 바 있다.트럼프 미국 대통령은 지난 25일(현지시각) 아시아 순방길에 오르면서 김 위원장과 만날 계획이 있느냐는 질문에 "그가 연락한다면 만날 것"이라며 "100% 열려있다"고 답변했다.다만 현재로선 북미 정상이 APEC 기간 회동할 가능성은 시간·장소·의제 등을 조율할 시간이 많지 않아 현실적으로 어려워 진 것 아니냐는 분석이 우세한 실정이다. 최선희 북한 외무상이 트럼프 대통령 방한 기간 러시아와 벨라루스를 방문한다는 점도 이 같은 분석에 힘을 실어주고 있다.이와 관련, 아세안 정상회의 참석차 말레이시아를 방문한 이재명 대통령을 수행하고 있는 위성락 국가안보실장은 26일(현지시각) 북미 정상회담 성사 가능성에 대해 "그리 긍정적인 것은 아닌 게 맞다"면서도 "어느 경우에도 대비할 생각"이라고 말했다.