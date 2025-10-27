30대 미만 어업인 8%에도 청년 귀어 지원은 부족

큰사진보기 ▲더불어민주당 문금주 국회의원 ⓒ 문금주 국회의원실 관련사진보기

청년 어업인과 귀어·귀촌인을 위한 지원사업이 수요에 비해 턱없이 부족한 규모로 운영되고 있다는 지적이다27일 국회 농림축산식품해양수산위원회 더불어민주당 문금주 의원(전남 고흥·보성·장흥·강진)이 국가통계포털 어가인구 자료를 분석한 결과에 따르면, 어가 인구는 2020년 9만 7062명에서 2024년 8만 3963명으로 14.1%가 감소했다.특히 60세 이상 고령층 비율은 같은 기간 52.7%에서 67.0%로 14.3%나 증가했다. 반면 30세 미만 청년층 비중은 8% 수준인 것으로 나타났다.어촌의 고령화와 인력 감소가 가속화되고 있지만 청년어업인과 귀어인을 지원하는 사업의 예산은 턱없이 부족한 것으로 드러났다.한국수산자원공단이 운영 중인 '청년어선임대사업'은 2024년 기준 신청자는 152명이었으나 실제 계약은 22건(14%)에 불과했다.또 한국어촌어항공단이 2024년부터 시행 중인 '양식장 임대사업'도 2024년 사업 예산은 3억 9700만 원에 불과했으며, 10개소 운영 기준으로 어가별 국비 지원액은 최대 2750만 원 수준으로 집계됐다.문금주 의원은 "고령화로 이미 한계에 다다른 어촌에 청년과 귀어인이 들어오지 않는다면 어업 생산망 전체가 무너질 수 있다"며 "소규모 사업을 넘어 청년이 정착할 수 있는 종합 지원체계를 총괄적으로 설계해야 한다"고 강조했다.