꼬리에 꼬리를 무는 해고에 관한 생각

덧붙이는 글 | 이 기사는 인권연대 주간 웹진 <사람소리>에도 실립니다.글쓴이 이원영 인권연대 칼럼니스트는 현재 용산시민연대 공동대표로 활동 중입니다.

요즘 세대는 한 직장에서 평생을 보내지 않는다고 한다. 그게 선택에 의해서든 어쩔 수 없는 현실 때문이든. 직업의 안정성이 무너진 시대다. 좋은 점도 있겠지만, 안 좋은 게 더 많아 보인다. 불안정한 직업으로 안정적인 삶이 흔들리는 것을 주변에서 많이 봐왔다.나도 예외는 아니었다. 물론 내가 선택한 면도 크다. 그런데도 힘들었다. 성인이 된 후 서울살이를 하면서 20번 이상을 이사 다녔다. 전세와 월세를 전전하면서 이사를 할 때마다 그 불안감과 고됨을 감수하는 일을 당연하게 여긴 것처럼, 직업도 마찬가지였다. 교육단체에서 시작해 지역시민단체, 그리고 현재는 노동조합 활동가로 이리저리 왔다 갔다 했다. 지나고 보니 후회가 많이 된다. 도대체 내가 왜 그랬을까?용산시민연대 활동하면서 생계를 유지할 수 없어 식당을 운영하기도 했다. 망했다.그러다가 숙박업 청소일과 식당 주방장, 매니저로도 일했다. 최저임금 이상의 월급이 안정적으로 나오니 마음이 편안했다. 1년 반 이상을 다니다가 올해 초여름 불황으로 해고를 통보받았다. 어쩔 수 없는 현실이라 서글프고 마음이 아팠다. 식당에서 같이 재밌게 일하던 젊은 외국인 노동자들도 새로운 직장을 찾아갔다.그런데 문제는 내 탓을 하게 되더라는 점이었다. 내가 무능해서 그런가, 회의감이 파도처럼 밀려왔다. 해고자들이 겪는 아픔은 제각각이겠지만 자신에 대한 책망이 제일 무서운 게 아닌가 그런 깨달음도 얻었다.그래도 든든한 버팀목이 되어주었는데, 그것도 한 번 받고 나니 도저히 안 되겠기에 직장을 알아봤고, 이 노동조합에 상근자로 취업했다. 운이 좋았다. 내 경험이 어딘가에서 쓸모가 있다는 점이 뿌듯했다.나는 해고의 고통을 잘 안다. 어쩌면 잘 모를 수도 있다. 저마다 경우도 다르다. 하지만 예상은 가능하다. 노동조합 일을 다시 시작하면서 해고노동자 복직 촉구 집회에 참여했다. 도봉구에서 정규직 청소노동자로 채용되어 일하던 두 사람이 올해 초에 해고되었다. 겨울, 봄, 여름, 가을, 네 개의 계절이 흘러가도록 복직 투쟁을 했지만, 해고자 신분은 여전하다. 예산을 내리는 도봉구청과 해고의 당사자인 경일환경이라는 청소업체 대표는 해고자와의 만남도 복직을 위한 노력도 외면하고 있다.우리 사회에서 경영상 어려움이라는 두루뭉술한 이유로 너무 손쉽게 해고하는 문화가 횡행한다. 죄 없는 노동자에게 고통을 떠넘기는 걸 당연하게 여기고 있다.부당해고를 법적으로 다투다가 중앙노동위원회 주심은 '결원이 발생할 시 우선 채용'이라는 권고안을 해고노동자와 업체 대표에게 던졌다. 당장 복직도 아니고 빈자리가 생기면 복직하는 것인데도 사용자는 단칼에 거절했다. 이런 양심도 없는 몰상식한 일이 어떻게 가능한지 납득이 가지 않는다. 도봉구청에 더욱 화가 나는 이유는 이런 문제를 계속 나 몰라라 한다는 점이다. 억울하게 해고된 노동자들은 복직될 때까지 계속 싸우겠다고 한다.해고는 살인이다. 이런 구호가 자주 등장한다.과한 표현일까? 밥줄을 끊는 행위여서 당연한가? 실제로 그 사회에 해고로 인한 직간접적인 자살, 죽음의 통계와 법칙이 존재한다. 물론 좋은 사회는 법적인 해고 요건도 까다롭고 불가피하게 해고되어도 새로운 직업과 삶을 시작할 수 있는 시스템을 갖춰야 한다.앞서도 이야기했지만, 해고는 경제적 파탄뿐 아니라 심한 자책, 우울감으로 이어지기도 한다. 예전 쌍용자동차 노동자 대량 정리해고가 이후 30명이 넘는 노동자와 가족의 연쇄 자살로 이어진 아픔을 우리는 알고 있다. 가까운 일본에서도 80년대 후반에 철도를 민영화하면서 대량 해고가 발생했고, 200여 명이 자살한 믿기 어려운 끔찍한 일이 있었다는 것을 사람들은 잘 모른다. 그래서 해고는 사회적 타살이라 부를 만하다.지난 추석 연휴를 하루 앞두고 도봉구청 청소노동자 복직 집회가 구청 앞에서 열렸다. 당연히 참여자가 적을 것이라 예상했는데, 예상보다 많은 노동자가 참여했다. 연대의 마음이 고마웠다. 여기저기 사업장에서 해고된 노동자들이 질긴 투쟁을 하고 있다. 한 건 한 건 하루빨리 해결되기를 간절하게 바란다. 쉽게 해고되는 이런 사회적, 구조적 문제를 반드시 함께 풀어야 한다.