김대기 전 대통령 비서실장, '런종섭' 사태에 "있는 그대로 설명"

김대기 전 대통령실 비서실장이 27일 오전 9시 서울 서초구 이명현 순직해병 특별검사팀에 참고인 신분으로 출석하고 있다.

이종섭 전 국방부 장관의 호주대사 도피 의혹을 수사 중인 채해병 특검팀(이명현 특검)이 27일 윤석열 정부의 김대기 전 대통령 비서실장을 참고인 신분으로 첫 소환했다.이날 오전 9시 서울 서초구 특검 사무실에 출석한 김 전 비서실장은 '이 전 장관이 호주대사로 임명됐을 당시 문제가 될 것이라 생각하지 못했나'라는 기자의 질문에 "특검에 가서 얘기하겠다"고 말했다. '오늘 참고인 조사에서 어떤 부분을 중점으로 소명할 예정인가'라는 질문에는 "그쪽(특검) 얘기를 들어보고"라며 "있는 그대로 (설명)할 것"이라고 말했다.특검팀은 대통령실, 국가안보실, 외교부, 법무부 등이 이 전 장관의 호주대사 임명 도피 의혹에 연루됐다는 의혹을 수사 중이다. 김 전 실장은 이 전 장관이 호주대사로 내정됐던 2023년 12월 대통령 비서실장으로 재직하다가 사임했다.이 전 장관은 지난 2023년 7월 채상병 순직사건 후 해병대 수사단의 초동기록이 경찰에 이첩되지 않도록 외압을 행사했다는 의혹으로 같은 해 9월 고위공직자범죄수사처(공수처)에 고발됐다.공수처는 이 전 장관에 대한 출국금지를 요청해 조처를 받았으나 24년 3월 4일 외교부는 이 전 장관을 주호주대사로 임명했다. 법무부는 이 전 장관에 대한 출국금지를 해제했고, 이 전 장관은 호주로 출국했으나 논란이 거세지자 임명된 지 25일 만에 사임했다.특검팀은 김 전 실장에게 이 전 장관의 호주대사 임명 과정에서 전직 대통령 윤석열 등이 어떤 지시를 내렸는지 등을 물을 것으로 보인다.