[사진] 가덕도 숲은 비행기가 아닌 생명의 활주로여야 한다

큰사진보기 ▲가덕도의 숲과 바다를 따라 걷는 ‘기후정의 걷는 학교 - 가을엔 가덕도’. 가덕도신공항 건설이 초래할 생태파괴와 기후위기 역행의 현실을 마주하며, 참가자들은 숲해설과 현장교육을 통해 가덕도의 역사와 생태를 되새겼다. ‘기후정의’의 의미를 몸으로 배우며, 자연과 공존의 길을 모색한 하루였다. ⓒ 정남준 관련사진보기

"가덕도신공항은 단지 한 지역의 개발 문제가 아니라, 국가적 기후정책의 후퇴를 상징한다."

"2050 탄소중립을 이야기하면서 동시에 새로운 대형 공항을 짓는 건 모순이다."

"우리가 지켜야 할 건, 개발인가 생명인가?"

지난 토요일(25일), 완연한 가을 바람이 부드럽게 불던 가을의 가덕도 외양포. 그날 이 섬의 숲길과 마을에는 "기후정의를 걷는 학교"라는 이름의 느린 행렬이 이어졌다.국제앰네스티 한국지부와 노동해방마중이 공동 주최한 '기후정의 걷는 학교 – 가을엔 가덕도' 행사에는 서울, 대전, 진주, 부산 등지에서 모인 40여 명의 시민이 함께했다. 이들은 바다를 끼고 난 길을 따라 걸으며, '기후위기 시대의 개발'이라는 묵직한 질문을 발끝으로 되짚었다.첫 순서는 가덕도 숲 해설이었다. 외양포 전망대에서 출발한 참가자들은 소사나무 군락지와 남산봉, 백년동백숲을 거쳐 이어지는 숲길을 걸었다.이성근 숲해설가는 "이곳은 남해안에서 드물게 원생림의 구조가 남은 지역"이라며 "공항 활주로와 도로가 들어서면 서식지 단절은 불가피하다"고 설명했다. 참가자들은 낙엽을 밟으며, 이 숲의 나무들이 인간의 속도를 따라가지 못한 채 사라질 수도 있음을 실감했다.이어진 양포 마을 이동근 해설가의 "가덕도에 깃든 역사"가 조용히 펼쳐졌다. 일제강점기 일본군 포진지로 사용되었던 흔적, 한국전쟁 때 피란민들이 모여 살던 마을의 기억이 남은 자리였다.한 참가자는 "공항 건설 논의 속에서 이런 삶의 흔적이 또 한 번 지워질까 두렵다"고 말했다. 그들의 눈앞에는 푸른 바다가 있었고, 그 바다 위에는 곧 대규모 매립공사가 예정된 지점이 자리했다.'기후정의와 가덕도' 현장교육 시간에는 기후위기 운동가와 참가자들의 교감이 이어졌다.이 발언들 속에서 참가자들은 현실의 구조적 모순과 싸우는 '기후정의'의 의미를 새겼다. 신공항 예정지는 현재 부지 조성 공사를 위한 재입찰 절차가 지연 중이며, 2029년 개항 목표 아래 환경영향 논란과 행정 절차 문제를 둘러싼 갈등이 이어지고 있다. 정부는 "지역균형발전"을 내세우지만, 환경단체들은 "생태계 파괴와 온실가스 배출 가중"을 경고하고 있다.행사 후반에는 참가자들이 각자 '가덕도에서 보내는 엽서'를 썼다. 엽서에는 짧은 문장이 반복됐다. '기후위기 시대에 공항은 누구를 위한 것인가, 이 숲은 비행기가 아닌 생명의 활주로여야 한다.' 등의 의미를 담은 엽서를 적는 손끝이 떨릴 때마다, 가덕도의 저녁 바람이 잔잔히 불었다.누군가는 가덕도 숲길 오래된 나무를 안아보기도 하고, 숲길마다 사진으로도 남기고, 또 누군가는 낡은 마을 돌담을 손끝으로 더듬었다. 그들의 발걸음은 하루의 행사였지만, 그들이 던진 물음은 이 섬의 미래를 향해 오래 울릴 것이다.가덕도의 숲과 마을은 오늘도 조용히 살아 있다. 그러나 그 고요함은 언제까지 지켜질 수 있을까. '기후정의 걷는 학교'의 행보는, 거대한 건설의 속도에 맞서 "느리게, 그러나 뚜렷하게" 걷는 또 하나의 사회적 실천이었다. 그날, 숲은 수업이었고 바다는 교실이었다. 가덕도의 가을 한가운데서 시민들은 스스로에게 되물었다.